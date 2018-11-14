热甜酒、动物园及移民：白宫眼里的德国

（德国之声中文网）特朗普的顾问们每天都在一次经济事务吹风会上向总统"吹风"。去年4月，特朗普在白宫接待来访的德国总理默克尔之前亦然。这一次，顾问们提供的德国图像颇符合人所共知的特朗普对德国的负面看法。

"德国有全球最大的出超、第二老的人口、是欧盟中失业率最低的国家之一。"--日期注为2018年4月26日的这个两页吹风文件的标题以划线和大写字母突出了这句话。

一天后，默克尔和特朗普会面。即使与此前的会面相比此次气氛显得友好，两人仍不能弥合彼此间的深刻歧见，更谈不上消除在贸易和经济问题上的分歧。

会晤中，特朗普再度抱怨德国人的巨大贸易出超，并把它与他认为的德国过低的防卫开支相挂钩，--明显低于北约所要求的国内生产总值的2%。在与默克尔会晤后，他也重申了相关批评。

吹风文件提到了默克尔和特朗普之间的另一个中心争议点：德国的移民政策。文件称，在移民增加这一背景下，围绕德国人口的年龄问题将出现危机：德国女性生育率低，难以确保人口增长，或维持人口数量稳定，2017年，出生比例为8.6/千人，死亡率为11.7/千人；2016年，德国人口中有1860万人具移民背景，创历史最高纪录，原因在于大量难民涌入，部分移民来自中东或非洲，大多数来自东欧国家。

该文件对人口挑战的强调、对2015年作为默克尔政府一项决定之后果大量移民涌入德国问题的强调，似乎证实了特朗普早已有之的一种看法：移民损害德国。

特朗普会晤默克尔前的白宫吹风会文本

古堡和盈余

文件的另一段，或许是考虑到要为以不喜读书闻名的总统补充知识，举出了"德国的若干特色"，虽尽是半真半假之说，却似乎显然让总统的顾问们感觉特有意思而且重要。比如：德国是实行夏时制的第一个国家；或者：德国高速公路上，要是油箱突然空了，属于非法；或者：德国人最喜爱的一种饮料是热甜酒；或者：德国不仅有2100座古堡，而且，动物园超过400个，超过世上任何其它国家。

被问及如何看待这一吹风文件时，美国跨大西洋政策专家指出，虽说所列的数据基本符实，但它仍暴露出对德美经济关系的一种相当错误的眼光。 华盛顿乔治敦大学德国与欧洲地区学教授安德森（Jeffrey Anderson）认为，它显示出对德国经济的一种奇怪视角，"人们可以说，该文件是在替特朗普对德国的狐疑和偏见背书"。

安德森进一步指出，该文件对贸易问题的描述十分偏颇，只字未提德国在美国的直接投资，而若把这一投资作对照计算，则德方的盈余会大幅减少。他指出，与文件给人造成的印象不同，美国并非"失败者"，而是德美贸易关系的大受益方。

"有趣，但无关紧要"

赫尔蒂行政管理学院（Hertie School of Governance）教授哈勒贝格（Mark Hallerberg）也认为，该文件未反映出美德经济关系的全貌。他指出，不仅贸易完全未在该文件中出现，而且，文件也未提及两国的外来直接投资。他表示，德国汽车生产商在美国十分活跃，美国高技术产业对德国颇有兴趣。他说道："指出热甜酒和高速公路，这相当有趣，但无足轻重；再者，特朗普滴酒不沾"。

白宫没有对希望表态的询问做出反应。德国联邦政府一名发言人在接到相关提问时这样表示："我们原则上不评论他国吹风文件"。