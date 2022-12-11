爭取成為下任眾議院議長 麥卡錫劍指中國

（德國之聲中文網）美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）週日（11月20日）在接受美國福斯新聞訪問時表示，如果他當選眾議院議長，將組建一個關於中國的專門委員會，指責拜登政府沒有站出來對抗北京。

他說：「在盜取知識產權方面，中國是第一大國。我們將制止這種情況，不再允許政府針對中國向美國做的事情坐視不管。」

上週，另一名共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）曾表示，該黨在美國國會的首要目標，是要在監督美國高科技出口等領域與中國競爭。他當時表示：「美國正處在與中國的大國競爭中，他們是我們的頭號競爭對手，也是美國國安的最大威脅。」

這位美國眾議院的共和黨議員，計劃將重點放在強化美國供應鏈，並在出口管制上確保敏感的美國技術，不會落入中國軍隊的手中。他說：「對我來說，這太瘋狂了。我們基本上是在武裝我們的死敵。」

麥考爾當時強調，共和黨與民主黨將在對中國的出口管制上展開合作。他表示，兩黨都有對華鷹派的議員。而麥考爾也計畫與即將出任眾議院軍事委員會的主席羅傑斯（Mike Rogers）一同合作，加強美國的國防工業供應鏈，使美國更容易向台灣提供軍事裝備，以便台灣抵禦任何中國可能發動的潛在攻擊。

誓言阻止中國在美建立警察服務站

除了誓言建立關於中國的委員會外，麥卡錫還告訴福斯新聞，共和黨將阻止中國警察在美國建立服務站。此前，美國聯邦調查局局長克裡斯托弗·雷（Christopher Wray）上週四（11月17日）向美國國會議員表示，美國對中國政府在美國多個城市設立未經授權的警察局感到擔憂。

總部設在歐洲的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）今年9月發表了一份報告，揭露中國警察在包括紐約在內的全球主要城市，建立了幾十個服務站。該報告稱，中國政府希望透過這些服務站，迫使面臨刑事指控的海外中國公民返回國，並透過這些服務站在海外進行影響與宣傳。

中國駐美大使館表示，美國境內確實有這些中國的服務站，但這些服務站並非「警察局」。中國使館一名不具名的官員向路透社表示，這些服務站主要是「協助需要幫助的中國公民更新駕照，並接受相關的身體檢查」。

可望成為新一屆眾議院議長

麥卡錫還表示，他將履行承諾，把一些民主黨人趕出眾議院的關鍵委員會，包括情報委員會主席希夫（Adam Schiff）。此外，他還揚言要把民主黨議員斯瓦韋爾（Eric Swalwell）和奧馬爾（Ilhan Omar），從眾議院的情報委員會和外交事務委員會中除名。

共和黨在本月的美國期中選舉贏得了眾議院的微弱多數，而麥卡錫正在爭取成為新一任的眾議院議長。不過，他需要在新一屆國會於1月就職時，獲得足夠的票數支持才能正式當選。

一位不願透露姓名的消息人士告訴路透社，麥卡錫在上週的共和黨眾議院領導層選舉中取得了勝利，在核心小組的投票中，以188-31的票數克服了來自強硬保守派眾議員比格斯（Andy Biggs）的挑戰。

（路透社等）

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