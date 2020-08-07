 爆炸后示威不断 黎巴嫩内阁总辞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.08.2020

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时政风云

爆炸后示威不断 黎巴嫩内阁总辞

黎巴嫩贝鲁特港口仓库爆炸后，民众累积的不满终于爆发，施压政府进行改革。在多位部长陆续请辞之后，黎巴嫩总理在10日宣布带领政府集体辞职。

Libanon Beirut Premierminister Hassan Diab (Reuters/M. Azakir)

黎巴嫩总理迪亚布宣布政府集体辞职

(德国之声中文网) 黎巴嫩总理迪亚卜 (Hassan Diab)8月10日宣布率领内阁总辞。他说，政府留意到人民的诉求，希望让该为贝鲁特爆炸案负责的人负起责任。他说，为了「退一步与人民站在一起，并肩为变革而战」，宣布内阁总辞。他说:「愿上帝保佑黎巴嫩。」

至于责任归属，迪亚卜将爆炸案归咎给前任内阁，认为是前任的腐败才为这场「被掩盖了7年的灾难」埋下远因。他说: 「在我们与变革之间矗立着一堵厚厚的墙，被他们的肮脏手段保护着。」

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩 (Michel Aoun)接受辞呈，但请求迪亚卜在新内阁组成之前留下来当看守内阁。上周六，迪亚卜曾提议提早改选国会。

Libanon Proteste in Beirut (Reuters/T. Al-Sudani)

周末，黎巴嫩民众在街上表达对政府的不满

多位部长陆续辞职

迪亚卜今年1月才接掌内阁，但人民对政府的不满累积已久。在爆炸之前，抗议政府腐败以及经济危机的示威就时常发生。在爆炸之后，数千民众上街示威，要求迪亚卜政府下台的呼声不绝于耳。多位部长因承受不了社会压力请辞。9日，新闻部长、环境部长相继辞职，10日，司法部长也请辞。

贝鲁特港口仓库爆炸案造成超过160人死亡、6000人受伤，超过30万人无家可归。在爆炸案后，至少20人因涉嫌犯案遭到当局逮捕，包括黎巴嫩海关现任与前任负责人，以及贝鲁特港负责人。两名前任内阁部长也就此事被质询。

目前调查的重点在于，引发爆炸的2750顿硝酸铵为何会在贝鲁特港口存储6年，而没有采取任何预防性或安全措施。

法国呼吁黎巴嫩改革

与此同时，法国呼吁黎巴嫩尽快组建新政府。法国外交部长在迪亚布宣布总辞后，发布了一则声明，呼吁政府倾听人民对改革与治理的期待。他说: 「首要任务必须是尽快组成可以满足人民期望的政府，要能够应对国家的主要挑战，包括灾后重建和改革，否则黎巴嫩将陷入经济、社会、政治混乱。」

法国曾经在一战后托管过黎巴嫩。在贝鲁特爆炸案后，法国总统马克龙也是第一个到贝鲁特探视灾情的西方领袖。

捐款确保不落政府库房

周日（9日），多国在紧急会议上承诺投入逾2.5亿欧元协助贝鲁特灾后重建，但前提是黎巴嫩当局要回应人民诉求，进行深度的政治和经济改革。

视讯会议由法国总统马克龙和联合国主持，有30多名与会者，包括美国总统特朗普丶约旦国王阿卜杜拉二世丶埃及总统塞西，以及英国丶欧盟丶阿拉伯联盟丶中国和联合国代表。

会后声明强调，“在这可怕时刻黎巴嫩并不孤单”，捐助国提供的紧急援助将聚焦医疗丶教育丶粮食及住房。款项将由联合国协调，并直接交付给黎巴嫩人民，确保不会落入政府库房。捐助国又支持当地对大爆炸进行公正丶有公信力丶独立的调查。

张慈/邹宗翰 (法新社、路透社、德新社)

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黎巴嫩抗争不断

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