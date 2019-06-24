热浪滚滚也不能破规矩

（德国之声中文网）今年6月德国出现前所未有的高温酷暑。根据波茨坦德国气象局的纪录，6月30日下午，萨克森-安哈尔特州Bernburg/Saale地区的最高气温达到39.6摄氏度。

不过截至目前，德国的最高气温尚未达到2015年7月巴伐利亚州Kitzingen创下的40.3摄氏度的最高纪录。

高温威胁高速公路

高温导致路面开裂变形

德国的高速公路可是名声在外。 自20世纪70年代德国通用汽车俱乐部（ADAC）开展"自由公民自由行"运动以来，这句话便成为这个国家的快速驾车者的座右铭。很多区域的限速一直被认为是不受欢迎的。 然而对于"飙车"爱好者而言，酷暑可能会影响其车速。

因为高温有可能导致路面出现应力异常状态。其结果是年久的水泥路面开裂或者变形。这种损害被称为"爆炸"（Blow-ups）。而限速有助于减少对道路的损害。由于何处会发生这种"爆炸"无法预测，因此每当连续2天气温超过30摄氏度时，整个德国的高速公路都会受到影响。

典型的德国规定：高温天气禁止森林漫步

德国人最喜欢的休闲活动之一是在森林里散步。尤其是在夏季，树荫下更令人感觉凉爽。早在19世纪，诗人冯塔纳（Theodor Fontane ）就在一首名为"中午"的诗中对森林漫步进行了这样的描绘：松树在林边做梦，只有白云飘浮在天空。它是如此的幽静，让我听到了大自然深深的沉寂。

炎热干旱导致德国多地发生森林火灾

然而，如果自民党籍的农业专家布森（ Karlheinz Busen）的提议获得通过，这种形式的休闲活动可能不久将结束。鉴于高温天气发生森林火灾的风险增加，这位联邦议员要求颁布暂时禁止森林漫步的规定。

布森提议,"除了护林员和猎人例外，其他人应禁止进入森林，违规者应予以罚款"鉴于2018年夏季总共发生了大约1700起森林火灾的情况，这位农业专家认为首先要"保护人的生命安全"。他说，在当前的干燥气候下，一旦森林失火很快会危及到森林漫步者。

高温照常上班

鉴于当前的高温天气，大多数学校决定暂时停课。但是雇主可没有这样的想法。在他们看来高温不是停工的理由。

不过雇主有义务关心员工的工作环境，职场工作条例也有规定，要保障员工身体能够承受的室内温度。具体的说就是：办公室的温度不应超过26度，超过30度，雇主必须采取防暑措施。

然而，即使在这样的高温情况下，国家有时也会睁一只眼睛闭一只眼。柏林的情况就是一个例子：即使气温高于30摄氏度，但是首都的警察仍然要穿长裤和皮鞋。 幸运的是可以摘掉帽子，穿短袖制服

德国警察夏天出勤可以摘掉帽子

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禁止在池塘游泳

特别是在大城市的市内，夏季高温更难忍受。如果能够在众多的城市喷泉水池中给身体降降温该有多好！但是在这里也需要小心。慕尼黑版的全国绿地设施管理法第二章第二条就规定："除户外游泳区域外，禁止在露天水域游泳"。

在柏林，凡是违反类似规定者，有可能会因其违法行为被判处高达5000欧元的罚款。此外，在大多数城镇地区，在公共喷水池内足浴也是不允许的。因为喷水池是用来观赏和美化环境的地方。

科隆教堂内穿着不能太暴露

科隆大教堂的新闻部门证实，大教堂前也受到闷热气浪的影响。最近几天，大教堂一直在通知衣着暴露的游客，即便天气炎热，在最著名的大教堂内也要披上围巾。

大教堂的工作人员负责发放围巾。此外教堂内禁止喝水用餐，但是教堂内乘凉属于合法。大教堂专为游客开发的一个应用软件显示，教堂内目前的气温为21摄氏度。