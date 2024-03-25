 熊猫、鸡爪和长城 巴伐利亚州长访华都去了哪儿？ | 所有节目 | DW | 27.03.2024

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经济

熊猫、鸡爪和长城 巴伐利亚州长访华都去了哪儿？

巴伐利亚州长索德尔访问中国的行程安排满档，在成都给了熊猫一个州长的抱抱之后，紧接着在北京会见中方高官，打卡长城和故宫，但他似乎对一些中华美食兴趣不大，拒绝尝试鸡爪或兔头。索德尔在中国都去了哪儿又见了谁？

  • 巴伐利亚州长索德尔访问中国的第一站不是北京，不是上海，而是成都。他参观了熊猫繁育站，并给了毛茸茸的熊猫公仔一个州长的抱抱，索德尔此行也因此被称为是“熊猫外交”。

    州长的抱抱

    巴伐利亚州长索德尔访问中国的第一站不是北京，不是上海，而是成都。他参观了熊猫繁育站，并给了毛茸茸的熊猫公仔一个州长的抱抱，索德尔此行也因此被称为是“熊猫外交”。

  • 在成都期间，索德尔与四川省委书记、省人大常委会主任王晓晖举行会谈，两人还共同出席了两省州重申友好省州关系协议签署仪式。

    在成都

    在成都期间，索德尔与四川省委书记、省人大常委会主任王晓晖举行会谈，两人还共同出席了两省州重申友好省州关系协议签署仪式。

  • 他还前往阿迪达斯成都可持续足球场，观看了青少年女足的训练赛。巴伐利亚有“大企之乡”之称，西门子、阿迪达斯、宝马等多家知名德国企业的总部都位于巴伐利亚州。

    参观女足训练赛

    他还前往阿迪达斯成都可持续足球场，观看了青少年女足的训练赛。巴伐利亚有“大企之乡”之称，西门子、阿迪达斯、宝马等多家知名德国企业的总部都位于巴伐利亚州。

  • 不过，索德尔对中餐似乎兴趣缺缺。周二（3月27日）在社交媒体Instagram 上，索德尔分享了三张照片，并配文提到时差，他写道“现在是德国早上六点早饭时间。而在中国，已经到了吃午饭的时间。一些高光料理： 鸡爪、鸭舌和兔头。老实说：#索德尔不吃它......不过有人会爱吃。”

    鸡爪、鸭舌和兔头

    不过，索德尔对中餐似乎兴趣缺缺。周二（3月27日）在社交媒体Instagram 上，索德尔分享了三张照片，并配文提到时差，他写道：“现在是德国早上六点早饭时间。而在中国，已经到了吃午饭的时间。一些高光料理： 鸡爪、鸭舌和兔头。老实说：#索德尔不吃它......不过有人会爱吃。”

  • 这引起了网民的热议，有留言趁此机会提出批评，认为索德尔的做法像他处理政治问题一样：“总是挑最好的部分，让其他人处理不好吃的部分。“也有人说他没见过世面：“农民不认识的东西，他就不会吃。”也有人表示同情，写道：“我想我也不敢吃，虽然我很想尝尝味道如何。”

    网友的吐槽

    这引起了网民的热议，有留言趁此机会提出批评，认为索德尔的做法像他处理政治问题一样：“总是挑最好的部分，让其他人处理不好吃的部分。也有人说他没见过世面：“农民不认识的东西，他就不会吃。”也有人表示同情，写道：“我想我也不敢吃，虽然我很想尝尝味道如何。”

  • 不过，此次中国之行的重点不是熊猫也不是美食，而是计划在周三（3月28日 ）与中国国务院总理李强的会谈。此次随行访华的有一个经济代表团。去年夏季，中国总理李强到访慕尼黑时（见图），身着传统服装的仪仗队奏响军乐列队欢迎，这是巴伐利亚迎接贵宾的最高礼遇。

    与李强的会晤

    不过，此次中国之行的重点不是熊猫也不是美食，而是计划在周三（3月28日 ）与中国国务院总理李强的会谈。此次随行访华的有一个经济代表团。去年夏季，中国总理李强到访慕尼黑时（见图），身着传统服装的仪仗队奏响军乐列队欢迎，这是巴伐利亚迎接贵宾的最高礼遇。

  • 周二，人在北京的索德尔会晤了中国商务部长王文涛。根据中国商务部网站，双方就中德经贸关系、地方经贸合作等议题进行了交流。索德尔表示，中国是巴伐利亚州第一大贸易伙伴，州政府重视对华合作，坚决反对“脱钩断链”。除了政治讨论之外，这位巴伐利亚州长也去参观了长城。

