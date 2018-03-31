热浪席卷日本 2020年奥运会堪忧？

（德国之声中文网）国际奥委会视察团队负责人寇特斯（John Coates）在访问东京期间承认，酷暑确实可能对东京2020奥运会组织者们构成"巨大挑战"。

他表示："我们意识到必须准备应对极端酷热天气。"

按照计划，2020年东京奥运会将在7月24日至8月9日之间进行。届时东京市中心的气温可能超过35摄氏度。

日本气象局已经发出警告称，本周会继续出现高温天气，并呼吁民众采取预防措施，比如增加饮水量、开启空调。

上周，日本中部最高气温达到40.7摄氏度，全国共有9人因高温而死。东京救援人员接到大约3000个应急呼救电话。仅在上周三一天就有317人被送入医院。

如何应对酷暑

国际奥委会官员寇特斯表示，日本组委会必须竭尽所能应对极端高温。

比如，国际奥委会上周三宣布，东京奥运会马拉松赛事会选择在清晨举行，以避开高温时段。东京奥组委负责运营战略规划的高级主管江川哲夫（Tetsuo Egawa）对法新社表示，最为受到重视的是那些在体育场馆之外举行的项目，比如马拉松、帆船、划艇和高尔夫赛事。他表示，届时将会需要采取"特别措施"。

日本政府和东京都政府计划在马拉松比赛路段铺设释放热量较少的路面材料，并在路旁种植高大树木遮蔽阳光。

东京上次举办奥运会是在1964年。为躲避酷暑天气，当时赛事在10月份举行。

2020年奥运会东京站 东京的欢呼声 “我们做到了！”——日本获得了2020年夏季奥运会的举办权，首都东京沉浸在欢呼声中。在国际奥委会的投票中，东京以60：36击败竞争对手伊斯坦布尔，而另一个申办城市马德里早在第一轮投票中就败阵出局。

2020年奥运会东京站 安倍流下喜悦的泪水 国际奥委会所在的布宜诺斯艾利斯，日本代表团所到之处欢呼声同样不绝于耳。同行的日本首相安倍晋三（Shinzo Abe）甚至流下了喜悦的泪水。他说，“奥运会终于要来到日本了，这一决定给了日本很多希望”。

2020年奥运会东京站 紧凑的比赛场地 东京宣传，2020年东京奥运会将有85%的比赛场地集中在东京奥运村方圆8公里之内，紧凑的布局可以减少运动员、观众和媒体的交通负担。

2020年奥运会东京站 奥林匹克体育场还是飞碟？ “发现未来”是2020年东京奥运会的口号，而奥运会的比赛场馆也沿袭这一“未来风格”。来自伊拉克的英国建筑师扎哈·哈迪德（Zaha Hadid ）设计了这一体育场模型，现在模型将会成真。

2020年奥运会东京站 奥运村的17000张床 目前东京奥运村还停留在图纸上，不过设计图已经彰显了组织方的理念：满目绿地的奥运村占地44公顷，靠近银座购物中心，其中有17000张床供参赛者下榻。

2020年奥运会东京站 福岛核事故的影响 福岛核灾难差点让东京错失这次奥运会的举办机会，毕竟福岛距离东京仅250公里。投票当日，国际奥委会还讨论了这一问题，日本首相安倍不得不做出保证，目前局势“在掌控之中”。

2020年奥运会东京站 高楼林立的大都市 事实上，东京不是一个城市，而是一个州。据最新人口调查数据，都市里生活着900万人，算上周边地区的话更是高达3500万人。想要安置这一巨大人口的唯一途径是向“上”发展，东京的摩天大楼不计其数。

2020年奥运会东京站 公共交通标兵 住的人多，路上人也多，世界上恐怕没有哪个城市像东京一样交通繁忙。不过东京的公共交通非常发达，经受住了每天人潮的考验。大约80％的居民都会如图中一样（百合鸥线）选择铁路出行。

2020年奥运会东京站 1964年的回忆 图中各国代表团检阅入场：这是上次1964年东京奥运会上的场景，来自93个国家的5159名运动员参加了那次奥运会，由裕仁天皇（Hirohito）开幕。1964年是奥运会第一次来到东京，此前计划的1940年东京奥运会因为战争原因被取消。

2020年奥运会东京站 56年后的回归 历经56年，奥运圣火将再次返回东京：1964年，第一枚原子弹轰炸广岛那天出生的坂井义则（Yoshinori Sakai）点燃了奥运圣火，一个追求和平的标志。 作者: Joscha Weber/万方



石涛/文山（法新社，美联社）