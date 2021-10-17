“爱与厌 喜与忧” 皮尤：人们眼中的美国

（德国之声中文网）报告指出，美国的全球声誉在过去的20年里存在巨大震荡，这往往与谁主政白宫、推行怎样的外交政策有关。此外，美国巨大的文化影响力、其经济模式和政治分裂等这些因素也影响着人们对美国的看法。

皮尤研究中心对17个发达经济体的民众进行了调查，分别是美国、加拿大、希腊、西班牙、意大利、比利时、法国、英国、荷兰、瑞典、德国、台湾、韩国、澳大利亚、新加坡、新西兰、日本。

调查显示，美国的国际形象很复杂。人们认为美国有许多值得钦佩的地方，但也看到了许多问题。

对于美国的好评和差评

美国形象中最积极的因素与其科技和流行文化出口有关。在美国以外的16国进行的调查中，72%的人认为美国的科技是最好的，或者至少高于平均水平；71%的受访者这样评价美国的娱乐文化。

此外，美国的军事力量也得到广泛认可。在16国进行的调查中，大约7成受访者表示，美国军队高于平均水平，甚至是最好的。此外，美国大学也得到了比较高的认可。

不过，人们对美国生活水平的看法褒贬不一。在希腊、西班牙、韩国和台湾，约有半数人认为美国生活高于平均水平、甚至是最好的。而在瑞典、荷兰和澳大利亚，超过40%的人认为，美国的生活水平低于平均水平、甚至是这些发达经济体中最糟糕的。

明显获得差评的是美国医疗保健系统。48%的人认为低于平均水平，18%的人认为美国的医保系统是发达经济体中最差的。调查也发现，外国公众对于美国处理新冠疫情的方式普遍持批评态度。另外，也有大约4成的美国民众也认为其医保体系低于发达国家的平均水平、甚至在发达国家中是最差的。

对于美国民权现状，也存在广泛批评。大部分外国民众认为，基于种族或族裔的歧视是一个非常严重的问题，并认为美国在这方面的歧视问题比其自己的国家更严重。绝大多数美国人也认为，美国种族歧视是严重或者非常严重的问题。这项调查是在乔治·弗洛伊德死亡引发大规模抗议事件发生不到一年后进行的。

地域和年龄差异

皮尤研究中心在2021年2月1日至5月26日对17个经济体的18850名成年人进行了调查，其中约2500人来自美国。

对于美国形象的评判，地域差异很明显。对于美国最积极的评价主要来自于希腊、台湾、韩国、西班牙、意大利和日本；负面的评价则主要来自德国、荷兰、澳大利亚、新西兰和瑞典。

从年龄上来看，年轻的美国人对其国家的看法往往更消极。相比65岁以上年龄群，18至29岁的群体中更少有人认为美国的生活水平、医疗保健系统、军事和科技成就高于平均水平或者是最好的。

相比之下，美国以外许多地方的年轻人往往会更正面地看待美国形象的一些方面。

美国民主是典范吗？

调查指出，在拜登当选总统后，美国的整体形象有了明显改善，但许多人仍然对美国式民主是否健康表示严重怀疑。

很少有人认为当下的美国民主，可以作为其他国家的典范。针对美国民主是否是其他国家学习的榜样，皮尤调查中有三个问题：美国民主是其他国家的典范；它曾是典范，但如今不是了；它从未是典范。

目前只有17%的受访外国民众认为美国民主仍是典范，而57%的认为它过去曾经是，但近年来已经不是了，还有23%的人认为从来都不是。其中，意大利对美国民主的评价最积极，认为其仍是典范的比例达到32%，其次是希腊（26%）、西班牙（22%）和台湾（22%）。

其他国家的民众这样看，美国人自己也很大程度上同意这样的观点。72%的美国人认为其曾经是典范，而如今不是了。

(皮尤研究中心网站)

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