烏東城市續傳傷亡 澤連斯基譴責武器交付延誤

（德國之聲中文網）連日來烏東戰事再起，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週日（4月17日）晚間發表講話時說，在過去四天的炮擊中，烏克蘭東北部城市哈爾科夫有18人死亡，100人受傷。他補充，炮擊一直在持續並稱：「這是蓄意的恐怖行為：用迫擊炮、大炮對付普通住宅區，對付普通平民。」

早些時候，哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）說，在導彈襲擊和炮擊薩爾蒂夫卡郊區中心後，有5人死亡，20人受傷。但他補充道，烏克蘭軍隊已經能夠擊退俄羅斯軍隊，並奪回兩個村莊和第三個村莊的一部分。

同日，俄羅斯國防部表示，其防空系統在哈爾科夫地區擊落了烏克蘭戰鬥機。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說：「俄羅斯的防空資產在哈爾科夫地區的費多羅夫卡和扎沃迪附近擊落了兩架烏克蘭米格-29飛機。」

科納申科夫補充說，一架烏克蘭無人機在Preobrazhenskoye鎮附近被擊落。俄羅斯還說，其部隊在頓涅茨克市北部的阿夫迪夫卡市摧毀了兩個烏克蘭指揮所和S-300地對空導彈的雷達系統。

據俄羅斯統計，其部隊已摧毀烏克蘭部隊的136架飛機、471架無人機、248套防空導彈系統、2308輛坦克和裝甲車、2171輛軍車、254台火箭發射器和998個野戰炮和迫擊炮。

烏克蘭：馬里烏波爾遭到更多襲擊

此外，烏克蘭軍隊總部17日表示，數千名烏克蘭戰士仍被扣留在馬里烏波爾的一家鋼鐵廠，俄羅斯軍隊「繼續對該市進行導彈和炸彈襲擊」。烏克蘭稱，俄羅斯在馬里烏波爾使用了圖-22M3轟炸機，並「試圖在最後的守軍所在的海港和Azovstal工廠附近進行攻擊行動」。

俄羅斯此前向烏克蘭軍隊發出了最後通牒，要求其投降，否則將面臨被「消滅」的命運。儘管最後通牒在17日上午到期，但該市沒有傳來烏克蘭軍隊投降的消息。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）17日也說，儘管俄羅斯向馬里烏波爾的烏克蘭士兵發出最後通牒，要求他們投降或被摧毀，但該市的守軍仍在抵抗。他告訴美國廣播公司表示：「這座城市仍然沒有淪陷，當地還有我們的軍事力量，我們的士兵，他們將戰鬥到最後。」

俄羅斯官員說，烏克蘭大約有2500名戰士仍然躲在一個鋼鐵廠裡，其中包括400名「外國雇佣兵」，基輔已經禁止其部隊投降。

俄羅斯國防部：摧毀基輔附近的彈藥

同日，俄羅斯國防部發言人科納申科夫表示，俄羅斯的導彈襲擊摧毀了靠近烏克蘭首都基輔的布羅瓦裡市附近一家生產彈藥的工廠。他說：「一夜之間，高精度空射導彈摧毀了布羅瓦裡鎮附近的一家彈藥廠。」

布羅瓦裡鎮長早些時候曾說，俄羅斯導彈襲擊了該市的基礎設施。目前還不清楚他是否指的是現在俄羅斯人聲稱的該次襲擊。

與此同時烏克蘭表示，由於沒有與俄羅斯部隊達成關於人道主義走廊的協議，將不會為平民開放撤離路線，以逃離受戰事影響的烏東。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社交媒體上的一份聲明中寫道：「截至今天（4月17日）上午，我們還未能與占領者就撤離路線的停火達成共識。這就是為什麼，不幸的是，我們今天沒有開放人道主義走廊。」

澤連斯基抨擊武器交付延誤

戰事膠著，烏克蘭總統澤連斯基也批評了國際社會向烏克蘭交付武器延誤一事。他說，隨著俄羅斯為預期的新攻勢做准備，烏克蘭面臨著「俄羅斯奪走烏克蘭人的生命」的局面。

雖然澤連斯基沒有點名任何國家，但在德國，執政聯盟內部對於是否向烏克蘭提供重型武器存在爭議。德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）被指責拖延時間，儘管他宣布大幅增加國防開支，並稱俄羅斯對烏克蘭的入侵是德國的「轉折點」。軍事專家表示，烏克蘭需要大幅增加重型武器，以便有力抵抗俄羅斯在該國東部地區的攻擊。

此外，澤連斯基17日接受美國有線電視CNN訪問時，邀請美國總統拜登出訪基輔。他說：「我認為他是美國的領導人，這就是為什麼他應該來這裡看看。」

此前，拜登說他的政府正在考慮向烏克蘭派遣高級官員，甚至表示他準備親自訪問該國。澤倫斯基還說，他邀請法國總統馬克宏訪問並查看俄羅斯部隊對烏克蘭人進行「種族滅絕」的證據。

（路透社、美聯社、法新社）

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