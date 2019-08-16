無聲的思念：新疆维族拍抖音紀念失蹤親人

（德国之声中文网）过去一周，短视频平台抖音上突然出现大量新疆维吾尔人录制的视频。 大部分维吾尔人在视频中選擇一首歌曲作為配樂，也都以几近无声落泪的方式，与背景中的家人合影。长期在海外关注新疆再教育营议题的澳大利亚籍维吾尔倡议者希达亚特 (Arslan Hidayat) 在脸书上看到这些视频后，决定将它们集结起来，并在推特上重新分享。

希达亚特告诉德国之声，其中一个视频中的维吾尔女子，一边播放着旋律哀伤的歌曲，一面将手高高举起，比出数字4的手势，而视频的背景中，是4名维吾尔男子的合影。 这名维吾尔女子在视频中不断落泪，却不发一语。 他认为这名女子很显然希望透过这段视频，传达与失踪亲人有关的信息。

他说:「我在留言处看到一些人询问(影片中的)這些人何时能见到失踪的亲人，也有人說他们很快便能相见。 对不了解新疆再教育营议题的人来说，这可能只是一段单纯思念已故亲人的影片，但海外维族社群的成员很明显知道这些在新疆的维族人试图透过这些视频，传达与失踪亲人相关的信息。 」

希达亚特表示，大部分录制抖音视频的维族人除了无声落泪外，他们也都在视频的下方留下一串中文关键词「穿越时空遇到你」。 此外，几乎所有的视频都播放同一首音乐。这段音乐源自于一个土耳其的电视剧，曲名叫做「回归」(Return)。 他说:「这些线索似乎透露出他们对失踪家属的思念，而由于那首音乐来自于一个土耳其电视剧，我不得不联想到他们是否也想藉此否定中国政府之前在白皮书中对维吾尔人的定义，强调维吾尔人其实与土耳其文化是有强烈关联的。 」

新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔今年7月底曾提到，大约90%的维吾尔人都已从再教育营释放出来，找到合适工作且赚了不少钱。 然而，希达亚特认为，中国政府一直不愿正式对外提出相关证据，所以这些视频或许也是新疆维族人否定政府说词的一种方式。

至于新疆维族人是否意图透过这些视频，發起一波新的倡议运动，希达亚特认为在中国政府严格监控新疆境内所有通讯的前提下，这些维吾尔人应该是在没有刻意串通的情况下，自发性的透过抖音录制了这些视频。 他告诉德国之声:「我认为这些视频是新疆维吾尔人以非常自发性的方式，传递出来的一个信息，而很显然的，这些信息与他们失踪的家人有关。 」

为了回应这些无声的视频，希达亚特在推特上发起了一个新的关键词「我们收到你的信息了」(#WeHearU)。 他告诉德国之声，他發起这个关键词是为了表示虽然这些维吾尔人在视频中都不发一语，但在海外的维族人还是清楚接收到了他们想传达的信息。

希达亚特说:「我将他们的视频比喻成来自新疆的瓶中信，而我是收到了瓶中信的人。 我在阅读了瓶中的信件后，回了封信给他们，告诉他们海外的维族人正试图努力将他们的信息传递出去。 」