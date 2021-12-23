煽惑参与六四活动罪成 邹幸彤慷慨陈词引掌声

(德国之声中文网) 前支联会副主席邹幸彤周二 (1月4日) 被控煽惑他人明知而参与未经批准集结罪，原因是在2021年6月4日发表文章呼吁市民参加维园六四集会，再加上2020年六四集会案，合并起来最多可能被囚22个月。

法新社报道，36岁的邹幸彤身为律师，多次在法庭听证会上代表自己，并经常在被告席上谴责控方。她指责香港法院将言论定为犯罪，并帮助北京当局抹杀天安门镇压。

根据前《苹果日报》记者陈珏明的旁听记录，邹幸彤在最后「求情」程序时表示，「悼念六四已由红线变成危险」，并批评法庭宣判她的两篇文章有罪是「在参与洗擦历史，是对悼念六四又一口棺材钉，禁固文字的锁链」。

虽然裁判官陈慧敏试图阻止邹幸彤发言，但她继续说：「六四难属是本案最大的受害者，他们比我的求情更重要......令人家破人亡的侩子手、话六四系骗局的社会贤达、以法律之名包庇凶手及不尊重死者的人，才需要求情」。根据陈珏明记录，「旁听席继而响起热烈掌声，亦同时传来邹幸彤在犯人栏内的啜泣声」。

陈珏明继续记录下法庭上的状况，表示陈慧敏警告拍掌者，邹幸彤再反驳，旁听席又再响起掌声。最后裁判官指示警方纪录再拍掌者。 「此时独立公民记者萧云按捺不住站起，自承自己有拍掌，『我让你抄身份证』，然后再有其他人亦相继站起承认，最终约十人被法庭职员带走，据悉有四人被纪录了身份证资料。」陈慧敏随后才判刑。

本案争点

香港《明报》提到，本案争点为邹幸彤在Twitter及《明报》发表共2000多字的文章，提到坚守阵地和点燃烛光，是否构成呼吁市民参加维园六四集会。

报道说，邹幸彤早前自辩称，「30多年来每个在维园点起烛光的香港人『既普通又善良』，让她学会何谓择善固执，「如果法庭要用煽惑、被煽惑的字眼，不如说是香港人煽惑我按良知行事，如果我因此受刑，亦无怨无悔」。

根据多家港媒报道，裁判官陈慧敏裁决称邹文中「在严寒中守住这烛光」有鼓励意思，「今晚8点，希望见到你的烛光」则是叫读者坚持出席维园烛光晚会。

陈慧敏也说，邹幸彤以时任支联会副主席身分发文，她撰写「坚守阵地」明显是指维园，故裁定涉案文章构成煽惑他人明知而参与未经批准集结。此外，她表示，邹幸彤分别在保安局禁止六四集会之后，以及六四当日发表文章，形容她撰文有「瓜田李下之嫌」，旨在召集群众参与集会，犯罪意图「昭然若揭」，故裁定她煽惑他人明知而参与未经批准集结罪成。

(综合报道)

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