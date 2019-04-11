焦阿基诺·罗西尼：《威廉·退尔序曲》  

焦阿基诺·罗西尼1792年出生于意大利东部港口城市佩萨罗，父亲是小号手，母亲是一名歌唱家。罗西尼自幼学习声乐、小提琴、古钢琴和小号。12岁时和母亲一起参加了一生中首次公开演出，并于同年开始作曲。

罗西尼深受约瑟夫·海顿和莫扎特的影响。20岁那年，他在威尼斯推出了自己的首部歌剧《婚姻契约》。之后8年里，罗西尼创作了20部歌剧，尤其是《塞维利亚的理发师》让他声名鹊起并获得了丰厚的收入。1824年，罗西尼移居巴黎，并在那里工作生活多年。

1829年首演的《威廉·退尔》是罗西尼最后一部歌剧。故事取材于一个瑞士农民反抗暴政的民间传说：十三世纪时，统治瑞士的神圣罗马帝国总督专横跋扈，要求行人向立于闹事区竹竿上的礼帽鞠躬。农民射手退尔抗命被捕。总督命退尔的儿子将苹果置于头顶，退尔以箭射中方能免罪。

《威廉·退尔序曲》首先以大提琴平和的旋律勾勒出瑞士阿尔卑斯山优美的自然环境。突然间，伴随着号角和长笛的奏响，乌云涌上地平线，危险蔓延开来。序曲的高潮是象征人民追求自由的一段脍炙人口的进行曲，旋律优美，节奏活泼。

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