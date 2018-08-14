热那亚塌桥事件震惊意大利

（德国之声中文网）目击者称眼前景象犹如"末日来临"。悲剧发生于本周二（8月14日）上午。瓢泼大雨中，数十辆汽车正行驶在10号高速公路意大利北部的莫兰迪（Morandi）大桥上。突然间，在40多米高处，该桥约100米桥身塌垮，数十辆小汽车和载重车坠落深处。

官方证实，目前已知有38人丧生。此前，热那亚市长布齐（Marco Bucci）报告说，有11人获救。抢救行动仍在继续。公民保护局现场救援工作负责人丹杰洛（Luigi D'Angelo）表示，"我们不会停止搜救"。

政府总理孔特（Giuseppe Conte）当晚赶赴热那亚，表示因发生这样的悲剧而"深深震惊"。府总理迪马约（Luigi Di Maio）许诺，国家方面将采取一切措施，帮助遇难者家属。联邦德国总统施泰因迈尔和政府总理默克尔也表示了同情。

基础设施破败

交通部长托尼奈利（Danilo Toninelli）在电视台上指出，此次不幸事件证实了意大利基础设施所处的不堪状况，责任者必须为此受到惩罚。内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）也作出愤怒反应。他说，他曾数百次驾车经过莫兰迪大桥，在发生了垮塌事故后，他要"全力以赴，获得过去的和现在的所有责任者的名字"。他说，"以这种方式在意大利死亡，不能令人接受"。

内政部长萨尔维尼指令严惩

萨尔维尼间接宣布，意大利政府不会因欧盟的财政稳定与债务规定而放弃大笔投资基础设施的建设。这位右翼民粹主义政党领袖强调，他要把意大利人的安全置于首要位置。

萨尔维尼或许也想到了过去数年的事件：2017年3月，在亚得利亚海滨度假地安科纳（ Ancona），一座高速公路桥垮塌，倒向一辆小汽车，车内一对夫妻被砸死；2016年10月，一位驾车行驶在米兰-莱科（Lecco）高速路上的退休老人被垮落的桥体砸死。

出事桥曾维修过

莫兰迪高架桥的经营企业Autostrade强调指出，发生垮塌绝难预料。该企业在其网站上表示，曾在桥墩实施过基础加固工作，吊车尚在桥上，该桥状况以及维修进展情况不断受到监控。该经营商同时表示，一旦能够安全进入事故现场，才能确定桥梁垮塌原因的细节。

这座以其计划人莫兰迪命名的市内斜拉桥于1967年竣工，横跨波尔策维拉河（Polcevera）和一个工业区。此外，它也是很多观光客使用的从热那亚到文帝米利亚（Ventimiglia）、沿意大利海滨到法国边境的一条主要高速公路的起始段。

凝炼/乐然（德新社、路透社）