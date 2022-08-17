热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

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中国多地天气多日持续高温。中央气象台本周一连续11天发布高温红色预警。高温少雨导致多地干旱严重，中国最大淡水湖鄱阳湖湖体面积不断缩小，一个半月水体面积减少约66%。
中国官媒央视星期一（8月22日）再次发布高温红色预警，这已是连续第11天发布属于最高级别的高温红色预警。
上海、湖北、云南、广西等地气温接近40摄氏度。重庆上周连续两天温度飙升至45摄氏度。预计未来一周最高气温还将会持续超过40℃。目前重庆已有51条河流断流，24座水库干涸，农村供水受影响的民众达到了35.8万人。
中国多个地区正面对破纪录的热浪侵袭。极端高温导致多处河湖干涸，严重的甚至出现了河流断流的情况。比如山城重庆迎来多日“烤验”。流经重庆的长江支流嘉陵江（图）水位下降，露出河床。网友直呼嘉陵江“被晒干了！”。
中国最大淡水湖鄱阳湖陷入枯水期，干旱也创造出奇景：这是江西南昌鄱阳湖进贤段水域出现的“大地之树”自然景象。根据中新社，鄱阳湖湖水面面积较6月以来缩小了约66%，水体面积已肉眼可见地“瘦成一道闪电”。
根据中国国家气候中心近日监测评估，自6月中旬的这场高温，为1961年以来持续时间最长、40℃以上覆盖范围历史最大的一次。高温少雨天气也给农业生产带来严峻挑战。据中国水利部统计，四川、湖北、湖南、江西、安徽多地千万亩耕地都因旱情受到影响。
高温引发的干旱给水电大省四川的发电能力带来影响。四川部分地区实施限电措施。限电直接影响到工业生产，丰田、大众等企业表示其四川工厂一度停止运营。
连续多日高温导致用电量飙升。除了四川之外，昔日灯火通明的上海也启动限电措施，北外滩等地的景观照明以及多个电子广告墙都被暂时叫停。
就在长江流域遭受高温缺雨之苦的同时，中国北方多地出现强雨天气。内蒙古、宁夏、青海东部等地遭遇大雨暴雨。搜狐新闻报道，上周三青海省大通县瞬间强降雨，引发山洪，造成泥石流，洪灾导致16人死亡，36人失踪。图为今年6月初，广西柳州低洼地段被洪水淹没。
中国官方经济专家估算，极端天气使中国每年的GDP减少一到三个百分点。中国总理李克强6月末曾发出警告说，洪水和热浪将影响水稻、蔬菜和猪肉的产量，并推高通货膨胀。
因旱情加重，电站水库水量不足，中国西南地区一些工厂已暂停生产。习近平主席试图延长其执政期之时，经济压力增加。
在连续8天发布高温红色预警之后，中国中央气象台周四（8月18日）发布气象干旱黄色预警。中国水利部已启动干旱防御应急响应，实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动”，加大水库出库流量为下游补水。
连日强降雨在中国西南和西北地区造成洪涝灾害，已经有至少12人死亡，数以万计的民众被转移避险，而东部多省仍然面临酷热高温。与此同时，欧洲和美国民众也受到今夏极端天气的困扰。
中国南部本月发生创纪录的洪水灾害，导致50多万人流离失所。环保人士警告说，中国的碳排放量很有可能在2030年前持续增长。中国政府公布的最新线路图称，到2035年，气候变化监测预警能力可望达到同期国际先进水平。
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