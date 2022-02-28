無視世界譴責 俄羅斯持續猛攻烏克蘭各城

（德國之聲中文網）俄羅斯入侵烏克蘭進入第八天，基輔持續傳出巨大爆炸聲。周四（3月3日）清晨，基輔居民被告知躲入最近的避難所避免傷亡。社交媒體上的視頻顯示，城市持續遭到爆炸襲擊。另外也有烏克蘭官員稱，北部城市切爾尼戈夫有一家醫院遭兩枚巡航導彈擊中。

烏克蘭總統澤連斯基發佈視頻呼籲公民，盡一切努力抵抗俄羅斯的佔領行動。同時聯合國表示，逃離烏克蘭的難民已達100萬人。

聯合國難民事務高級專員菲利普・格蘭迪（Filippo Grandi）在推特上表示，「在短短七天內，我們目睹了100萬難民從烏克蘭流向鄰國」。這相當於2%以上的烏克蘭人口正流離失所。根據世界銀行的數據，截至2020年，烏克蘭的人口為4,400萬人。聯合國難民署預測，最後可能有多達400萬人離開烏克蘭，但同時也指出該數字也可能增加。

聯合國難民署發言人沙比亞・曼圖（Shabia Mantoo）指出，「按照這個速度」，烏克蘭可能經歷「本世紀最大的難民危機」。

俄羅斯涉「戰爭罪」

俄羅斯持續猛攻的同時，海牙國際刑事法院（ICC）已對俄羅斯涉嫌「戰爭罪」展開調查。國際刑事法院檢察官卡里姆・汗（Karim Khan）週三（3月2日）宣佈，正在對發生在烏克蘭平民身上的戰爭罪行進行積極調查。他在一份聲明中寫道：「我已在不久前通知國際刑事法院院長，我決定立即著手對局勢進行積極調查。我們收集證據的工作現在已經開始。」

包括德國在內的39個法院管轄權簽署國將烏克蘭局勢提交給國際刑事法院，加快了國際刑事法院可以采取行動的進程。俄羅斯不是《羅馬規約》的簽署國，該條約是建立國際刑事法院的條約。

於此同時，聯合國大會以壓倒性多數投票贊成一項不具約束力的決議，該決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求其立即撤出。在聯合國大會召開罕見的緊急會議後，這個投票有141個國家投票贊成該決議，35個國家棄權，5個國家投票反對。

與俄羅斯一同投下反對票的包含白俄羅斯、厄立特裡亞、北韓和敘利亞。中國則是投下棄權票。根據通訊社報導，該決議「以最強烈的措辭」譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並要求俄羅斯立即從烏克蘭撤兵。該決議還譴責俄羅斯總統普丁將其核力量置於警戒狀態的決定。

然而，該決議不具法律約束力，但投票結果可能會對俄羅斯政府施加額外壓力。上周，一項類似的決議在聯合國安理會被否決，俄羅斯是唯一投下反對票的安理會成員。

烏俄傷亡人數攀升

同日，聯合國人權事務高級專員辦事處駐烏克蘭監測團表示，自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，該組織紀錄了已有752名烏克蘭平民死亡，另有525人在戰爭中受傷。

該組織在一份聲明中指出：「這超過了人權高專辦在2018到2021年在烏克蘭東部衝突地區記錄的平民傷亡總數，當時有136人死亡。這些傷亡大多是由於使用了影響範圍大的爆炸性武器，包括重炮和多管火箭系統的炮擊，以及空襲造成的。」

聲明還說，聯合國認為實際數字要高得多，特別是在政府控制的領土上。最近幾天，一些發生密集武裝衝突的地區所發出的信息被延遲了，所以許多報告仍在等待證實。

观看视频 02:23 大敌当前 乌克兰人回国参战

另一方面，3月2日是俄羅斯自入侵烏克蘭以來，首次報告其軍隊傷亡情況。俄羅斯國防部說，目前有498名俄羅斯士兵喪命，還有1597人受傷。在俄羅斯軍方發表評論之前，烏克蘭總統澤倫斯基在當天早些時候聲稱，有近6000名俄羅斯軍隊被烏克蘭殺害。

俄羅斯少將科納申科夫(Igor Konashenkov)否認有關俄羅斯人「損失無法估量」的報道，認為這是假消息。在俄羅斯宣布後不久，烏克蘭報告說有7000名俄羅斯軍隊傷亡。科納申科夫還說，應征入伍的士兵和軍校學生都沒有參與烏克蘭的行動。德國之聲無法單方面核實這兩個國家的說法。

俄羅稱控制烏克蘭南部大城

俄羅斯軍方3月2日表示，在經過幾天的圍困之後，該國部隊已經占領了烏克蘭南部的赫爾松市 (Kherson) ，這也是俄羅斯聲稱的第一個落入其控制之下的烏克蘭城市。烏克蘭軍方對俄羅斯的說法提出異議，表示赫爾松的控制權仍有爭議，美國國防部發言人柯比 (John Kirby) 也支持烏克蘭的說法。

赫爾松市市長科利哈耶夫(Igor Kolykhayev)向媒體表示，俄羅斯軍隊出現在赫爾松的街道上，並強行進入市議會大樓。他敦促占領烏克蘭的俄羅斯軍隊不要瞄准平民，並要求平民在白天單獨或與另一個人在街上行走。科利哈耶夫在一份聲明中說：「我們的城市裡沒有武裝部隊，只有平民和想在這裡生活的人！」

俄羅斯國防部發言人科納申科夫 (Igor Konashenkov) 說，俄羅斯已經完全控制了該城市。他說，基礎設施和基本服務以及公共交通在赫爾松繼續運作。該市的勝利對俄羅斯具有重大戰略價值，因為它將切斷烏克蘭在該國東部和西部之間轉移人員和物資的能力。

美支持停火外交斡旋

與此同時，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 說，烏克蘭戰爭已造成驚人的人員傷亡。他表示，通過外交管道解決戰事的大門依舊開放，但也認為若軍事行動上沒有降級，各方很難展開外交談判。布林肯指出：「如果俄羅斯退縮並追求外交，我們也準備做同樣的事情。」

美國國務院表示，布林肯將在未來幾天內前往比利時、波蘭、波羅的海國家和摩爾多瓦，與各國討論烏克蘭局勢。布林肯說，他與烏克蘭外交部長庫萊巴 (Dmytro Kuleba) 進行過對話，也向他保證美國將繼續提供支持。他說：「如果我們可以採取烏克蘭政府認為有幫助的外交措施，我們准備采取這些措施。我們也繼續支持烏克蘭的自衛能力。

(路透社、法新社、美聯社)

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