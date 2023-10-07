热门景点人满为患 长假提振疲软经济

（德国之声中文网）在最近为期八天的国庆长假期间，中国各地的热门景点挤满了游客，旅游人数反弹至疫情前的水平，暂时提振了疲软的中国经济。

中国政府表示，在10月6日结束的中秋国庆假期期间，旅游收入达到约7530亿元人民币（合1030亿美元），比疫情之前的2019年增长1.5%，比实行"清零"防疫政策的2022年增长130%。

与大多数其他国家相比，中国在疫情期间维持封锁和其他限制措施的时间更长，直到去年12月还在执行"清零"政策。但该政策取消后，人们期待的消费热潮并没有出现，因为许多中国人仍然谨小慎微，毕竟房地产处处暴雷，青年失业率高达20%。

但这并没有阻止游客涌向上海、北京和其它城市拥挤的步行街购物。在夜市和其他热门目的地比肩接踵的人群中，很少有人戴着防护口罩。

节假日期间，飞机和高铁人满为患。旅游部门称，国内旅游人数达到8.26亿人次，比2019年增长4.1%，比去年增长71.3%。

由于更多的中国民众还是选择在国内旅游，国际旅游复苏缓慢。往返中国的国际航班数量仍低于疫情前的水平。而关于海外犯罪和诈骗的报道--包括最近在泰国发生的商场枪击案--可能会阻碍一些人走出国门。

中国国家移民管理局表示，在刚刚过去的长假期间，中国边防部门共办理出入境手续1180万人次，比去年增加了近三倍--当时入境中国的旅客仍面临强制检疫，但仅为2019年总数的85%。

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订票机构Trip.com称，今年国庆假期出境游人数是2022年的8倍多。热门目的地包括泰国、新加坡、马来西亚和韩国，前往瑞士、西班牙、土耳其、英国和法国等较远国家的旅游人数也比5月的黄金周假期有所增长。

中国经济最近显示出可能摆脱疫情后萎靡不振的迹象，工厂活动在六个月内首次出现扩张。

（美联社）

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