    索德尔在北京

    周二，人在北京的索德尔会晤了中国商务部长王文涛。根据中国商务部网站，双方就中德经贸关系、地方经贸合作等议题进行了交流。索德尔表示，中国是巴伐利亚州第一大贸易伙伴，州政府重视对华合作，坚决反对“脱钩断链”。除了政治讨论之外，这位巴伐利亚州长也去参观了长城。

  • 索德尔出任州长之前，就已经多次访问中国。而巴伐利亚州同中国的密切关系可谓源远流长。早在1975年，时任基社盟主席的施特劳斯（ Franz-Josef Strauß）就曾自作主张，作为西德第一位政治家访问中国，并同中国最高领导人毛泽东举行了会谈。

    不到长城非好汉

    索德尔出任州长之前，就已经多次访问中国。而巴伐利亚州同中国的密切关系可谓源远流长。早在1975年，时任基社盟主席的施特劳斯（ Franz-Josef Strauß）就曾自作主张，作为西德第一位政治家访问中国，并同中国最高领导人毛泽东举行了会谈。

  • Strauß bei Mao in Peking

    先斩后奏

    不过，施特劳斯是在未提前通报总理府和外交部的情况下，对北京进行了先斩后奏式的访问。并成为第一位访问北京，并同毛泽东举行会晤的西德政治家，但此举曾令当时的西德政府大为光火。

  • Bayerns Ministerpräsident Söder in China

    三个友好省份

    现在，巴伐利亚州在中国有三个友好省份。分别是四川、山东和广东。索德尔这样定义巴伐利亚州自己的中国战略：“多一点务实精神，少一点道德说教。”索德尔强调，巴伐利亚州的对华关系，绝不是为了和联邦政府对着干，但巴伐利亚州当然要有自己的侧重面。

  • 索德尔还去了故宫打卡。周三在北京会晤李强之后，索德尔在本周四（3月28日）返回德国。此次中国之行在巴伐利亚州内部存在争议。州议会反对党社民党议会党团主席布隆（Florian von Brunn）敦促索德尔，“不要见了独裁者，就对中国日益恶化的人权状况只字不提。”基社盟方面则反唇相讥，社民党籍的联邦总理肖尔茨也在积极维护对华关系，并将在四月出访北京。

    故宫也去了

    索德尔还去了故宫打卡。周三在北京会晤李强之后，索德尔在本周四（3月28日）返回德国。此次中国之行在巴伐利亚州内部存在争议。州议会反对党社民党议会党团主席布隆（Florian von Brunn）敦促索德尔，“不要见了独裁者，就对中国日益恶化的人权状况只字不提。”基社盟方面则反唇相讥，社民党籍的联邦总理肖尔茨也在积极维护对华关系，并将在四月出访北京。


  • 巴伐利亚州长索德尔访问中国的第一站不是北京，不是上海，而是成都。他参观了熊猫繁育站，并给了毛茸茸的熊猫公仔一个州长的抱抱，索德尔此行也因此被称为是“熊猫外交”。

    州长的抱抱

    巴伐利亚州长索德尔访问中国的第一站不是北京，不是上海，而是成都。他参观了熊猫繁育站，并给了毛茸茸的熊猫公仔一个州长的抱抱，索德尔此行也因此被称为是“熊猫外交”。

  • 在成都期间，索德尔与四川省委书记、省人大常委会主任王晓晖举行会谈，两人还共同出席了两省州重申友好省州关系协议签署仪式。

    在成都

    在成都期间，索德尔与四川省委书记、省人大常委会主任王晓晖举行会谈，两人还共同出席了两省州重申友好省州关系协议签署仪式。

  • 他还前往阿迪达斯成都可持续足球场，观看了青少年女足的训练赛。巴伐利亚有“大企之乡”之称，西门子、阿迪达斯、宝马等多家知名德国企业的总部都位于巴伐利亚州。

    参观女足训练赛

    他还前往阿迪达斯成都可持续足球场，观看了青少年女足的训练赛。巴伐利亚有“大企之乡”之称，西门子、阿迪达斯、宝马等多家知名德国企业的总部都位于巴伐利亚州。

  • 不过，索德尔对中餐似乎兴趣缺缺。周二（3月27日）在社交媒体Instagram 上，索德尔分享了三张照片，并配文提到时差，他写道“现在是德国早上六点早饭时间。而在中国，已经到了吃午饭的时间。一些高光料理： 鸡爪、鸭舌和兔头。老实说：#索德尔不吃它......不过有人会爱吃。”

    鸡爪、鸭舌和兔头

    不过，索德尔对中餐似乎兴趣缺缺。周二（3月27日）在社交媒体Instagram 上，索德尔分享了三张照片，并配文提到时差，他写道：“现在是德国早上六点早饭时间。而在中国，已经到了吃午饭的时间。一些高光料理： 鸡爪、鸭舌和兔头。老实说：#索德尔不吃它......不过有人会爱吃。”

