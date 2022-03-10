 烏控俄軍襲擊人道走廊 普丁淡化制裁影響 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2022

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烏控俄軍襲擊人道走廊 普丁淡化制裁影響

烏克蘭政府3月10日指控俄羅斯再次對人道走廊進行襲擊，而砲擊也擊中了一個核研究機構。與此同時，俄羅斯總統普丁淡化了國際制裁對該國造成的影響，聲稱制裁將使俄羅斯的獨立性更強。

Ukraine-Konflikt - Mariupol

烏克蘭南部城市馬里烏波爾連日來多次傳出遭到俄羅斯部隊襲擊的消息。

(德國之聲中文網) 烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週四 (3月10日) 指責俄羅斯軍隊在一次「徹頭徹尾的恐怖行動中」襲擊南部城市馬里烏波爾 (Mariupol) 的一條人道走廊。

澤連斯基稱，雖然在短短兩天內有大約10萬人撤離了該國的城市，但一些城市居民仍沒有通報逃離。他表示，他已經決定派遣一個卡車車隊進入被圍困的港口城市，運送食物、水和藥品。然而，他說，俄羅斯部隊正是在這條走廊應該出現的地方發動了一次坦克襲擊。

他說：「他們知道他們所破壞的是什麼。他們有明確的命令，將馬里烏波爾作為人質，對其折磨，持續轟炸。世界需要知道這一點，必須承認這一點。我們都在與一個恐怖主義國家打交道。」

澤連斯基還說，沃爾諾瓦哈市 (Volnovakha) 正在遭受與馬里烏波爾類似的襲擊。馬里烏波爾市市長說，在連續9天的炮擊中，超過1200名平民死亡，這些炮擊使居民沒有水、暖氣或通訊。國際領導人和烏克蘭指責俄羅斯對9日被圍困城市的一家婦幼醫院進行了「野蠻」的攻擊。

烏克蘭:俄軍砲擊核研究機構

烏克蘭官員3月10日表示，俄羅斯軍隊炮擊了烏克蘭第二大城市哈爾科夫的一個核研究機構，導致該建築物起火。烏克蘭內政部次長吉拉成柯 (Anton Gerashchenko) 說，一發炮彈擊中了一棟大樓，那裡的一些設備，包括一個實驗性核反應堆若被損壞，可能會釋放輻射。

Ukraine-Konflikt - Ukraines Präsident Selenskyj

澤連斯基稱，雖然在短短兩天內有大約10萬人撤離了該國的城市，但一些城市居民仍沒有通報逃離。

炮擊也導致鄰近的一家旅館起火，消防員將火勢控制住。烏克蘭當局表示，他們沒有觀察到周遭的輻射有任何初步變化。烏克蘭議會的官方網站早些時候曾表示，該研究所附近的戰鬥仍在繼續。俄羅斯軍隊已經接管了烏克蘭的兩個核電站，引起了人們對核設施安全的擔憂。

另一方面，烏克蘭也告訴國際原子能機構（IAEA），它們與車諾比核電站失去了聯繫。國際原子能機構在一份聲明中表示：「烏克蘭通知國際原子能機構（IAEA），在俄羅斯控制的車諾比核電站失去所有外部電力供應的第二天，它與該核電站失去了所有聯系。」

基輔市長：基輔成「堡壘」

與此同時，基輔市長克裡琴科 (Vitali Klitschko) 10日表示，近一半的首都居民已經逃離，該市已經變成了一個堡壘。他在一個電視談話中說：「目前有不到200萬人已經離開。然而，基輔已經變成了一個堡壘。每條街道、每座建築、每個檢查站都被加強固守了。那些一輩子都不打算換衣服的人，現在也穿著制服，手裡拿著機槍。」

這位前世界拳擊冠軍表示，基輔決心不落入俄羅斯軍隊手中。俄羅斯軍隊已經占領了該市北部和西北部的郊區。預計未來它們會從該市東北部發動更多攻擊。

援助車隊因戰鬥而折返

在受到圍困的南部城市馬里烏波爾，烏克蘭副總理韋列舒克 (Iryna Vereshchuk) 稱，一個前往該市的援助車隊10日因戰鬥而被迫折返。該車隊旨在將食品和藥品運入該市，並協助疏散人員。該市議會在一個網上帖子中說：「炸彈正在襲擊房屋」。

原本預計烏克蘭在10日共有7條安全通道可疏散烏克蘭民眾，而烏克蘭總統澤連斯基說：「我們會祈禱我們能把人們從馬裡烏波爾救出來。」

9日，這個被圍困的城市目睹了一次空襲，砲彈擊中了該市一家婦幼醫院。該市官員10日表示，包括一名兒童在內的3人不幸喪命。

普丁:制裁讓我們更獨立

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俄罗斯和乌克兰外长3月10日在土耳其举行会谈，这是莫斯科入侵乌克兰以来两国之间的首次高级别会谈。这是否将成为一个危机走向缓和的转折点？尽管乌克兰外长在会谈后表示没有取得进展，但观察人士认为，俄乌双方近期都表现出一些妥协意愿，局势释放出积极信号。

乌克兰驻德国大使安德烈·梅尔尼克在接受德国《世界报》采访时批评德国不肯停止从俄罗斯进口能源的做法是“向乌克兰背后捅刀”。他判断普京不会发动核战争，继续呼吁北约在乌克兰设置禁飞区，“让我们瞧瞧普京是否有胆量让他的战机起飞”。

烏克蘭官方3月9日指控俄羅斯轟炸南部城市馬里烏波爾一間婦幼醫院，目前確切傷亡人數不明。總統澤連斯基指控俄羅斯部隊的行為是暴行，馬里烏波爾官員也稱該市處於死亡邊緣。

俄羅斯總統普丁10日在一次電視談話中表示，俄羅斯將設法「適應」為應對國際社會因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的大規模國際制裁。他說：「我們必須度過這個時期。俄羅斯經濟無疑將適應新的形式。這將使我們的獨立性、自力更生的能力與主權更強。」

由於西方企業和服務都暫停在俄羅斯的服務或供應，所以物料短缺迫在眉睫，但普丁試圖向俄羅斯人保證，克里姆林宮已控制了一切情況。

他說：「很明顯，在這樣的時刻，人們對某些類別商品的需求總是增加，但我們毫不懷疑，我們將在適當的時候以平靜的方式解決這些問題，人們將逐漸找到自己的方式。」

他聲稱，事實上制裁對西方國家造成的傷害比對俄羅斯造成的傷害更大。他說：「他們的價格在上漲，但這不是我們的錯。這是他們自己誤判的結果。沒有必要責怪我們。他們正在告訴他們的公民勒緊褲腰帶，穿得暖和些。」

普丁也補充道，俄羅斯正在繼續向歐洲出口石油和天然氣。許多歐洲國家繼續依賴俄羅斯的石油和天然氣。美國和英國本周表示，他們將禁止進口俄羅斯的石油產品。歐盟正在探索擺脫俄羅斯能源的方法，但到目前為止還沒有將石油和天然氣納入制裁方案。

(路透社、法新社、美聯社）

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