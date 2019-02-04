熊出没！法西两国开峰会寻两全之策

（德国之声中文网）法国和西班牙周五就在比利牛斯山脉的两国边界地带保障重新引入的棕熊生存环境达成了协议。

在该地区促进棕熊繁衍生息的举措引起当地农民的不满，因为他们饲养的牲畜会成为棕熊的捕食猎物。

不久前，一只名叫Claverina的熊穿越边界，进入西班牙领土，咬死了八只羊，引发了西班牙农户的抗议。这只熊在2018年从斯洛文尼亚引入该地区，并且和另一只母熊Sorita结伴而行。

西班牙纳瓦拉自治区政府要求两个邻国就此举行会晤，一场被当地媒体戏称为"熊峰会"的讨论在马德里召开。会议由西班牙生态转型部主持，加泰罗尼亚和阿拉贡两个自治区的代表也出席了会议。

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根据一份官方声明，马德里和巴黎政府均表示希望"巩固棕熊在比利牛斯山脉地区的存在"，此前的过渡捕猎使得该山区西部的棕熊数量急剧减少，只剩下两头雄性棕熊。

双方还一致同意加强技术上的协调配合，尤其是改善信息沟通，以巩固棕熊在比利牛斯山各个山坡区域的存在。在目前的条件下，西班牙获得有关棕熊追踪定位信息的时间要比法国晚几个小时。双方还将加强保护措施，向坎塔布里亚山区采取的做法看齐，以避免棕熊袭击比利牛斯山谷的牲畜。坎布里亚山区目前栖息着大约300头棕熊。

据估算，全欧洲目前棕熊的总数量大概在1万4千左右。在最西端的西班牙，棕熊种群岌岌可危。罗马尼亚是欧洲大陆上棕熊数量最多的国家。

雨涵/王凡（埃菲通讯社、法新社）