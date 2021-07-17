爆发新冠疫情的伊朗女子监狱

德黑兰埃温监狱最近发生的新冠感染病例，也从一个侧面展示了伊朗监狱中恶劣的卫生防疫条件以及政治犯的悲惨处境。
（德国之声中文网）因疫情严重，伊朗已经有多个地区被划为红色危险区域，其中也包括首都德黑兰。目前该市已陷入停摆状态，当局颁布了严苛的防疫措施。但是监狱里也会实施这些防疫措施吗？那些被关押在埃温监狱的女性政治犯们的处境又如何呢？
目前正在该监狱服刑的环保人士卡沙尼（Sepideh Kashani ）和民主人士哈姆朗（ Zeinab Hamrang）的家人证实，上述两人已经感染了新冠病毒。监狱恶劣的医疗条件，令她们的家人忧心忡忡，尤为令家人不解的是，监狱戒备森严，她们是怎么被感染的呢？
家属是通过电话获悉两人感染新冠病毒的消息的，据说目前两人正在接受隔离。哈姆朗是位退休女教师，
因所谓“煽动颠覆政治体制”罪名被判处五年监禁。卡沙尼则是一个环保组织的成员，该组织八名成员被集体起诉，她本人则被判处六年监禁。
现年66岁的伊朗裔德国人塔加尼（ Nahid Taghavi）目前也在埃温监狱服刑，她的女儿对德国之声表示：“我最近一次和母亲通话时，她显得非常焦虑和气愤。她同其他25名狱犯被关在一个房间里，保持社交距离根本无从谈起。”她表示，她的母亲年事已高，属于高风险人群。“发现一些狱犯染病后，医生说这只是一般性的感冒。直到患者发烧，才进行了新冠检测。监舍空间狭小，难道不应对所有关押者进行新冠检测吗？”
莫塔勒扎德赫（ Aliyeh Motallebzadeh）是一位正在埃温监狱服刑的记者和女权活动人士。她的丈夫对德国之声表示：“我妻子昨天在电话里告诉我，哈姆朗感染新冠的消息在监狱里引起了极大的不安，今天听说卡沙尼也感染了。问题的关键是，监狱里不提供常规检测，只有当症状非常明显时，才会检测，这实在是太危险了。”
这位丈夫表示，被关押者完全没有同外部世界接触的可能性，因此她们只可能是被狱警或出庭时感染的。他说：“既然监狱不能为我们的家人提供必要的防疫手段，那就应当让她们假释回家，由我们自己来照顾她们。”
塔加尼的女儿表示，家属们主要提出了三项诉求：“首先，监狱中所有人都应接受新冠检测，其次，监狱工作人员必须严格遵守防疫规定，佩戴口罩，消毒监舍以及保持社交距离。第三，对于六十岁以上的被关押者应该予以假释，以便获得家人的必要照顾。”
无论是被关押者，还是她们的家人，疫情爆发以来，大家都忧心忡忡。三个月前，埃温监狱的第八号男性监区出现新冠病例后，囚犯们曾发表联合声明，指责司法当局应为此承担责任。
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