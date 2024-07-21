熊猫外交 谁是赢家?

中国的熊猫外交，真正的赢家是谁？在双边关系紧张的背景下，为什么中国仍愿向美国运送大熊猫？而归国的“华侨熊猫”面临的最大挑战又是什么？

（德国之声中文网）中国的熊猫外交可能有一个真正的赢家——大熊猫。中国与美国和欧洲的动物园合作保护大熊猫物种数十年后，野生大熊猫的种群数量从上世纪80年代的约1100只增长到近1900只，世界自然保护联盟（IUCN）也将大熊猫的受威胁等级从“濒危”降为“易危”。

不仅中国在保护大熊猫方面积极努力，全球各国的科学家和研究人员也在其中发挥了关键的作用，尤其是美国的科研人员。位于雅安的中国大熊猫保护研究中心专家张和民表示：“我们与美国圣地亚哥动物园、华盛顿动物园以及欧洲国家开展科研合作。他们在兽医学、遗传学和疫苗接种等方面更为先进，我们从他们那里学习。”他在最近一次政府组织的媒体参观活动中做出了上述表示。这次活动在雅安碧峰峡熊猫基地举行。这里有66只大熊猫，它们在这个绿意盎然的宁静环境中悠闲自得，享受着竹子的美味。

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中国长期以来向外国租借熊猫，这被视为北京软实力外交的工具。美联社指出，保护熊猫的重要意义可能是北京在中美关系紧张时，仍然决定与美国动物园续签合作，并仍然运送出大熊猫的重要原因。今年6月，一对大熊猫在在加利福尼亚州南部的圣地亚哥动物园(San Diego Zoo)落户，经过几周的适应期后将和公众见面，美国史密森学会国家动物园，还有旧金山动物园接下来也会迎来新熊猫。前美国大使博丹（Barbara K. Bodine）表示，这是一招聪明的高招，有助于改善中国在美国人心中的形象，但不太可能改变美国的政策："如果他们想把中国塑造成一个不具威胁性的大国，他们就会送出几对毛茸茸的可爱熊猫。它们整天坐着吃竹子，那么中国就是这样一个可爱、毛团团的国家。这是最好的信号"。她补充说，但这丝毫不会改变政治讨论：“公共外交的作用有限。它不能改变地缘政治和经济考量。人们不会因为看了熊猫就觉得，美国可以接受从熊猫祖国涌入大量便宜的电动汽车。”

张和民表示，送往海外的大熊猫都经过了精挑细选，基因优良：“它们遗传价值高。如果它们能够生儿育女，幼崽也将具备很高的遗传价值。”他还指出，尽管西方在基因研究方面领先，但中国更擅长喂养和行为训练：“这两者是相互补充的。”研究人员表示，最终的目标是帮助这些熊猫回归野外并生存下来，更大规模的圈养繁殖大熊猫是实现这一目标的基础。

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20 世纪 80 年代，随着熊猫数量的减少，中国政府不再向国外赠送熊猫，转而采用利润更高的短期租借方式，并与外国动物园在研究和繁殖方面进行长期合作。在这个背景下，2000 年大熊猫“美香”和“添添”抵美。美香在美国生活的 23 年中，生下了四个宝宝： 分别是 2005 年的 “泰山”、2013 年的 “宝宝”、2015 年的 “贝贝 ”和 2020 年的 “小奇迹”。它们都已已被送回中国。

负责贝贝和其他两只国外熊猫的饲养员李晓燕（音）表示，出生在海外的大熊猫在被送回中国时可能会面临语言障碍。她说：“有些大熊猫回国后可能很快适应，而有些则需要很长时间来适应新环境，尤其是语言等人为因素。在国外使用的是外语，而在中国则使用中文，甚至还有四川话和雅安方言。”

（美联社）



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