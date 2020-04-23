热浪滚滚，美加气温创下历史记录

（德国之声中文网）超级热浪正在袭击美国西北部地区，西雅图和波特兰在上周六（6月26日）创下气温历史记录。

华盛顿州和俄勒冈州全境，以及爱达荷州、怀俄明州和加利福尼亚州的部分地区，都处于高温警告之下。

美国国家气象局（NWS）说，本周末和下周，该地区的气温将比往年平均气温高出20至30华氏度。

该机构说，这可能是西北内陆地区有史以来最极端和最持久的热浪之一。

西北内陆地区（Inland Northwest）是一个人口稀少的地区，包括华盛顿州东部、爱达荷州部分地区和俄勒冈州东北部。

俄勒冈州波特兰市在上周六的气温记录显示，这是史上最热的一个周六，到下午时分最高达到108华氏度（42.2摄氏度）。

这个俄勒冈州最大的城市之前的记录是107华氏度（41.7摄氏度），于1965年和1981年创下。

西雅图在周六下午达到101华氏度（38.3摄氏度），成为该市有记录以来六月中最热的一天。根据国家气象局的数据，这是西雅图气温有记录以来第四次超过100华氏度。

加拿大创下历史最高气温记录

周日，位于加拿大不列颠哥伦比亚省南部内陆的立顿村（Lytton）的气温飙升到46.1摄氏度（华氏115度），这是加拿大有史以来最高气温记录。

之前的记录是1937年在中部的萨斯喀彻温省创下的45摄氏度（113华氏）。目前，加拿大西部仍然处于高温警告之下。

当局警告居民要防暑

地处温带的太平洋西北地区（Pacific Northwest）的居民通常不具备应对高温的能力，许多家庭都没有空调。有报道称，该地区所有商店里的电风扇和空调都卖光了。

拥有72.5万人口的西雅图市政当局告诫民众要补充水分，关上窗户，打开电风扇，并在有需要时前往该市设置的"凉爽中心"。

围绕波特兰市的俄勒冈州穆特诺玛县官方警告说，由于极端高温，可能会出现公共交通延误、医疗急救服务紧张和停电的状况。

该县还表示将为人们设置凉爽中心，供躲避高温之用。

在发布于网络的一段简短视频中，该县的卫生官员瓦恩斯（Jennifer Vines）敦促家里没有空调的居民前往凉爽中心，并警告说"威胁生命 "的高温即将来袭。

整个太平洋西北地区的农业生产和野生动物保护也受到了影响。

草莓种植者加紧采摘，以免它们在藤蔓上烤烂。渔业管理人员则想方设法让濒危的红鲑鱼免受河水变暖的伤害。

爱达荷州官方本周开始将德沃夏克（Dworshak）水库泄放到蛇河（Snake River），以降低水温。

官员们担心重蹈2015年的覆辙，当时哥伦比亚河和蛇河的水温高到令鲑鱼致命的水平。

高温天气将持续多久？

因为发生了“热盖效应”（Heat Dome），在该地区的大多数地方，异常炎热的天气预计将持续到下周。

预计国家气象局还将在加利福尼亚和其他地方发布新的“红旗”警告，提醒炎热、干燥和刮风提高了发生山火的风险。

（美联社、路透社）

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