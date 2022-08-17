 热热热！中国多地遭遇高温“烤验” | 所有节目 | DW | 22.08.2022

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科技环境

热热热！中国多地遭遇高温“烤验”

中国多地天气多日持续高温。中央气象台本周一连续11天发布高温红色预警。高温少雨导致多地干旱严重，中国最大淡水湖鄱阳湖湖体面积不断缩小，一个半月水体面积减少约66%。

  • China | Trockenheit

    高温预警

    中国官媒央视星期一（8月22日）再次发布高温红色预警，这已是连续第11天发布属于最高级别的高温红色预警。

  • China I Hitze I 40 degrees Celsius (104 F)

    烧到40度

    上海、湖北、云南、广西等地气温接近40摄氏度。重庆上周连续两天温度飙升至45摄氏度。预计未来一周最高气温还将会持续超过40℃。目前重庆已有51条河流断流，24座水库干涸，农村供水受影响的民众达到了35.8万人。

  • China Brücke in Chongqing

    最强“烤验”

    中国多个地区正面对破纪录的热浪侵袭。极端高温导致多处河湖干涸，严重的甚至出现了河流断流的情况。比如山城重庆迎来多日“烤验”。流经重庆的长江支流嘉陵江（图）水位下降，露出河床。网友直呼嘉陵江“被晒干了！”。

  • China I Hitze und Dürre

    “瘦成闪电”

    中国最大淡水湖鄱阳湖陷入枯水期，干旱也创造出奇景：这是江西南昌鄱阳湖进贤段水域出现的“大地之树”自然景象。根据中新社，鄱阳湖湖水面面积较6月以来缩小了约66%，水体面积已肉眼可见地“瘦成一道闪电”。

  • China I Hitze und Dürre

    农田很渴

    根据中国国家气候中心近日监测评估，自6月中旬的这场高温，为1961年以来持续时间最长、40℃以上覆盖范围历史最大的一次。高温少雨天气也给农业生产带来严峻挑战。据中国水利部统计，四川、湖北、湖南、江西、安徽多地千万亩耕地都因旱情受到影响。

  • China Shanghai | Volkswagen

    节省电力

    高温引发的干旱给水电大省四川的发电能力带来影响。四川部分地区实施限电措施。限电直接影响到工业生产，丰田、大众等企业表示其四川工厂一度停止运营。

  • Der Tag in Bildern | Shanghai, China | 100 Jahre Kommunistische Partei

    限电措施

    连续多日高温导致用电量飙升。除了四川之外，昔日灯火通明的上海也启动限电措施，北外滩等地的景观照明以及多个电子广告墙都被暂时叫停。

  • China | Überschwemmungen in Liuzhou

    极端气候

    就在长江流域遭受高温缺雨之苦的同时，中国北方多地出现强雨天气。内蒙古、宁夏、青海东部等地遭遇大雨暴雨。搜狐新闻报道，上周三青海省大通县瞬间强降雨，引发山洪，造成泥石流，洪灾导致16人死亡，36人失踪。图为今年6月初，广西柳州低洼地段被洪水淹没。

  • China Shenzhen | Li Keqiang

    极端天气的经济成本

    中国官方经济专家估算，极端天气使中国每年的GDP减少一到三个百分点。中国总理李克强6月末曾发出警告说，洪水和热浪将影响水稻、蔬菜和猪肉的产量，并推高通货膨胀。


  • China | Trockenheit

    高温预警

    中国官媒央视星期一（8月22日）再次发布高温红色预警，这已是连续第11天发布属于最高级别的高温红色预警。

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    烧到40度

    上海、湖北、云南、广西等地气温接近40摄氏度。重庆上周连续两天温度飙升至45摄氏度。预计未来一周最高气温还将会持续超过40℃。目前重庆已有51条河流断流，24座水库干涸，农村供水受影响的民众达到了35.8万人。

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  • China I Hitze und Dürre

    “瘦成闪电”

    中国最大淡水湖鄱阳湖陷入枯水期，干旱也创造出奇景：这是江西南昌鄱阳湖进贤段水域出现的“大地之树”自然景象。根据中新社，鄱阳湖湖水面面积较6月以来缩小了约66%，水体面积已肉眼可见地“瘦成一道闪电”。

  • China I Hitze und Dürre

    农田很渴

    根据中国国家气候中心近日监测评估，自6月中旬的这场高温，为1961年以来持续时间最长、40℃以上覆盖范围历史最大的一次。高温少雨天气也给农业生产带来严峻挑战。据中国水利部统计，四川、湖北、湖南、江西、安徽多地千万亩耕地都因旱情受到影响。

  • China Shanghai | Volkswagen

    节省电力

    高温引发的干旱给水电大省四川的发电能力带来影响。四川部分地区实施限电措施。限电直接影响到工业生产，丰田、大众等企业表示其四川工厂一度停止运营。

  • Der Tag in Bildern | Shanghai, China | 100 Jahre Kommunistische Partei

    限电措施

    连续多日高温导致用电量飙升。除了四川之外，昔日灯火通明的上海也启动限电措施，北外滩等地的景观照明以及多个电子广告墙都被暂时叫停。

  • China | Überschwemmungen in Liuzhou

    极端气候

    就在长江流域遭受高温缺雨之苦的同时，中国北方多地出现强雨天气。内蒙古、宁夏、青海东部等地遭遇大雨暴雨。搜狐新闻报道，上周三青海省大通县瞬间强降雨，引发山洪，造成泥石流，洪灾导致16人死亡，36人失踪。图为今年6月初，广西柳州低洼地段被洪水淹没。

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    极端天气的经济成本

    中国官方经济专家估算，极端天气使中国每年的GDP减少一到三个百分点。中国总理李克强6月末曾发出警告说，洪水和热浪将影响水稻、蔬菜和猪肉的产量，并推高通货膨胀。


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