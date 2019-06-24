 热浪滚滚也不能破规矩 | 非常德国 | DW | 01.07.2019

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非常德国

热浪滚滚也不能破规矩

德国法律规定严格，巨细无遗。即便在夏季酷暑高温天气，无论是池塘禁止游泳还是高速公路区域限速的规定也都不能破。

Deutschland BdT Pool on Tour (picture-alliance/dpa/T. Warnack)

（德国之声中文网）今年6月德国出现前所未有的高温酷暑。根据波茨坦德国气象局的纪录，6月30日下午，萨克森-安哈尔特州Bernburg/Saale地区的最高气温达到39.6摄氏度。

不过截至目前，德国的最高气温尚未达到2015年7月巴伐利亚州Kitzingen创下的40.3摄氏度的最高纪录。

高温威胁高速公路

Symbolbild Straßenschäden durch große Hitze in Deutschland (picture-alliance/dpa/R. Priebe)

高温导致路面开裂变形

德国的高速公路可是名声在外。 自20世纪70年代德国通用汽车俱乐部（ADAC）开展"自由公民自由行"运动以来，这句话便成为这个国家的快速驾车者的座右铭。很多区域的限速一直被认为是不受欢迎的。 然而对于"飙车"爱好者而言，酷暑可能会影响其车速。

因为高温有可能导致路面出现应力异常状态。其结果是年久的水泥路面开裂或者变形。这种损害被称为"爆炸"（Blow-ups）。而限速有助于减少对道路的损害。由于何处会发生这种"爆炸"无法预测，因此每当连续2天气温超过30摄氏度时，整个德国的高速公路都会受到影响。

典型的德国规定：高温天气禁止森林漫步

德国人最喜欢的休闲活动之一是在森林里散步。尤其是在夏季，树荫下更令人感觉凉爽。早在19世纪，诗人冯塔纳（Theodor Fontane  ）就在一首名为"中午"的诗中对森林漫步进行了这样的描绘：松树在林边做梦，只有白云飘浮在天空。它是如此的幽静，让我听到了大自然深深的沉寂。

Deutschland Waldbrand bei Glindow Brandenburg (picture-alliance/dpa/J. Stähle)

炎热干旱导致德国多地发生森林火灾

然而，如果自民党籍的农业专家布森（ Karlheinz Busen）的提议获得通过，这种形式的休闲活动可能不久将结束。鉴于高温天气发生森林火灾的风险增加，这位联邦议员要求颁布暂时禁止森林漫步的规定。

布森提议,"除了护林员和猎人例外，其他人应禁止进入森林，违规者应予以罚款"鉴于2018年夏季总共发生了大约1700起森林火灾的情况，这位农业专家认为首先要"保护人的生命安全"。他说，在当前的干燥气候下，一旦森林失火很快会危及到森林漫步者。

高温照常上班

鉴于当前的高温天气，大多数学校决定暂时停课。但是雇主可没有这样的想法。在他们看来高温不是停工的理由。

不过雇主有义务关心员工的工作环境，职场工作条例也有规定，要保障员工身体能够承受的室内温度。具体的说就是：办公室的温度不应超过26度，超过30度，雇主必须采取防暑措施。

然而，即使在这样的高温情况下，国家有时也会睁一只眼睛闭一只眼。柏林的情况就是一个例子：即使气温高于30摄氏度，但是首都的警察仍然要穿长裤和皮鞋。 幸运的是可以摘掉帽子，穿短袖制服

Deutschland Polizei beginnt mit Räumung des Tagebaus Garzweiler (picture-alliance/dpa/D. Young)

德国警察夏天出勤可以摘掉帽子

禁止在池塘游泳

特别是在大城市的市内，夏季高温更难忍受。如果能够在众多的城市喷泉水池中给身体降降温该有多好！但是在这里也需要小心。慕尼黑版的全国绿地设施管理法第二章第二条就规定："除户外游泳区域外，禁止在露天水域游泳"。

Deutschland BdT Sommerbad Mariendorf (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

在柏林，凡是违反类似规定者，有可能会因其违法行为被判处高达5000欧元的罚款。此外，在大多数城镇地区，在公共喷水池内足浴也是不允许的。因为喷水池是用来观赏和美化环境的地方。

