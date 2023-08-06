焚烧古兰经：言论自由还是恶意侮辱？

（德国之声中文网）最近几个月，丹麦、瑞典这两个北欧国家连发数起焚烧古兰经事件。就在7月31日，两名来自伊拉克的活跃人士在瑞典公开损毁古兰经，再次引发伊斯兰世界的强烈抗议，丹、瑞两国与穆斯林国家的外交关系也受到了冲击。

与此同时，焚烧古兰经事件也对丹麦、瑞典本身的内政造成了影响。7月30日，瑞典首相克里斯特松(Ulf Kristersson)在社交媒体上表示，瑞典正处于二战结束以来"最为紧张的安全局势下"。

焚烧古兰经事件造成了哪些影响？

挪威国际关系研究所的埃佐尔德(Tobias Etzold)认为，焚烧古兰经事件的成因很难用三言两语去说清。他指出，北欧国家存在着"某种传统"，对其他宗教表示批判甚至羞辱，伊斯兰教更是首当其冲。极右翼以及右翼民粹分子在2022年已经发起过多次焚烧古兰经行动。

焚烧古兰经事件甚至影响到了地缘战略：俄乌战争爆发后，二战后一直保持中立的瑞典谋求加入北约，但是北约成员国土耳其却以瑞典政府打击库尔德工人党流亡组织不力、频发焚烧古兰经事件为由予以阻挠。一直到今年7月，土耳其政府才表示愿意为瑞典开绿灯，但是该决策还需要经土耳其国会批准。

政治学者埃佐尔德认为，瑞典频发焚烧古兰经事件，同时又苦苦等待土耳其同意其加入北约，这绝非偶然。他指出，焚烧古兰经事件一起接着一起发生，很有可能为紧绷的瑞土关系火上浇油。

为什么是瑞典和丹麦？

埃佐尔德进一步指出，瑞典和丹麦频发焚烧古兰经事件，一大原因就是两国有着十分宽泛的言论自由定义。比如，瑞典宪法明文规定，言论自由也包括抨击宗教之自由。而且，瑞典司法机关迄今为止从未将任何一起焚烧宗教经文案件判定为煽动民族仇恨。相比之下，其他国家对这类行为的限制要严格得多，往往会适用煽动民族仇恨罪名。

丹麦早在2005年就发生过《日德兰邮报》刊发先知默罕默德之漫画事件，引发了全球穆斯林的强烈抗议，部分抗议还以暴力形式进行。长年研究北欧政治问题的埃佐尔德指出，瑞典和丹麦的政界以及社会非常强调言论自由的全面性，因此不太愿意以任何手段对此予以限制。

焚烧古兰经会造成哪些后果？

过去几年间，此类事件已经招致了穆斯林国家民众激烈抗议，丹、瑞两国与穆斯林国家的外交关系也受到了影响。7月中旬，伊拉克驱逐了瑞典大使；此前不久，抗议民众闯进瑞典使馆建筑纵火。伊朗也在7月中旬宣布，暂不接受新任瑞典大使赴任。沙特阿拉伯则称，已经召见瑞典大使，还将向瑞典发出正式的抗议书。阿尔及利亚则在7月分别召见丹麦以及瑞典大使。土耳其则要求两国采取实际行动阻止焚烧古兰经事件的发生。

甚至瑞典与丹麦的内政也受到了影响。政治学者埃佐尔德指出，两国都提升了恐怖袭击警戒级别，这是出于对报复行动的担忧。

瑞典和丹麦采取了哪些措施？

两国虽然都对焚烧古兰经事件予以谴责，但是同时也都强调这属于言论自由范畴，因此当局不得不批准此类行动。瑞典方面尤其强调，此类行动是由个别人发起，而非国家机关。

目前，瑞典和丹麦也都在检视是否能够出台新措施来禁止焚烧古兰经的集会活动。就在7月30日，丹麦外相拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)披露，丹麦政府正在寻找"法律手段"来禁止在外国使馆前进行此类行动。瑞典当局则在检视是否能扩大警方权力来阻止焚烧古兰经、并对相关人士进行搜查。瑞典方面还希望加强国内以及边境的相关管控。不过，瑞典首相克里斯特松(Ulf Kristersson)在8月1日再次强调，不会背离言论自由的基本原则。

政治学者埃佐尔德则估计，瑞典政府的新举措很有可能招致原本支持现政府的右翼民粹势力的"强烈反对"。

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