烏東陷激戰 澤連斯基籲以色列提供武器

(德國之聲中文網) 路透社週日 (3月20日) 援引烏克蘭頓內茨克州長基裡蘭科（Pavlo Kyrylenko）接受電視採訪時的消息，指出烏克蘭和俄羅斯部隊在烏克蘭東部城市馬里烏波爾的戰鬥持續進行。

該城市已經被俄羅斯部隊轟炸超過三個星期，並目睹了戰爭中一些最可怕的情況。最近幾天，俄羅斯軍隊進入該市，切斷了它與附近海域的聯系。該市40萬居民中的許多人仍被困在該處，除了沒有電外，也面臨食物和水短缺的情況。

烏克蘭當局說，俄羅斯在19日轟炸了該市一所收容400人的學校。該市市議會在Telegram上說：「昨天，俄羅斯部隊向第12號藝術學校投擲了炸彈，」並補充說，據傳有婦女、兒童和老人在該學校避難。

與此同時，馬里烏波爾市議會在一份聲明中表示，部分該市居民正在被強行轉移到俄羅斯。相關消息表示，俄羅斯部隊正在強迫人們離開烏克蘭前往俄羅斯。在過去的一周裡，有數千名馬里烏波爾居民被帶到俄羅斯境內。不過，媒體無法獨立核實這些說法。

烏克蘭議員索夫遜（Inna Sovsun）在接受英國泰晤士報電台訪問時稱，這些居民被帶到了所謂的過濾營 (filtration camp)，並被迫檢查他們的手機與身份文件。她稱，這些烏克蘭人隨後被重新安置到俄羅斯非常遙遠的地方，在那裡他們被迫簽署文件，說他們將在該地區待上兩三年，他們將在這些地區免費工作。

美國駐聯合國大使格林菲爾德 (Linda Thomas-Greenfield ) 告訴CNN，這些報道「令人不安」。她表示：「我只是聽說，無法證實。俄羅斯強迫烏克蘭公民進入俄羅斯，並將他們置於基本上是集中營和囚犯營的地方，這是不合情理的。」

俄招降烏克蘭士兵

俄羅斯呼吁馬里烏波爾的烏克蘭軍隊投降，稱那裡正在發生一場人道災難。俄羅斯國防管理中心主任米津采夫(Mikhail Mizintsev)在俄羅斯國防部發布的一份簡報中說：「下你們的武器吧！」

米津采夫說：「一場可怕的人道災難已經形成。所有放下武器的人都被保證安全地離開馬里烏波爾。」他說，人道走廊將在莫斯科時間21日早上10點開放，讓想離開的人可以離開馬里烏波爾。

在俄羅斯呼籲投降的同時，烏克蘭副總理韋列舒克(Iryna Vereshchuk)說，20日有3985人從馬里烏波爾疏散到扎波羅熱市。此外，周日共有7295人通過人道主義通道從烏克蘭城市撤離，計劃中的7條撤離路線中的4條已經發揮作用。她說，烏克蘭政府計劃在周一向馬里烏波爾派出近50輛大巴，以便進一步疏散。

澤倫斯基對以色列喊話

烏克蘭總統澤連斯基20日向以色列議會發言時說，以色列的防空系統是世界上最好的，並補充說他相信該系統可以保護烏克蘭人。他表示：「為什麼我們不能從你們那裡獲得武器？為什麼你們不能對俄羅斯實施強有力的制裁？你們絕對可以幫助我們的人民。」

他在向以色列國會議員發表的演說中還提到：「烏克蘭在80年前做出了拯救猶太人的選擇。現在是以色列做出選擇的時候了。」澤連斯基是世界上三個猶太國家元首之一。以色列有大量的烏克蘭以及俄羅斯僑民。

同日，基輔市長克利奇科 (Vitaly Klitschko) 在Telegram上說，一枚炮彈擊中了基輔一棟公寓附近，造成5人受傷。克利奇科說，其中兩名傷者不得不住院治療，6人需要被救出。

位於該市西北部Sviatoshyn區的一棟十層樓房被嚴重損壞。窗戶被炸毀，並發生了火災。烏克蘭國家應急服務部門發言人沃多拉加告訴法新社，「很幸運」，沒有更多傷亡。一位居民則告訴法新社：「請北約關閉我們的領空。」

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