 熊出没！法西两国开峰会寻两全之策 | 科技环境 | DW | 18.05.2019

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科技环境

熊出没！法西两国开峰会寻两全之策

在棕熊数量岌岌可危的比利牛斯山区，重新出现熊的身影本是好事，但牲畜遭殃却令当地农户头疼。为解决这一两难境地，法国和西班牙召开了“熊峰会”商讨对策。

Spanien Braunbär im Karpin Abentura Wildlife-Center (picture-alliance/NurPhoto/J. Gomez Sastre)

资料照片：西班牙Karpin Abentura自然保护区里的棕熊

（德国之声中文网）法国和西班牙周五就在比利牛斯山脉的两国边界地带保障重新引入的棕熊生存环境达成了协议。

在该地区促进棕熊繁衍生息的举措引起当地农民的不满，因为他们饲养的牲畜会成为棕熊的捕食猎物。

不久前，一只名叫Claverina的熊穿越边界，进入西班牙领土，咬死了八只羊，引发了西班牙农户的抗议。这只熊在2018年从斯洛文尼亚引入该地区，并且和另一只母熊Sorita结伴而行。

西班牙纳瓦拉自治区政府要求两个邻国就此举行会晤，一场被当地媒体戏称为"熊峰会"的讨论在马德里召开。会议由西班牙生态转型部主持，加泰罗尼亚和阿拉贡两个自治区的代表也出席了会议。

观看视频 01:02

“熊来了”的烦恼

根据一份官方声明，马德里和巴黎政府均表示希望"巩固棕熊在比利牛斯山脉地区的存在"，此前的过渡捕猎使得该山区西部的棕熊数量急剧减少，只剩下两头雄性棕熊。

双方还一致同意加强技术上的协调配合，尤其是改善信息沟通，以巩固棕熊在比利牛斯山各个山坡区域的存在。在目前的条件下，西班牙获得有关棕熊追踪定位信息的时间要比法国晚几个小时。双方还将加强保护措施，向坎塔布里亚山区采取的做法看齐，以避免棕熊袭击比利牛斯山谷的牲畜。坎布里亚山区目前栖息着大约300头棕熊。

据估算，全欧洲目前棕熊的总数量大概在1万4千左右。在最西端的西班牙，棕熊种群岌岌可危。罗马尼亚是欧洲大陆上棕熊数量最多的国家。

雨涵/王凡（埃菲通讯社、法新社）

  • (Foto: Thorsten Vaupel/ Zoo Osnabrück)

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    动物园的大明星

    混种熊Tips和Taps于2004年出生于奥斯纳布吕克动物园，随后便成为动物园里的大明星。第一眼望去或许无法察觉它们的特别之处，只有不寻常的毛色让它们“露出马脚”：一只是颜色看起来脏兮兮的北极熊，另一只是毛色特别亮的棕熊！

  • default

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    熊熊军团

    2004年时，一些动物园里仍经常将各种熊养在一块儿。例如奥斯纳布吕克动物园便让不同种类的熊群居在一起。当时饲养员与熊相处融洽，这间动物园因此被戏称为“温驯动物园”。

  • Bildergalerie Hybridbären

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    寻找熊爸爸

    不过不同种类的熊互相交配仍是人们始料未及的。直到棕熊Susi生出的小熊毛色看起来完全不是棕色时，动物园才注意到这样的意外情况。Tips和Taps的毛色更接近焦糖色。这两只小熊的父亲是谁呢？

  • Bildergalerie Hybridbären Gemischtbärenhaltung

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    北极熊搞的鬼

    唯一合理的结论是，北极熊Elvis(图右）肯定拖不了干系。Tips和Taps的不寻常之处不仅是毛色，在它们身上还能看到北极熊和棕熊基因的明显影响。

  • Bildergalerie Hybridbären

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    攀爬大师

    这两只混种熊很早就发展出攀爬的技能，而且乐在其中。这显然是遗传自棕熊的天赋！北极熊的攀爬技巧并不出色，毕竟在北极生活时，根本少有爬树的机会。

  • Bildergalerie Hybridbären

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    熊妈妈的遗传基因

    小母熊Tips从妈妈身上遗传来的可不只是爬树的绝活：它的耳朵与棕熊相似，明显比北极熊的耳朵更大。除此之外，喜欢红萝卜也是标准棕熊的表现，与北极熊不同，棕熊的食物中有八成是素食。

  • Bildergalerie Hybridbären

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    冬夏换毛

    Tips和Taps会在夏季和冬季换毛。依照季节时令，天气温暖时它们看起来更像棕熊母亲Susi，雪天里则随北极熊父亲Elvis的毛色。季节之间，它们的毛则亮丽蓬松。

  • Bildergalerie Hybridbären

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    美丽的身形

    从身形看来，混种公熊Taps更像北极熊。它的肩膀高度接近1.5米，身体也跟北极熊一样狭长，比妹妹整整高出一截。Taps没有棕熊肩背隆起的肌肉。

  • Bildergalerie Hybridbären

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    放松身心

    棕熊和北极熊都喜欢安静地小憩,混种熊也不例外。Taps伸长双腿打盹儿的模样正是北极熊的标准姿势。棕熊则更长像狗狗般，蜷缩着双腿。

  • Bildergalerie Hybridbären Gemischtbärenhaltung

    北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

    喜欢玩水的天性

    Tips和Taps或许无法像北极熊亲戚般姿态优美流畅地潜水，不过它们也喜欢清凉的水池，因为棕熊本来就是游泳好手。

    作者: Hannah Fuchs/张筠青


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北极熊、棕熊，傻傻分不清楚

奥斯纳布吕克动物园的Tips和Taps既非北极熊也非棕熊，它们是两者的混种。尽管如此，在两只小熊的身上仍旧能发现棕熊和北极熊的特征。 (20.12.2013)  

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“熊来了”的烦恼  

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