科隆教堂内穿着不能太暴露

科隆大教堂的新闻部门证实，大教堂前也受到闷热气浪的影响。最近几天，大教堂一直在通知衣着暴露的游客，即便天气炎热，在最著名的大教堂内也要披上围巾。

大教堂的工作人员负责发放围巾。此外教堂内禁止喝水用餐，但是教堂内乘凉属于合法。大教堂专为游客开发的一个应用软件显示，教堂内目前的气温为21摄氏度。

  • Die Hundstage (picture-alliance/picturedesk.com/H. Ringhofer )

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    电扇走俏

    由于德国夏季通常很凉爽，住宅和办公楼里大多没有安装空调。赶上酷暑难熬，很多人都要像图中这位一样靠电扇“续命”。德国之声记者发现，当地电器城的电扇居然卖断货了。

  • Karikatur von Sergey Elkin zur Wirtschaftslage der russischen Bevölkerung.

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    冰柜乘凉？

    德国的超市、博物馆通常有空调，一些德国人也会难免心生去乘凉的想法。德国黑森州弗里德贝格的Edeka超市曾贴出一张搞笑广告：去超市的冷藏柜坐上2分钟，收费3欧；坐上5分钟，收费5欧；还可以买10次的卡。

  • BG Sommerhitze | Pistazieneis (picture-alliance/dpa/A. Heinl)

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    来只甜桶！

    吃个冰淇淋凉快一下，种类繁多，任君选择。夏天冰淇淋店的生意格外好。过去十年，德国人平均每人吃掉8升冰淇淋。

  • BG Sommerhitze | Schmetterling auf Nahrungssuche (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    昆虫多多

    干燥炎热的天气是昆虫们的最爱。自然保护协会发言人柯尼希斯（Birgit Königs）指出，人们不仅可以看到更多蝴蝶，黄蜂也多了起来。昆虫在高温天气繁殖更快。

  • BG Sommerhitze | AKW Brokdorf (picture-alliance/dpa/A. Warmuth)

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    水温升高

    2018年夏，易北河边的发电厂因为连日高温一度关闭作业。原因是：河水温度过高，电厂无法顺利降温，此外核电厂的运作也可能因此受到限制。

  • Deutschland Toter Fisch am Strand (picture alliance/Bildagentur-online/Schöning)

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    鱼很受伤

    由于气温升高、水中含氧量下降、盐分增加，会出现大量鱼儿死亡的情况。

  • BG Sommerhitze | Trockenheit am Rhein (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    水位太低船难行

    高温天气会造成河流水位急剧下降。被称为世纪酷暑的2018年夏季，缺水最严重时，莱茵河中游船运的载荷量仅能达到最多载荷量的50％至60％。

  • Kuhdusche beim Milchbauern (picture-alliance/dpa/F. Hollemann)

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    洗冷水澡

    这么热的夏天对埃弗斯（Helmut Evers）家养的奶牛来说并不难过，这位下萨克森州的奶牛场主说：“这些奶牛愿意躺在地上，觉得那里凉快些。”24度的时候，牛厩里就打开电风扇，到了30度，埃弗斯就会打开棚顶的阀门，给奶牛们洗个降温的冷水浴。

  • Deutschland Waldbrände in Potsdam (picture-alliance/Geisler-Fotopress/S. Gabsch)

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    森林大火

    高温、干燥的天气，特别容易引发森林火灾。近年来气象部门经常在夏季对一些地区发出林火预警。2018年和2019年夏天，德国东北部的勃兰登堡州都发生了森林大火。

  • BG Sommerhitze | Biergarten (picture-alliance/dpa/M. Mülle)

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    啤酒商的商机

    酷暑天气也让啤酒商们财源滚滚。一些加了饮料的啤酒，比如啤酒加可乐、雪碧等等的销售更是大增。不过啤酒热卖也有让啤酒厂头疼的问题：人们不爱退空瓶，2018年夏季啤酒瓶紧缺甚至影响了生产。

  • BG Sommerhitze | Photovoltaikanlage mit Solarmodulen (picture-alliance/Klaus Ohlenschläger)

    连日酷暑 谁家欢乐谁犯愁

    太阳能板日光过足

    德国各地屋顶上的太阳能光板在中午时段的发电量大约占了德国生产总电量的三分之一。不过从全年来看，德国的太阳能电量仅占总电量的5%。这也和炎热的天气不无关系：高温也会给光伏系统的发电效率带来影响。

    作者: Notker Oberhäuser, 王凡


 

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