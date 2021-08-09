 热带风暴登陆美国  多地出现灾情  | 科技环境 | DW | 23.08.2021

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科技环境

热带风暴登陆美国  多地出现灾情 

当地时间8月22日午时，热带风暴“亨利”（Henri）登陆美国罗得岛州，降下“历史性”大雨，引发大水、导致停电，影响多州，仅南部田纳西州就有至少21人丧生。

USA I Hurrikan Henri

飓风亨利在东北部的罗德岛登陆

（德国之声中文网）在“亨利”携带的“历史性”降雨之后，在美国南部和北部多州发生洪水和停电现象，多人丧生、失踪。罗德岛州、康涅狄格州和马萨诸塞州共有至少 10万居民断电。   

在田纳西州，洪水泛滥。气象部门称，此次雨量之大堪称“历史性”。据警方报告，在该州汉弗莱斯县 4500 居民的韦弗利镇，至少有 21 人命丧大水。目击者称，大水来得太快，许多未能及时抵达安全地点。   

当天，搜救队挨家挨户寻找其他可能的洪水受害者并提供援助。当局说，至少还有20人失踪。拜登总统向灾民表示慰问，并指示应迅速向该州提供援助。 

登陆前，“亨利”在海上的强度已从飓风级减弱为热带风暴级，但其威力仍强。   

受风暴影响，纽约和纽瓦克机场数百航班取消。拜登总统指示民防机构全力协调灾区救援工作。 

USA New York | Konzert im Central Park wegen Unwetter abgebrochen

纽约中央公园的大型演唱会半途被取消

鉴于风暴降临，纽约市政府临时中断了周六晚在中央公园的一场有众多明星参加的大型音乐会。气象服务部门称，公园内小时降雨量接近50毫米，超过以往记录。    

上周六，“亨利”一度升级为飓风，由此可能成为相隔30 年后新英格兰各州遭遇的首个飓风。 1991 年，飓风“鲍勃”（Bob）在那里夺走了 17 人生命。 2012年，热带风暴“桑迪”（Sandy）肆虐纽约，导致44人丧生。 

  

（德新社，法新社）  

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