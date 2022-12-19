热血沸腾！世界杯决赛精彩瞬间

点球大战

在残酷的点球大战中，姆巴佩和梅西分别为法国队和阿根廷开场，两人均罚进。但法国队随后出场的科曼、楚阿梅尼均未能命中，阿根廷人则连续罚入，最终阿根廷队在点球大战中以4:2击败法国队，以总比分7:5获得冠军。图中是阿根廷的蒙铁尔罚入第四例制胜点球后，球员们兴奋地抱在一起。