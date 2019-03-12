热比娅呼吁G20领导人阻止习近平“大屠杀”

（德国之声中文网）热比娅•卡德尔（Rebiya Kadeer）本周五（6月28日）在大阪G20峰会的间隙召开记者会，呼吁国际社会给中国施加强大压力，认为这对于大约100万、以维吾尔族人为主的被关押在集中营的人士获得释放至关重要。

"整个维吾尔族面临着生存威胁， 千真万确，十分紧急。" 世界维吾尔代表大会（World Uyghur Congress）主席、72岁的热比娅•卡德尔通过翻译呼吁?

中国官员将这些拘押营描述为被拘押者自愿参加的"职业技能教育培训中心"，供讲维吾尔族语的新疆本地人接受职业培训。

但是，人权组织和曾经被关押者将其描述为"集中营"。在那里，维吾尔族人和其他少数民族人被强制汉化。

热比娅•卡德尔说，如果中国的贸易伙伴们不采取“强有力的行动”，维吾尔文化可能会被灭绝。

"我呼吁那些在经济上依赖中国的欧洲国家清醒过来，并立即采取有效行动，反对中国对维吾尔族人的种族灭绝。"

随后，超过100名示威者聚集在大阪抗议中国政府在新疆建立集中营，以及对香港自由的蚕食。

新疆的再教育营是人权人士指责的焦点

热比娅•卡德尔在大阪的活动无疑会激怒中国政府。中国政府给她贴上危险的分裂分子的标签，此前曾谴责日本允许她入境。

热比娅•卡德尔致谢G20峰会东道主、日本首相安倍晋三，感谢他顶住了北京的压力。

新疆是中国资源丰富的边疆地区，与中亚接壤。长期以来，维吾尔族人指控遭到中国政府压迫，时而发生暴力冲突。

热比娅•卡德尔曾经是一位成功的新疆商人，上世纪90年代受到中国政府称赞，以证明其少数民族政策的成功。

但是她后来抱怨中国政府压迫维吾尔族人，被判刑入狱6年。2005年她获释后移居美国，成为世界维吾尔代表大会的领导人。该组织呼吁尊重维吾尔族文化。

据中国官方媒体报道，中国指控热比娅•卡德尔于2009年煽动新疆 骚乱，造成至少197人死亡。但是她坚决予以否认。

张平/ 达扬（法新社）