  • 这引起了网民的热议，有留言趁此机会提出批评，认为索德尔的做法像他处理政治问题一样：“总是挑最好的部分，让其他人处理不好吃的部分。“也有人说他没见过世面：“农民不认识的东西，他就不会吃。”也有人表示同情，写道：“我想我也不敢吃，虽然我很想尝尝味道如何。”

    网友的吐槽

    这引起了网民的热议，有留言趁此机会提出批评，认为索德尔的做法像他处理政治问题一样：“总是挑最好的部分，让其他人处理不好吃的部分。也有人说他没见过世面：“农民不认识的东西，他就不会吃。”也有人表示同情，写道：“我想我也不敢吃，虽然我很想尝尝味道如何。”

  • 不过，此次中国之行的重点不是熊猫也不是美食，而是计划在周三（3月28日 ）与中国国务院总理李强的会谈。此次随行访华的有一个经济代表团。去年夏季，中国总理李强到访慕尼黑时（见图），身着传统服装的仪仗队奏响军乐列队欢迎，这是巴伐利亚迎接贵宾的最高礼遇。

    与李强的会晤

    不过，此次中国之行的重点不是熊猫也不是美食，而是计划在周三（3月28日 ）与中国国务院总理李强的会谈。此次随行访华的有一个经济代表团。去年夏季，中国总理李强到访慕尼黑时（见图），身着传统服装的仪仗队奏响军乐列队欢迎，这是巴伐利亚迎接贵宾的最高礼遇。

  • 周二，人在北京的索德尔会晤了中国商务部长王文涛。根据中国商务部网站，双方就中德经贸关系、地方经贸合作等议题进行了交流。索德尔表示，中国是巴伐利亚州第一大贸易伙伴，州政府重视对华合作，坚决反对“脱钩断链”。除了政治讨论之外，这位巴伐利亚州长也去参观了长城。

    索德尔在北京

    周二，人在北京的索德尔会晤了中国商务部长王文涛。根据中国商务部网站，双方就中德经贸关系、地方经贸合作等议题进行了交流。索德尔表示，中国是巴伐利亚州第一大贸易伙伴，州政府重视对华合作，坚决反对“脱钩断链”。除了政治讨论之外，这位巴伐利亚州长也去参观了长城。

  • 索德尔出任州长之前，就已经多次访问中国。而巴伐利亚州同中国的密切关系可谓源远流长。早在1975年，时任基社盟主席的施特劳斯（ Franz-Josef Strauß）就曾自作主张，作为西德第一位政治家访问中国，并同中国最高领导人毛泽东举行了会谈。

    不到长城非好汉

    索德尔出任州长之前，就已经多次访问中国。而巴伐利亚州同中国的密切关系可谓源远流长。早在1975年，时任基社盟主席的施特劳斯（ Franz-Josef Strauß）就曾自作主张，作为西德第一位政治家访问中国，并同中国最高领导人毛泽东举行了会谈。

  • Strauß bei Mao in Peking

    先斩后奏

    不过，施特劳斯是在未提前通报总理府和外交部的情况下，对北京进行了先斩后奏式的访问。并成为第一位访问北京，并同毛泽东举行会晤的西德政治家，但此举曾令当时的西德政府大为光火。

  • Bayerns Ministerpräsident Söder in China

    三个友好省份

    现在，巴伐利亚州在中国有三个友好省份。分别是四川、山东和广东。索德尔这样定义巴伐利亚州自己的中国战略：“多一点务实精神，少一点道德说教。”索德尔强调，巴伐利亚州的对华关系，绝不是为了和联邦政府对着干，但巴伐利亚州当然要有自己的侧重面。

  • 索德尔还去了故宫打卡。周三在北京会晤李强之后，索德尔在本周四（3月28日）返回德国。此次中国之行在巴伐利亚州内部存在争议。州议会反对党社民党议会党团主席布隆（Florian von Brunn）敦促索德尔，“不要见了独裁者，就对中国日益恶化的人权状况只字不提。”基社盟方面则反唇相讥，社民党籍的联邦总理肖尔茨也在积极维护对华关系，并将在四月出访北京。

    故宫也去了

    索德尔还去了故宫打卡。周三在北京会晤李强之后，索德尔在本周四（3月28日）返回德国。此次中国之行在巴伐利亚州内部存在争议。州议会反对党社民党议会党团主席布隆（Florian von Brunn）敦促索德尔，“不要见了独裁者，就对中国日益恶化的人权状况只字不提。”基社盟方面则反唇相讥，社民党籍的联邦总理肖尔茨也在积极维护对华关系，并将在四月出访北京。


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