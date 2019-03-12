热比娅呼吁G20领导人阻止习近平“大屠杀”

维吾尔族人权利倡导者、流亡人士热比娅•卡德尔本周五在日本呼吁参加G20峰会的各国领导人阻止中国国家主席习近平在新疆进行的穆斯林“种族屠杀”。
（德国之声中文网）热比娅•卡德尔（Rebiya Kadeer）本周五（6月28日）在大阪G20峰会的间隙召开记者会，呼吁国际社会给中国施加强大压力，认为这对于大约100万、以维吾尔族人为主的被关押在集中营的人士获得释放至关重要。
"整个维吾尔族面临着生存威胁， 千真万确，十分紧急。" 世界维吾尔代表大会（World Uyghur Congress）主席、72岁的热比娅•卡德尔通过翻译呼吁?
中国官员将这些拘押营描述为被拘押者自愿参加的"职业技能教育培训中心"，供讲维吾尔族语的新疆本地人接受职业培训。
但是，人权组织和曾经被关押者将其描述为"集中营"。在那里，维吾尔族人和其他少数民族人被强制汉化。
热比娅•卡德尔说，如果中国的贸易伙伴们不采取“强有力的行动”，维吾尔文化可能会被灭绝。
"我呼吁那些在经济上依赖中国的欧洲国家清醒过来，并立即采取有效行动，反对中国对维吾尔族人的种族灭绝。"
随后，超过100名示威者聚集在大阪抗议中国政府在新疆建立集中营，以及对香港自由的蚕食。
热比娅•卡德尔在大阪的活动无疑会激怒中国政府。中国政府给她贴上危险的分裂分子的标签，此前曾谴责日本允许她入境。
热比娅•卡德尔致谢G20峰会东道主、日本首相安倍晋三，感谢他顶住了北京的压力。
新疆是中国资源丰富的边疆地区，与中亚接壤。长期以来，维吾尔族人指控遭到中国政府压迫，时而发生暴力冲突。
热比娅•卡德尔曾经是一位成功的新疆商人，上世纪90年代受到中国政府称赞，以证明其少数民族政策的成功。
但是她后来抱怨中国政府压迫维吾尔族人，被判刑入狱6年。2005年她获释后移居美国，成为世界维吾尔代表大会的领导人。该组织呼吁尊重维吾尔族文化。
据中国官方媒体报道，中国指控热比娅•卡德尔于2009年煽动新疆 骚乱，造成至少197人死亡。但是她坚决予以否认。
张平/ 达扬（法新社）
5月8日，德国议会人权委员会邀请多位人权问题以及中国问题专家，在联邦议院举行了听证会。其讨论重点是目前令人担忧的新疆局势以及中国宗教少数群体的处境。 (09.05.2019)