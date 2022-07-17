熱浪來襲 法國、西班牙野火肆虐

（德國之聲中文網）歐洲南部正面臨異常極端的熱浪侵襲，法國及西班牙政府週日（7月17日）出動超過千名的消防人員，持續努力控制在法國和西班牙的野火。

在法國西南部波爾多市的大火已燃燒了六天，大火迫使約14000人撤離，包括許多在當地度假的人。至於西班牙消防員也與大火在拚搏，努力撲滅全國各地超過30處的森林大火。

另外，希臘消防部門也指出，當地24小時內發生了71起野火。克里特島週日出動了150多位消防員，要撲滅一處發生在森林及農地的大火。

這些森林火災是因為歐洲夏季熱浪所引發，歐洲許多地區正在為了未來一週可能迎來的破紀錄高溫做準備。根據法國氣象局預測，法國南部一些地區的溫度在17日達到41攝氏度（105華氏度），西北部地區的溫度也高達35攝氏度，預計週一（18日）會再創高溫紀錄。

在一個異常乾燥、炎熱的春天後，歐洲正面臨火災季節，過去這個春天，土壤變得乾枯，當局認為這是起因是氣候變化。

法國大火多嚴峻？

法國總統埃馬克龍（Emmanuel Macron）說，今年以來被燒毀的林地面積是2020年的3倍，「我們正經歷一個異常艱難的夏季」。他指出，當局出動約3000名消防員，他們在滅火飛機的協助下，正與法國南部的大火搏鬥，希臘也派出消防設備來幫忙。

法國三分之一以上的行政部門和區域面臨「橙色」警報，當局要求居民保持警惕。法國預計將在週一達到40攝氏度（104華氏度）的最高溫度。

西班牙多人疏散

西班牙當局指出，消防員成功地控制一場肆虐安達盧西亞南部地區2000公頃樹林和灌木叢的野火。這場大火於週五（15日）從南部沿海城市馬拉加內陸的米哈斯山脈開始。約3000人被迫疏散。

目前，已有約2000人允許返家，大火已受到控制。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）週一（18日）將訪問遭受重創的東部地區埃斯特雷馬杜拉，當地大火已發生數日。

歐洲熱浪來襲 西班牙葡萄牙山火頻傳

國家氣象機構在西班牙全國範圍內維持不同級別的警報，警告說，一些地區的溫度高達44攝氏度。西班牙政府支持的卡羅斯三世衛生研究所（Carlos III Health Institute），在最近的熱浪中，有360人因過熱而死亡。

葡萄牙正發生什麼？

儘管氣溫略有下降，但葡萄牙仍然對野火保持高度警惕，在上週四，當局測得47攝氏度，創下當地7月份的高溫記錄。週日，葡國北部發生一場大火。該火災已經造成兩人死亡，約60人受傷，並摧毀了12000至15000公頃的土地。

同時，氣象機構預測，未來幾天的溫度最高可達42攝氏度。葡萄牙自然和森林保護研究所的數據顯示，截至今年6月中旬，葡萄牙有39550公頃土地遭野火吞噬。上周，幾乎有三分之二的面積被燒毀。

在過去一週的熱浪中，葡萄牙衛生部說有238人死亡，大多數是患有疾病的老人。

（路透社、美聯社）

