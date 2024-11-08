热咖啡泼婴儿 留澳中国学生引极右派抗议

8月底，一位澳大利亚妈妈带宝宝在布里斯本的公园野餐，不料一名中国留学生突然将热咖啡泼洒在婴儿身上，导致男婴身受重伤送医。嫌犯随后逃离澳大利亚，引发一系列司法问题。这起案件如何收场？中方有可能引渡嫌犯吗？

（德国之声中文网）週四（11月7日），澳大利亚维多利亚州警方以涉及一系列有关种族主义的袭击事件为由，逮捕了“国家社会主义网络”的四名男子，其中包含一名在今年2月被控恐吓警察、恐吓警察家人的31岁男子。

8日，多家澳大利亚媒体的报道都指出，这位31岁的男子是休厄尔（Thomas Sewell）。此人事澳大利亚的极右翼人士，曾在10月底发起抗议活动，在墨尔本的中国领事馆外焚烧中国国旗和中国国家主席习近平肖像；当时的事件起因，跟8月发生的“澳大利亚婴儿遇袭案”有关。

警方7日的声明写道，被逮捕的男子接受了维州警方的问话，其中一起涉案是件是10月26日星期六中午左右，在墨尔本图拉克一所领事馆外发生的一起焚烧国旗事件。

声明说，这名男子已被警方释放，但仍需接受进一步调查。警方表示，对任何出于偏见的犯罪、或恐吓警务人员的行为，都会采取零容忍态度。

澳大利亚婴儿遭泼咖啡事件

8月27日，一位澳大利亚妈妈带宝宝在布里斯本的公园野餐，不料一名中国留学生突然将热咖啡泼洒在婴儿身上，导致男婴身受重伤送医。

多家媒体报道，涉嫌向婴儿泼热咖啡的33岁男子生于浙江杭州，曾移居山东，于2019年持工作假期签证首次抵澳，后来转为学生签证。

有网民自称疑犯此前在维多利亚州一间羊肉厂打工的同事，指他在事发前因厂方不再聘用学生签证员工而被辞退。他还发布疑犯的社交平台帐户截图，但帐户目前已被删除。也有報导指其事发前申请签证被拒。

澳州警方确认，这位疑犯在昆士兰州、新南威尔士州和维多利亚州等多地生活和工作过，均无犯罪记录，一直都是以合法途径进出澳大利亚，在澳大利亚亦无不良资产。案发后，警方已向其发出逮捕令，若罪成最高可判终生监禁。

白人极右翼的反弹

虽然“澳大利亚婴儿遇袭案”事发至今已超过2个月，但此事引发的影响仍在持续。

自称“独立新闻”、但立场疑似偏向右翼的澳大利亚新闻平台The Noticer报道指出，数十名抗议者10月26日在墨尔本中国领事馆外焚烧中国国旗和习近平肖像，并要求中国引渡這名用热咖啡袭击澳大利亚婴儿的男子。而这场抗议是由澳大利亚知名的极右翼人士休厄尔率领，休厄尔随后也在中国驻墨尔本总领馆大楼外发表演说。

报道称，大约35名以黑布蒙面的人，在墨尔本富裕郊区图拉克（Toorak）的中国领事馆大楼外举著写有“黄蛆、交出婴儿残割器”的海报，并焚烧了习近平、毛泽东和咖啡袭击案嫌疑人的海报。

社群媒体上的影片和报道显示，抗议人士焚烧旗帜和标语牌后，接著高呼“白人反击”、“胜利万岁”和“鲜血与荣誉”，随后休厄尔通过扩音器讲话，称这种情况“无法容忍”。

“最近，一名白人婴儿被逃回中国的黄蛆致残。澳大利亚政府、警方和媒体允许他逃脱‘白人的审判’”，休厄尔说。“如果中国有一个白人，他把开水倒在一个中国婴儿身上，你可以保证中国政府会把他吊死。但我们的政府很软弱。”

由于当日是週六中午，中国驻墨尔本总领馆并未办公，因此没有出现其他人在现场阻止这次的抗议、也没有引发现场冲突或路人的关注。而社群媒体上的影片显示，除了日常往来车辆的喇叭声以外，似乎没有太多人注意这场抗议，澳大利亚主流媒体也并未报道此类案件。

不过，有澳大利亚媒体和民众认为，生于新西兰、争议性极大的赫桑特是一位新纳粹份子，同时，他也曾涉入澳大利亚多起犯罪事件当中，并多次差点入狱，备受公众批评。

澳大利亚最大中文媒体之一的“今日澳大利亚”10月29日报道了这起事件，并称“华社主流齐声谴责”这样的抗议。报道称，这数十位抗议者来自澳大利亚最大的新纳粹团体“National Socialist Network”；此外，集会次日，该团体在推特上招募新的成员。

在中文的网络圈中，X知名账号“李老师不是你老师”10月28日贴出了该事件的影片，也引发热烈讨论，网友对此褒贬不一。网友“Eric.V 前特工/V字旅创作者”表示，“泼咖啡的人是人渣，但这些人也非善茬，白人至上的新纳粹团体，以前多次亮过相”。也有网友反讽，“中共忙著抓coser（动漫角色扮演者）呢，没空”。

嫌犯的遣返问题无解？

根据公开报道，目前虽然澳大利亚警方已严令追捕，但中国司法部门至今并未逮捕这位嫌犯。这也让中澳之间的司法互助和引渡问题再度浮上台面。不过，由于中澳之间曾多次以个案方式进行司法互助。如果澳大利亚政府强力要求中方处理此案，仍有可能达成一定程度的司法合作。

早在2007年9月6日，就由时任中国外交部长杨洁篪与时任澳大利亚司法部长的路多克（Philip Ruddock）签署两国间的中澳引渡协议。

根据该协议，两国会在共同打击犯罪上合作，可以向另外一国移交嫌犯。然而，虽然中澳引渡协议已在中国人大通过，但就在中国时任总理李克强2017年3月访问过澳大利亚后的隔两天，时任澳大利亚总理的特恩布尔（Malcolm Turnbull）突然撤回本应提交给澳大利亚国会表决的引渡条约，据信是由于不少澳大利亚国会议员认为，中国人权纪录不佳，引渡条约恐遭到中国政府滥用。

不过根据《卫报》2021年9月的报道，中澳之间过去也曾以个案的方式，来处理跨国司法问题，并成功达成一些合作。在截至2021年5月26日的2年间，根据澳大利亚司法部， 两国共交换了13项司法协助请求，当中包括澳大利亚向中国提出的8项司法协助请求，以及中国向澳大利亚提出的5项请求。

当《卫报》要求澳大利亚司法部详细说明这些请求涉及的刑事案件类型，部门发言人并没有具体说明这些请求中有多少被接受或拒绝，又指司法部门没有“惯例”去确认这些细节。但司法部发言人强调，澳大利亚和中国之间的司法互助在金融犯罪、毒品犯罪和人身犯罪方面，“为两国带来了好处”。

（综合报道）

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