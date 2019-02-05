烫手山芋——德国部长讨论华为问题

德国黑红政府多名部长本週三就是否阻止华为参加德国5G网络建设进行了讨论。会议未做出任何决定，但德国政府发言人塞伯特表示，网络安全事关重大，原则上讲，必须采取相应措施，减少安全风险。
（德国之声中文网）在週三的联邦内阁会议之后，德国内政部长、经济部长、财政部长和交通部长紧接着单独举行会议，讨论华为问题。今年3月底，德国将拍卖5G频谱。是否以及在多大程度上允许华为参加德国5G通讯网络建设，是德国政界目前极为关注的一个问题。
据德国《商报》援引政府圈人士报道， 周三的讨论涉及安全目录、认证规则，以及与中国等国家的"无间谍"协议是否能保障5G网络传输中大量敏感数据的安全。
德政府尚未取得一致立场
德国政府发言人塞伯特（Steffen Seibert）在之后的新闻会上表示， 政府尚未取得一致立场。原则上是要减少安全风险，但尚需对具体措施做出决定。
此前一天，德国总理默克尔在访问东京时指出，德国必须确保华为不把数据交给中国政府。她说，必须和中国进行讨论，不能让企业把自己使用的数据交给国家，而是要有安全保障。
中国2017年的《国家情报法》规定，「任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家情报工作」，「国家情报工作机构依法开展情报工作......可以向有关机关、组织和个人了解、询问有关情况，可以查阅或者调取有关的档案、资料、物品」。
德国情报机构发出警告
据德广联近日报道，内部人士透露，德国情报机构一致认为，不应当允许华为参与德国5G通讯网络建设，因为中方可能会在华为设备中安置「后门」程序，从而进行间谍甚至破坏行为。不过，德国安全机关也承认，目前还没有任何证据表明这些设备会被不正当利用，只是这种风险无法排除。
德国电信集团担心损失
在德国，负责安全标准的机构为联邦网络管理局以及联邦信息安全办公室。德国信息安全办公室以及电信公司主张不要将华为排除在外， 以免影响5G的建设速度。
德国电信集团也在一份企业内部文件中指出，若将华为排除在外，德国的5G通信网络建设将至少滞后两年，造成数十亿欧元的经济损失。此外，5G建设也需要使用既有设备，而德国现有通讯网络早已大量使用华为设备。
柏林"新责任基金会"网络安全项目负责人克莱汉斯（Jan-Peter Kleinhans）表示， 一方面，放弃使用华为设备可能会让德国的5G网络建设延迟1到2年，另一方面，必须考虑到，如果中国政府机构要求查看特定数据，像华为这样的中国公司是无法反抗的。2015、2016年的时候，为了不损害苹果的数据安全，这家iPhone生产商曾拒绝向美国联邦警察提供iPhone数据。
专家们指出，迄今为止，尚未出现袭击移动通讯网络来窃取商业机密的情况，因为通过电邮发送病毒软件更容易实施并达到目的。
美国政府官员一再向欧洲盟国发出警告，不要在建设5G网络中使用华为设备。近日，美方一名高级官员强调，与华为或中兴合作将对各国造成安全后果，有鉴于美国与欧洲各国的军事同盟关系，这样的后果也会对美国造成安全影响。捷克、挪威、波兰、比利时等国已表示考虑禁用华为。
华为参与德国电信基础设施建设，已经有很多年的历史，各大通讯服务商都大量采用华为的设备。而在最近几个月，德国各界对华为设备带来的安全威胁之担忧显著上升。德国情报机关警告称，华为设备会为间谍以及破坏行为大开方便之门。 (31.01.2019)
5G通讯网络作为未来人工智能技术普及的基础设施，是每一个国家都必须重视的问题。就连欧洲的业内人士和技术专家也不得不承认，在5G技术领域，华为已经走在了前面。用与不用，是两难的选择。 (05.02.2019)
本周一，挪威国内情报机关警察保安局(PST)发布年度安全威胁报告，指出该国通信网络基础设施的主要供应商华为与中国政府实际上是政商一体。中国大使馆则发表声明予以反驳，强调中国法律没有授权任何机构强迫企业安装“后门”。 (05.02.2019)