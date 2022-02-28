無視世界譴責 俄羅斯持續猛攻烏克蘭各城

聯合國3月2月通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案，但烏克蘭的哈爾科夫和馬里烏波爾等城市仍持續受到俄羅斯猛烈炮擊。聯合國指出，有超過100萬人逃離烏克蘭，另外國際刑事法院也已經開始調查俄羅斯的戰爭罪行。
（德國之聲中文網）俄羅斯入侵烏克蘭進入第八天，基輔持續傳出巨大爆炸聲。周四（3月3日）清晨，基輔居民被告知躲入最近的避難所避免傷亡。社交媒體上的視頻顯示，城市持續遭到爆炸襲擊。另外也有烏克蘭官員稱，北部城市切爾尼戈夫有一家醫院遭兩枚巡航導彈擊中。
烏克蘭總統澤連斯基發佈視頻呼籲公民，盡一切努力抵抗俄羅斯的佔領行動。同時聯合國表示，逃離烏克蘭的難民已達100萬人。
聯合國難民事務高級專員菲利普・格蘭迪（Filippo Grandi）在推特上表示，「在短短七天內，我們目睹了100萬難民從烏克蘭流向鄰國」。這相當於2%以上的烏克蘭人口正流離失所。根據世界銀行的數據，截至2020年，烏克蘭的人口為4,400萬人。聯合國難民署預測，最後可能有多達400萬人離開烏克蘭，但同時也指出該數字也可能增加。
聯合國難民署發言人沙比亞・曼圖（Shabia Mantoo）指出，「按照這個速度」，烏克蘭可能經歷「本世紀最大的難民危機」。
俄羅斯持續猛攻的同時，海牙國際刑事法院（ICC）已對俄羅斯涉嫌「戰爭罪」展開調查。國際刑事法院檢察官卡里姆・汗（Karim Khan）週三（3月2日）宣佈，正在對發生在烏克蘭平民身上的戰爭罪行進行積極調查。他在一份聲明中寫道：「我已在不久前通知國際刑事法院院長，我決定立即著手對局勢進行積極調查。我們收集證據的工作現在已經開始。」
包括德國在內的39個法院管轄權簽署國將烏克蘭局勢提交給國際刑事法院，加快了國際刑事法院可以采取行動的進程。俄羅斯不是《羅馬規約》的簽署國，該條約是建立國際刑事法院的條約。
於此同時，聯合國大會以壓倒性多數投票贊成一項不具約束力的決議，該決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求其立即撤出。在聯合國大會召開罕見的緊急會議後，這個投票有141個國家投票贊成該決議，35個國家棄權，5個國家投票反對。
與俄羅斯一同投下反對票的包含白俄羅斯、厄立特裡亞、北韓和敘利亞。中國則是投下棄權票。根據通訊社報導，該決議「以最強烈的措辭」譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並要求俄羅斯立即從烏克蘭撤兵。該決議還譴責俄羅斯總統普丁將其核力量置於警戒狀態的決定。
然而，該決議不具法律約束力，但投票結果可能會對俄羅斯政府施加額外壓力。上周，一項類似的決議在聯合國安理會被否決，俄羅斯是唯一投下反對票的安理會成員。
同日，聯合國人權事務高級專員辦事處駐烏克蘭監測團表示，自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，該組織紀錄了已有752名烏克蘭平民死亡，另有525人在戰爭中受傷。
該組織在一份聲明中指出：「這超過了人權高專辦在2018到2021年在烏克蘭東部衝突地區記錄的平民傷亡總數，當時有136人死亡。這些傷亡大多是由於使用了影響範圍大的爆炸性武器，包括重炮和多管火箭系統的炮擊，以及空襲造成的。」
聲明還說，聯合國認為實際數字要高得多，特別是在政府控制的領土上。最近幾天，一些發生密集武裝衝突的地區所發出的信息被延遲了，所以許多報告仍在等待證實。
另一方面，3月2日是俄羅斯自入侵烏克蘭以來，首次報告其軍隊傷亡情況。俄羅斯國防部說，目前有498名俄羅斯士兵喪命，還有1597人受傷。在俄羅斯軍方發表評論之前，烏克蘭總統澤倫斯基在當天早些時候聲稱，有近6000名俄羅斯軍隊被烏克蘭殺害。
俄羅斯少將科納申科夫(Igor Konashenkov)否認有關俄羅斯人「損失無法估量」的報道，認為這是假消息。在俄羅斯宣布後不久，烏克蘭報告說有7000名俄羅斯軍隊傷亡。科納申科夫還說，應征入伍的士兵和軍校學生都沒有參與烏克蘭的行動。德國之聲無法單方面核實這兩個國家的說法。
俄羅斯軍方3月2日表示，在經過幾天的圍困之後，該國部隊已經占領了烏克蘭南部的赫爾松市 (Kherson) ，這也是俄羅斯聲稱的第一個落入其控制之下的烏克蘭城市。烏克蘭軍方對俄羅斯的說法提出異議，表示赫爾松的控制權仍有爭議，美國國防部發言人柯比 (John Kirby) 也支持烏克蘭的說法。
赫爾松市市長科利哈耶夫(Igor Kolykhayev)向媒體表示，俄羅斯軍隊出現在赫爾松的街道上，並強行進入市議會大樓。他敦促占領烏克蘭的俄羅斯軍隊不要瞄准平民，並要求平民在白天單獨或與另一個人在街上行走。科利哈耶夫在一份聲明中說：「我們的城市裡沒有武裝部隊，只有平民和想在這裡生活的人！」
俄羅斯國防部發言人科納申科夫 (Igor Konashenkov) 說，俄羅斯已經完全控制了該城市。他說，基礎設施和基本服務以及公共交通在赫爾松繼續運作。該市的勝利對俄羅斯具有重大戰略價值，因為它將切斷烏克蘭在該國東部和西部之間轉移人員和物資的能力。
與此同時，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 說，烏克蘭戰爭已造成驚人的人員傷亡。他表示，通過外交管道解決戰事的大門依舊開放，但也認為若軍事行動上沒有降級，各方很難展開外交談判。布林肯指出：「如果俄羅斯退縮並追求外交，我們也準備做同樣的事情。」
美國國務院表示，布林肯將在未來幾天內前往比利時、波蘭、波羅的海國家和摩爾多瓦，與各國討論烏克蘭局勢。布林肯說，他與烏克蘭外交部長庫萊巴 (Dmytro Kuleba) 進行過對話，也向他保證美國將繼續提供支持。他說：「如果我們可以採取烏克蘭政府認為有幫助的外交措施，我們准備采取這些措施。我們也繼續支持烏克蘭的自衛能力。
(路透社、法新社、美聯社)
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。