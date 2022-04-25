 烏東人道走廊談判未果 俄驅逐40名德外交官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2022

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时政风云

烏東人道走廊談判未果 俄驅逐40名德外交官

烏克蘭25日重申，仍未與俄羅斯針對從馬里烏波爾建立人道主義走廊達成共識，而同日，俄羅斯外長稱戰爭恐引發第三次世界大戰，並在同日宣布驅逐40名德國外交官。

Ukraine-Konflikt, Eindrücke aus Mariupol

在被俄羅斯部隊包圍數月後，馬里烏波爾已滿目瘡痍。

（德國之聲中文網）烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）週一（4月25日）說，基輔沒有與莫斯科就從馬里烏波爾建立一條人道主義走廊達成任何協議。烏克蘭連日來不斷嘗試從被俄軍包圍的馬里烏波爾建立人道走廊。

俄羅斯聲稱，該國將為烏克蘭平民打開一條人道主義走廊，讓他們離開馬里烏波爾被包圍的鋼鐵工廠。但韋列舒克在通訊軟體「電報」上說：「重要的是要理解，人道走廊是根據雙方的協議開放的。單方面宣布的走廊不能提供安全，因此那不是人道主義走廊。」

與此同時，馬里烏波爾市市長博伊琴科（Vadym Boychenko）說，在該市北部10公里的地方發現了一個新的亂葬岡。他聲稱，當地官員在那裡發現了幾名受害者，當局正試圖確定有多少受害者在這些亂葬岡中。

上週，馬里烏波爾市政委員會和市長顧問在社群網站上公佈了一張Planet Labs拍攝的衛星照片，圖像顯示了一個長 45 公尺、寬 25 公尺的萬人坑，容納至少1千具屍體。此外，美國Maxar科技公司公佈的衛星照片上週也顯示，馬里烏波爾以西20公里的村莊曼胡什（Manhush）有200多個新墳墓。

俄外長警告「第三次世界大戰」

Außenministerin Baerbock besucht Litauen

德國外交部長貝爾博克譴責俄羅斯驅逐40名德國外交人員的決定。她說，被德國驅逐的俄羅斯工作人員是間諜，不是外交官。

同日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）警告俄烏戰爭有升級為第三次世界大戰的危險，但他也誓言將繼續與烏克蘭進行和平談判。他告訴國際文傳電訊社：「危險是嚴重的，是真實的，你不能低估它。」

拉夫羅夫還告訴俄羅斯國家電視台，稱莫斯科希望減少「人為因素」提高核衝突風險的機會。他表示：「這是我們的關鍵立場，我們一切都基於此。現在的風險是相當大的。」

當被問及烏克蘭目前的局勢是否可與1962年的古巴導彈危機相提並論時，拉夫羅夫說，當時實際上有一些明確的行為準則，而當時美國與蘇聯領導人之間存在一個現在沒有的溝通管道。

拉夫羅夫還對烏克蘭在俄羅斯2月24日入侵該國後的談判方式提出批評，他指責烏克蘭總統澤連斯基 （Volodymyr Zelensky）「假裝」要談判。他告訴俄羅斯新聞社，和談的內容將取決於軍事形勢，並補充說：「良好的意願是有限度的。但如果它不是對等的，這對談判進程沒有幫助。我們正在繼續與澤連斯基委托的團隊進行談判，這些接觸將繼續下去。」

俄驅逐40名德外交官

與此同時，俄羅斯外交部25日宣布德國駐俄羅斯外交機構的40名雇員為 「不受歡迎的人」（persona non grata），並將驅逐他們。該部在一份聲明中說，已經傳喚了德國駐莫斯科大使，並向他遞交了一份說明。該部說，這是回應德國政府4月4日決定從德國驅逐40名俄羅斯外交官的行為。

DW.COM

俄罗斯周末对乌克兰城市敖德萨的空袭行动造成平民伤亡。一名年轻的母亲和她出生仅3个月的女儿死亡。《图片报》指出，这名婴儿是普京暴行下的最年幼受害者。乌克兰驻德大使再次呼吁德国政府提供更多军事援助。

在基辅与乌总统泽连斯基举行会谈后的第二天，美国政府高级代表在波兰呼吁，继续向乌提供帮助，战胜俄罗斯。伦敦称，俄军在乌东工业重镇的攻势无决定性突破。

烏克蘭總統顧問24日表示，烏克蘭總統24日與美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁在基輔會面，但相關細節雙方都保密到家。與此同時，烏克蘭官員在東正教復活節之際，再次呼籲俄羅斯真正停戰。

莫斯科在抗議信說，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）當時的談話內容是不可接受的。她曾說俄羅斯大使館的大量成員是不受歡迎的人，而這些人每天在德國工作，反對德國的自由，影響德國社會的凝聚力。

德新社指出，被列名的德國外交人員人數相當於德國駐俄羅斯外交使團的三分之一左右。俄新社還報導說，俄羅斯外交部表示，其將回應針對俄羅斯人的不友好行為，這包含莫斯科可能以扣押在俄羅斯的資產作為回應。

在俄羅斯釋出相關消息後，德國外交部長貝爾博克譴責俄羅斯的決定。她說，被德國驅逐的俄羅斯工作人員是間諜，不是外交官。貝爾博克在一份聲明中說：「我們預料到了今日的這一步，但這決不是合理的。」

她重申，被柏林驅逐的40名俄羅斯外交官「沒有為外交工作服務過一天」，而被俄羅斯驅逐的人「沒有做錯任何事情」。

（路透社、德新社、法新社）

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