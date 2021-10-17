 “爱与厌 喜与忧” 皮尤：人们眼中的美国 | 文化经纬 | DW | 02.11.2021

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“爱与厌 喜与忧” 皮尤：人们眼中的美国

民调机构皮尤研究中心11月1日公布了一份报告，其中调查了包括美国在内的17个经济体的民众对于美国社会和政治等多方面的评价：美国的科技最好吗？美国的娱乐文化受追捧吗？美国是民主典范吗？

人们喜欢或者不喜欢美国社会和政治的哪些方面？

人们喜欢或者不喜欢美国社会和政治的哪些方面？

（德国之声中文网）报告指出，美国的全球声誉在过去的20年里存在巨大震荡，这往往与谁主政白宫、推行怎样的外交政策有关。此外，美国巨大的文化影响力、其经济模式和政治分裂等这些因素也影响着人们对美国的看法。

皮尤研究中心对17个发达经济体的民众进行了调查，分别是美国、加拿大、希腊、西班牙、意大利、比利时、法国、英国、荷兰、瑞典、德国、台湾、韩国、澳大利亚、新加坡、新西兰、日本。

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皮尤中心的最新调查显示，48%的美国民众认为，限制中国的影响力应是美国外交政策的一项首要优先事务。与此同时，对于中国人权政策的忧虑增加。

在最新发布的皮尤全球民调中，美国对新冠疫情的处理获得差评。默克尔名列前茅。普京和习近平获评甚差，但好过特朗普。

民意研究机构皮尤研究中心最新调查显示，在世界各地，美国都被越来越多的人视为威胁。这一态度与人们对美国总统特朗普及美国的整体看法有关。

根据一项最近调查，美国将中国的军力增长看成是未来的最大威胁，有一半的美国人认为中国经济壮大对自身有利，同时6成美国百姓对中国持负面印象。

皮尤公司在17个发达国家发起的一项民调显示，多数民众对中国持负面印象，对中国领导人习近平的信任度仍徘徊在历史最低点。相比之下，拜登取代特朗普出任美国总统后，各国民众对美国的印象则有所好转。

调查显示，美国的国际形象很复杂。人们认为美国有许多值得钦佩的地方，但也看到了许多问题。

对于美国的好评和差评

美国形象中最积极的因素与其科技和流行文化出口有关。在美国以外的16国进行的调查中，72%的人认为美国的科技是最好的，或者至少高于平均水平；71%的受访者这样评价美国的娱乐文化。

此外，美国的军事力量也得到广泛认可。在16国进行的调查中，大约7成受访者表示，美国军队高于平均水平，甚至是最好的。此外，美国大学也得到了比较高的认可。

不过，人们对美国生活水平的看法褒贬不一。在希腊、西班牙、韩国和台湾，约有半数人认为美国生活高于平均水平、甚至是最好的。而在瑞典、荷兰和澳大利亚，超过40%的人认为，美国的生活水平低于平均水平、甚至是这些发达经济体中最糟糕的。

明显获得差评的是美国医疗保健系统。48%的人认为低于平均水平，18%的人认为美国的医保系统是发达经济体中最差的。调查也发现，外国公众对于美国处理新冠疫情的方式普遍持批评态度。另外，也有大约4成的美国民众也认为其医保体系低于发达国家的平均水平、甚至在发达国家中是最差的。

对于美国民权现状，也存在广泛批评。大部分外国民众认为，基于种族或族裔的歧视是一个非常严重的问题，并认为美国在这方面的歧视问题比其自己的国家更严重。绝大多数美国人也认为，美国种族歧视是严重或者非常严重的问题。这项调查是在乔治·弗洛伊德死亡引发大规模抗议事件发生不到一年后进行的。

地域和年龄差异

皮尤研究中心在2021年2月1日至5月26日对17个经济体的18850名成年人进行了调查，其中约2500人来自美国。

对于美国形象的评判，地域差异很明显。对于美国最积极的评价主要来自于希腊、台湾、韩国、西班牙、意大利和日本；负面的评价则主要来自德国、荷兰、澳大利亚、新西兰和瑞典。

在世界各地，人们都对美国式民主是否健康存疑

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从年龄上来看，年轻的美国人对其国家的看法往往更消极。相比65岁以上年龄群，18至29岁的群体中更少有人认为美国的生活水平、医疗保健系统、军事和科技成就高于平均水平或者是最好的。

相比之下，美国以外许多地方的年轻人往往会更正面地看待美国形象的一些方面。

美国民主是典范吗？

调查指出，在拜登当选总统后，美国的整体形象有了明显改善，但许多人仍然对美国式民主是否健康表示严重怀疑。

很少有人认为当下的美国民主，可以作为其他国家的典范。针对美国民主是否是其他国家学习的榜样，皮尤调查中有三个问题：美国民主是其他国家的典范；它曾是典范，但如今不是了；它从未是典范。

目前只有17%的受访外国民众认为美国民主仍是典范，而57%的认为它过去曾经是，但近年来已经不是了，还有23%的人认为从来都不是。其中，意大利对美国民主的评价最积极，认为其仍是典范的比例达到32%，其次是希腊（26%）、西班牙（22%）和台湾（22%）。

其他国家的民众这样看，美国人自己也很大程度上同意这样的观点。72%的美国人认为其曾经是典范，而如今不是了。

(皮尤研究中心网站)

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    作者: Maria John Sánchez


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