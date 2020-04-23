热浪滚滚，美加气温创下历史记录

上周六，美国西雅图和波特兰创下当地气温历史记录。周日，加拿大不列颠哥伦比亚省南部的立顿村则创下加拿大有史以来最高气温记录。
（德国之声中文网）超级热浪正在袭击美国西北部地区，西雅图和波特兰在上周六（6月26日）创下气温历史记录。
华盛顿州和俄勒冈州全境，以及爱达荷州、怀俄明州和加利福尼亚州的部分地区，都处于高温警告之下。
美国国家气象局（NWS）说，本周末和下周，该地区的气温将比往年平均气温高出20至30华氏度。
该机构说，这可能是西北内陆地区有史以来最极端和最持久的热浪之一。
西北内陆地区（Inland Northwest）是一个人口稀少的地区，包括华盛顿州东部、爱达荷州部分地区和俄勒冈州东北部。
俄勒冈州波特兰市在上周六的气温记录显示，这是史上最热的一个周六，到下午时分最高达到108华氏度（42.2摄氏度）。
这个俄勒冈州最大的城市之前的记录是107华氏度（41.7摄氏度），于1965年和1981年创下。
西雅图在周六下午达到101华氏度（38.3摄氏度），成为该市有记录以来六月中最热的一天。根据国家气象局的数据，这是西雅图气温有记录以来第四次超过100华氏度。
周日，位于加拿大不列颠哥伦比亚省南部内陆的立顿村（Lytton）的气温飙升到46.1摄氏度（华氏115度），这是加拿大有史以来最高气温记录。
之前的记录是1937年在中部的萨斯喀彻温省创下的45摄氏度（113华氏）。目前，加拿大西部仍然处于高温警告之下。
地处温带的太平洋西北地区（Pacific Northwest）的居民通常不具备应对高温的能力，许多家庭都没有空调。有报道称，该地区所有商店里的电风扇和空调都卖光了。
拥有72.5万人口的西雅图市政当局告诫民众要补充水分，关上窗户，打开电风扇，并在有需要时前往该市设置的"凉爽中心"。
围绕波特兰市的俄勒冈州穆特诺玛县官方警告说，由于极端高温，可能会出现公共交通延误、医疗急救服务紧张和停电的状况。
该县还表示将为人们设置凉爽中心，供躲避高温之用。
在发布于网络的一段简短视频中，该县的卫生官员瓦恩斯（Jennifer Vines）敦促家里没有空调的居民前往凉爽中心，并警告说"威胁生命 "的高温即将来袭。
整个太平洋西北地区的农业生产和野生动物保护也受到了影响。
草莓种植者加紧采摘，以免它们在藤蔓上烤烂。渔业管理人员则想方设法让濒危的红鲑鱼免受河水变暖的伤害。
爱达荷州官方本周开始将德沃夏克（Dworshak）水库泄放到蛇河（Snake River），以降低水温。
官员们担心重蹈2015年的覆辙，当时哥伦比亚河和蛇河的水温高到令鲑鱼致命的水平。
因为发生了“热盖效应”（Heat Dome），在该地区的大多数地方，异常炎热的天气预计将持续到下周。
预计国家气象局还将在加利福尼亚和其他地方发布新的“红旗”警告，提醒炎热、干燥和刮风提高了发生山火的风险。
（美联社、路透社）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。