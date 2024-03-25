熊猫、鸡爪和长城 巴伐利亚州长访华都去了哪儿？

网友的吐槽

这引起了网民的热议，有留言趁此机会提出批评，认为索德尔的做法像他处理政治问题一样：“总是挑最好的部分，让其他人处理不好吃的部分。也有人说他没见过世面：“农民不认识的东西，他就不会吃。”也有人表示同情，写道：“我想我也不敢吃，虽然我很想尝尝味道如何。”