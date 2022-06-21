 热射病后果严重 江西南昌允许“大白”室外采样不穿防护服 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2022

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时政风云

热射病后果严重 江西南昌允许“大白”室外采样不穿防护服

中国多地近日发生的“大白”发生中暑甚至患上热射病的消息在网络上引发争议。江西省南昌市卫健委通知，为防止医务人员中暑，在室外采样无需再穿防护服。与此同时，随着新增病例的上升，多个城市再次收紧管控实施封城。

WS China Corona-Pandemie Test

资料照片：湖南张家界的防疫人员在进行核酸测试采样

（德国之声中文网）盛夏酷暑，给中国至今坚持以“动态清零”为目标的防疫工作带来了更多困难。自6月中旬以来，中国多地就已经开始出现40摄氏度以上的高温天气。在过去十余天里，中国气象部门也是连续发布高温橙色预警。

近日来已经出现多起身穿防护服的“大白”因高温而出现中暑甚至是患上热射病的事件。据中国人民网报道，江西省南昌市卫健委已经发布通知，为防止医务人员中暑，南昌市将允许在室外采样的医务人员无需穿着防护服。

该市卫健委主任朱世鸣表示，为防止医务人员中暑，南昌市持续改善医务人员工作条件，落实防暑降温措施。室外采样人员不再穿防护服采样，而是改穿一次性隔离衣。采样地点尽可能安排在荫凉处，避免阳光直射。

China Sorgen um neue Corona-Welle

北京的一处核酸检测站

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏团队周六也发文称，从事普通人群采样工作，近距离接触时，只需要N95口罩+戴面屏防护，不必穿着“大白”。

最近几天里，有关防疫人员在热浪中病倒的消息频传。7月14日，江西南昌县高温38摄氏度，一名护士在核酸采样现场突然晕倒，经抢救后才脱离危险。

7月15日新华社也发布了有关“热射病如何预防”的科普文章。国家卫健委指出，热射病即重症中暑，是由暴露在高温高湿环境中身体调节功能失衡，产热大于散热，导致核心温度迅速升高而产生的，一旦发生死亡率极高。

专家提醒，对于热射病来说，早期预防是关键。如在高温环境下出现头晕乏力、精神恍惚、严重的口渴和出汗多等先兆症状时，应尽快转移到阴凉环境下，多喝含盐分的饮料或水，从而避免发展到热射病。

与此同时，在严格的防疫之下，中国似乎距离坚持的“清零”目标仍然有一段距离。据法新社报道，7月16日中国报告新增病例450例，达到了5月以来的最高水平。

DW.COM

上海再次拉响疫情警报，在酷暑天气下多区展开全员筛检。因为担心再次遭到封锁，不少民众开始囤积物资。其他城市也出现疫情反弹。与此同时，卫健委宣布放松对进口货物的防疫检测。

中国第二季度经济增长低于预期。经济学者认为，若不寻找“清零政策”的退场机制，中国难以达到5.5%的增长目标。

受到防疫“清零”措施的重压和全球经济景气前景不佳的影响，过去数月中国经济增长低于此前预期。即将发布的今年第二季度经济数据，愈发受到广泛的关注。

尽管这些新增病例中大多数都是无症状感染者，但是感染数字的重新上升已经在一些地区导致防疫限制再度收紧。

拥有440万居民的兰州市政府要求市民从周三起居家隔离，安徽省蚌埠市怀远县则从周五起全面实施封闭管理，所有人员足不出户。此前河南省舞钢市则因为发现一例阳性病例而对全市实施管控。

具有极高传染性的奥密克戎变种给中国各地的防疫带来了严峻挑战，经济活动也因为严格管控而遭受打击。根据本周官方公布的经济数据，中国第二季度国内生产总值比去年同期仅仅增长0.4%，这也是自从疫情爆发以来的最低水平。

（综合报道）

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