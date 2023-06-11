 無視西方擔憂 沙中開啟新商業合作 | 经济纵横 | DW | 12.06.2023

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经济纵横

無視西方擔憂 沙中開啟新商業合作

阿拉伯國家與中國11日在利雅得召開商業合作論壇，主辦國沙特稱「中國石油需求仍在增長」，欲深化與北京的經貿關係，引起美國關注。在中美角力之下，沙特是否正在「選邊站」？

今年的中阿商會由沙特首度主辦，2天內共3500多名政府和商業官員與會。

今年的中阿商會由沙特首度主辦，2天內共3500多名政府和商業官員與會。

（德國之聲中文網）沙特阿拉伯週日（6月11日）在利雅得舉行「阿拉伯-中國合作論壇第十屆企業家大會」，首日即宣布了中阿之間高達數十億美元的投資。

在開幕式上，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）表示，沙特與中國在經貿關係上仍有開發的潛力。他說：「（這次）會議是一個機會......建立一個共同的未來，走向一個對我們人民有利的新時代。」

今年的中阿商會由沙特首度主辦，2天內共3500多名政府和商業官員與會。

沙特投資部聲明表示，該活動「第一天就簽署了100億美元的投資協議」，其中絕大部分是在沙特進行的項目，或是由沙特的企業和政府實體所簽署，包含沙特投資部與中國電動和自動駕駛汽車製造商華人運通（Human Horizons）之間，高達56億美元的合作備忘錄。

此外，沙特ASK集團和中國地質礦業總公司也簽署了一份價值5億美元的合作協議，允許中國於沙特開採銅礦。

沙特外交大臣費薩爾與中國全國政協副主席胡春華在商會中並肩而坐。

沙特外交大臣費薩爾與中國全國政協副主席胡春華在商會中並肩而坐。

中美之間選邊站？

沙特能源部長阿卜杜拉齊茲（Prince Salman bin Abdul Aziz Al Saud）在會中表示，沙特希望與中國合作，而不是競爭，並稱他「不理會」西方對中沙關係日益增長的猜疑。

路透社報導，沙特是世界上最大的石油出口國，而中國是世界上最大的能源消費國，雙方關係因此建立在石油貿易的基礎上。今年3月，國有石油巨頭沙特阿美即宣布2項在中國的大型投資計劃，以加強其作為中國頂級原油供應商的地位。

然而，隨著地緣政治情勢升溫，利雅得和北京開始深化安全及敏感技術的合作，引起了美國的關注。

儘管美國是利雅得的長期盟友，但北京近年來與中東國家之間的商業和外交關係日益密切，近期更促成了伊朗和沙特阿拉伯之間的和解，改變地區關係，被視為重要里程碑。

中國國家主席習近平去年12月訪問沙特時，呼籲兩國改以人民幣進行石油貿易，由於此舉將削弱美元的主導地位，因而招致美國批評。在商會上被問及此事時，阿卜杜拉齊茲表示：「實際上我沒有理會它（美方批評）。因為......作為一個商人......你自然會想去到有機會降臨的地方。中國的石油需求仍在增長，我們當然要抓住其中的需求。」

「與其與中國競爭，不如與中國合作。」阿卜杜拉齊茲以中美關係為例補充道：「我們不必面臨『要麼和我們在一起，要麼就跟其他人』的選擇。」

中國-阿拉伯商會開幕前幾日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也出訪了利雅得。他在訪問強調，華盛頓 「沒有要求任何人在美國和中國之間做出選擇」。

阿中商會開幕前幾日，布林肯才剛結束其訪問阿特阿拉伯的行程。

阿中商會開幕前幾日，布林肯才剛結束其訪問阿特阿拉伯的行程。

（法新社、路透社）

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