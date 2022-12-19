热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间

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很多人用“传奇”来形容这场比赛，紧张刺激、精彩绝伦。在点球大战胜出后，阿根廷球员抱在一起、热泪盈眶，很多球迷也心潮澎湃、感动不已。与此同时，上演帽子戏法的姆巴佩难掩失落，也让很多法国球迷感同身受、黯然神伤。
2022年卡塔尔世界杯决赛在12月18日上演，阿根廷在点球大战中击败法国，时隔36年终于举起大力神杯。上次捧杯的还是1986年的马拉多纳。在这位“世纪球王”去世两年后，新一代球王梅西带领阿根廷队圆梦。
决赛在本届世界杯最大的球场卢赛尔体育场举行。决赛前，球场首先进行了闭幕式表演，主题是A Night to Remember（“一个值得铭记的夜晚”），用音乐来纪念和庆祝过去数周的赛程。随后，西班牙传奇门将卡西利亚斯护送大力神杯进入球场，决赛拉开帷幕！
比赛开始后，阿根廷队表现出惊人的速度、超强的警惕性和防守能力，主导了场上局面。第21分钟，迪玛利亚带球进入法国队禁区后被登贝莱放倒，阿根廷获得点球机会。梅西主罚命中，阿根廷队1:0领先。
领先后，阿根廷队继续保持场上优势，法国队这期间在前场未得到任何机会。第36分钟，阿根廷凭借迪马利亚一记精彩劲射扩大了领先优势，2:0！这粒进球后，全场的阿根廷球迷沸腾了，感觉胜利在望了！
在0:2落后的局面下，法国队的明星教练德尚决定换人，用图拉姆和穆阿尼换下吉鲁和登贝莱。在下半场，法国队的年轻队员们逐渐开始展现出体能和拼抢优势。不过直到第80分钟，阿根廷一直以两球领先。在这时，奥塔门迪在禁区内对穆阿尼犯规，法国获得点球机会，姆巴佩主罚命中。
在距离罚入点球仅仅一分多种后，姆巴佩一记精彩的凌空抽射再度破门，帮助法国队扳平比分。在中文网络上，这被称为法国队的“97秒奇迹”。两队以2:2的比分进入加时赛。
在比赛的109分钟，阿根廷队劳塔罗的射门被法国门将扑出后，梅西随即补射入网，这让阿根廷队在加时赛中以 3:2 重新领先。这个时候，人们大多以为比赛已成定局。
然而，出人意料的一幕发生了。第116分钟，法国再次加强攻势，阿根廷队的蒙铁尔手球犯规，法国队再次获得点球。姆巴佩点球破门。双方再度战平，以3:3进入点球大战。
在残酷的点球大战中，姆巴佩和梅西分别为法国队和阿根廷开场，两人均罚进。但法国队随后出场的科曼、楚阿梅尼均未能命中，阿根廷人则连续罚入，最终阿根廷队在点球大战中以4:2击败法国队，以总比分7:5获得冠军。图中是阿根廷的蒙铁尔罚入第四例制胜点球后，球员们兴奋地抱在一起。
德国之声评论员Mark Meadows说，世界杯决赛的胜利意味着梅西现在已成为最伟大的球员。对于很多阿根廷球迷而言，这也是一种传承——时隔36年，从马拉多纳到梅西。36年前阿根廷夺冠时，梅西尚未出生，然而他显然是在那个黄金年代的影响下长大的。如今，35岁的他获封球王，实至名归。
法国队的科曼在世界杯决赛中罚丢了一个点球。在法国决赛输给阿根廷后，推特和脸书等社媒上充斥着对这位非裔球员的种族主义谩骂。这类针对黑人球员的网暴事件此前也有发生。
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