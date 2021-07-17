爆发新冠疫情的伊朗女子监狱

（德国之声中文网）因疫情严重，伊朗已经有多个地区被划为红色危险区域，其中也包括首都德黑兰。目前该市已陷入停摆状态，当局颁布了严苛的防疫措施。但是监狱里也会实施这些防疫措施吗？那些被关押在埃温监狱的女性政治犯们的处境又如何呢？

目前正在该监狱服刑的环保人士卡沙尼（Sepideh Kashani ）和民主人士哈姆朗（ Zeinab Hamrang）的家人证实，上述两人已经感染了新冠病毒。监狱恶劣的医疗条件，令她们的家人忧心忡忡，尤为令家人不解的是，监狱戒备森严，她们是怎么被感染的呢？

身陷囹圄的环保人士卡沙尼和巴亚尼

社交距离无从谈起

家属是通过电话获悉两人感染新冠病毒的消息的，据说目前两人正在接受隔离。哈姆朗是位退休女教师，

因所谓“煽动颠覆政治体制”罪名被判处五年监禁。卡沙尼则是一个环保组织的成员，该组织八名成员被集体起诉，她本人则被判处六年监禁。

现年66岁的伊朗裔德国人塔加尼（ Nahid Taghavi）目前也在埃温监狱服刑，她的女儿对德国之声表示：“我最近一次和母亲通话时，她显得非常焦虑和气愤。她同其他25名狱犯被关在一个房间里，保持社交距离根本无从谈起。”她表示，她的母亲年事已高，属于高风险人群。“发现一些狱犯染病后，医生说这只是一般性的感冒。直到患者发烧，才进行了新冠检测。监舍空间狭小，难道不应对所有关押者进行新冠检测吗？”

没有常规检测

莫塔勒扎德赫（ Aliyeh Motallebzadeh）是一位正在埃温监狱服刑的记者和女权活动人士。她的丈夫对德国之声表示：“我妻子昨天在电话里告诉我，哈姆朗感染新冠的消息在监狱里引起了极大的不安，今天听说卡沙尼也感染了。问题的关键是，监狱里不提供常规检测，只有当症状非常明显时，才会检测，这实在是太危险了。”

这位丈夫表示，被关押者完全没有同外部世界接触的可能性，因此她们只可能是被狱警或出庭时感染的。他说：“既然监狱不能为我们的家人提供必要的防疫手段，那就应当让她们假释回家，由我们自己来照顾她们。”

关押在埃温监狱的伊朗裔德国人塔加尼

要求假释

塔加尼的女儿表示，家属们主要提出了三项诉求：“首先，监狱中所有人都应接受新冠检测，其次，监狱工作人员必须严格遵守防疫规定，佩戴口罩，消毒监舍以及保持社交距离。第三，对于六十岁以上的被关押者应该予以假释，以便获得家人的必要照顾。”

无论是被关押者，还是她们的家人，疫情爆发以来，大家都忧心忡忡。三个月前，埃温监狱的第八号男性监区出现新冠病例后，囚犯们曾发表联合声明，指责司法当局应为此承担责任。

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