無視西方擔憂 沙中簽新投資協議

（德國之聲中文網）沙特阿拉伯週日（6月11日）在利雅得舉行「阿拉伯-中國合作論壇第十屆企業家大會」，首日即宣布了中阿之間高達數十億美元的投資。

在開幕式上，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）表示，沙特與中國在經貿關係上仍有開發的潛力。他說：「（這次）會議是一個機會......建立一個共同的未來，走向一個對我們人民有利的新時代。」

今年的中阿商會由沙特首度主辦，2天內共3500多名政府和商業官員與會。

沙特投資部聲明表示，該活動「第一天就簽署了100億美元的投資協議」，其中絕大部分是在沙特進行的項目，或是由沙特的企業和政府實體所簽署，包含沙特投資部與中國電動和自動駕駛汽車製造商華人運通（Human Horizons）之間，高達56億美元的合作備忘錄。

此外，沙特ASK集團和中國地質礦業總公司也簽署了一份價值5億美元的合作協議，允許中國於沙特開採銅礦。

中美之間選邊站？

沙特能源部長阿卜杜拉齊茲（Prince Salman bin Abdul Aziz Al Saud）在會中表示，沙特希望與中國合作，而不是競爭，並稱他「不理會」西方對中沙關係日益增長的猜疑。

路透社報導，沙特是世界上最大的石油出口國，而中國是世界上最大的能源消費國，雙方關係因此建立在石油貿易的基礎上。今年3月，國有石油巨頭沙特阿美即宣布2項在中國的大型投資計劃，以加強其作為中國頂級原油供應商的地位。

然而，隨著地緣政治情勢升溫，利雅得和北京開始深化安全及敏感技術的合作，引起了美國的關注。

儘管美國是利雅得的長期盟友，但北京近年來與中東國家之間的商業和外交關係日益密切，近期更促成了伊朗和沙特阿拉伯之間的和解，改變地區關係，被視為重要里程碑。

中國國家主席習近平去年12月訪問沙特時，呼籲兩國改以人民幣進行石油貿易，由於此舉將削弱美元的主導地位，因而招致美國批評。在商會上被問及此事時，阿卜杜拉齊茲表示：「實際上我沒有理會它（美方批評）。因為......作為一個商人......你自然會想去到有機會降臨的地方。中國的石油需求仍在增長，我們當然要抓住其中的需求。」

「與其與中國競爭，不如與中國合作。」阿卜杜拉齊茲以中美關係為例補充道：「我們不必面臨『要麼和我們在一起，要麼就跟其他人』的選擇。」

中國-阿拉伯商會開幕前幾日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也出訪了利雅得。他在訪問強調，華盛頓 「沒有要求任何人在美國和中國之間做出選擇」。

（法新社、路透社）

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