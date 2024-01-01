焰火、钟声、欢庆、许愿：世界各国迎新年

（德国之声中文网）在最早迎来新年的澳洲，悉尼港一年一度的盛大焰火吸引了大批前来庆祝跨年的民众。

在太平洋西岸的亚洲，许多城市的民众也都在焰火陪伴下欢庆跨年。马尼拉、吉隆坡、雅加达、台北和中国的北京、上海等地，都举行了大型焰火表演。

悉尼港除夕焰火

509米高的台北101大厦施放了共16000枚烟花。

日本各地，人们在新年夜来到庙宇，倾听“午夜钟声 "。这是日本寺庙在每年除夕夜举行的活动，人们在午夜过后许下对来年的愿望，称为 "初愿"。

台北

东京

印尼首都雅加达在市中心专设了机动车禁驶区，供民众聚集欣赏灯火烟花。

在泰国首都曼谷，庆祝活动以湄南河为中心，烟花表演和灯光倒影在湄南河上，许多人乘坐派对船近距离欣赏烟花表演。

雅加达

曼谷

在阔别5年之后，香港再次在维多利亚港举办了传统的除夕焰火表演。

中国的广州、上海等一些大城市年底曾宣布，在一些以往人们在新年夜聚集的场所不举办光影秀、零点倒计时等跨年庆祝活动。包括上海迪士尼在内的一些地方称取消烟花秀是因为空气污染原因。北京的官方跨年活动在西南郊的首钢园举行，项目包括光影特效、实景舞台表演等。

香港维多利亚港

北京

在印度的孟买、加尔各答、新德里、班加罗尔等大城市，在焰火表演的伴随下，大量民众在街头庆祝了跨年夜。

巴基斯坦政府禁止了所有除夕庆祝活动，以此声援战火中的巴勒斯坦人。看守总理卡卡尔（Anwaar-ul-Haq Kakar）连夜发表电视讲话，敦促巴基斯坦人以简朴的方式开始新的一年，"声援加沙受压迫的人民"。

土耳其伊斯坦布尔的塔克西姆广场，是这个大都市里年轻人欢度除夕的地方。

伊斯坦布尔

印度孟买

欧洲各国的首都也举行了焰火表演、午夜倒计时等迎接新年的大型活动。

巴黎香榭丽舍大道人山人海。当局估计有150万人在街头庆祝，并在除夕夜出动了9万名安全力量。

柏林勃兰登堡门前的跨年晚会也规模盛大，与往年一样人们可以欣赏音乐会和焰火秀。在柏林其他一些地方，警方拘捕了200多人，原因是他们向他人投掷烟花鞭炮，甚至燃烧瓶。

巴黎

柏林

在纽约时代广场，数万人在午夜参加了传统的倒计时活动。随着预示2024年到来的彩色灯光球落下，缤纷纸屑飘落，人们相互拥抱、亲吻，祝福新年。

美国总统拜登在当晚接受采访时说，他希望庆祝新年的人们意识到"我们处在比任何一个国家都有利的位置来领导这个世界"。

纽约

（综合报道）

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