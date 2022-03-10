烏控俄軍襲擊人道走廊 普丁淡化制裁影響

(德國之聲中文網) 烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週四 (3月10日) 指責俄羅斯軍隊在一次「徹頭徹尾的恐怖行動中」襲擊南部城市馬里烏波爾 (Mariupol) 的一條人道走廊。

澤連斯基稱，雖然在短短兩天內有大約10萬人撤離了該國的城市，但一些城市居民仍沒有通報逃離。他表示，他已經決定派遣一個卡車車隊進入被圍困的港口城市，運送食物、水和藥品。然而，他說，俄羅斯部隊正是在這條走廊應該出現的地方發動了一次坦克襲擊。

他說：「他們知道他們所破壞的是什麼。他們有明確的命令，將馬里烏波爾作為人質，對其折磨，持續轟炸。世界需要知道這一點，必須承認這一點。我們都在與一個恐怖主義國家打交道。」

澤連斯基還說，沃爾諾瓦哈市 (Volnovakha) 正在遭受與馬里烏波爾類似的襲擊。馬里烏波爾市市長說，在連續9天的炮擊中，超過1200名平民死亡，這些炮擊使居民沒有水、暖氣或通訊。國際領導人和烏克蘭指責俄羅斯對9日被圍困城市的一家婦幼醫院進行了「野蠻」的攻擊。

烏克蘭:俄軍砲擊核研究機構

烏克蘭官員3月10日表示，俄羅斯軍隊炮擊了烏克蘭第二大城市哈爾科夫的一個核研究機構，導致該建築物起火。烏克蘭內政部次長吉拉成柯 (Anton Gerashchenko) 說，一發炮彈擊中了一棟大樓，那裡的一些設備，包括一個實驗性核反應堆若被損壞，可能會釋放輻射。

炮擊也導致鄰近的一家旅館起火，消防員將火勢控制住。烏克蘭當局表示，他們沒有觀察到周遭的輻射有任何初步變化。烏克蘭議會的官方網站早些時候曾表示，該研究所附近的戰鬥仍在繼續。俄羅斯軍隊已經接管了烏克蘭的兩個核電站，引起了人們對核設施安全的擔憂。

另一方面，烏克蘭也告訴國際原子能機構（IAEA），它們與車諾比核電站失去了聯繫。國際原子能機構在一份聲明中表示：「烏克蘭通知國際原子能機構（IAEA），在俄羅斯控制的車諾比核電站失去所有外部電力供應的第二天，它與該核電站失去了所有聯系。」

基輔市長：基輔成「堡壘」

與此同時，基輔市長克裡琴科 (Vitali Klitschko) 10日表示，近一半的首都居民已經逃離，該市已經變成了一個堡壘。他在一個電視談話中說：「目前有不到200萬人已經離開。然而，基輔已經變成了一個堡壘。每條街道、每座建築、每個檢查站都被加強固守了。那些一輩子都不打算換衣服的人，現在也穿著制服，手裡拿著機槍。」

這位前世界拳擊冠軍表示，基輔決心不落入俄羅斯軍隊手中。俄羅斯軍隊已經占領了該市北部和西北部的郊區。預計未來它們會從該市東北部發動更多攻擊。

援助車隊因戰鬥而折返

在受到圍困的南部城市馬里烏波爾，烏克蘭副總理韋列舒克 (Iryna Vereshchuk) 稱，一個前往該市的援助車隊10日因戰鬥而被迫折返。該車隊旨在將食品和藥品運入該市，並協助疏散人員。該市議會在一個網上帖子中說：「炸彈正在襲擊房屋」。

原本預計烏克蘭在10日共有7條安全通道可疏散烏克蘭民眾，而烏克蘭總統澤連斯基說：「我們會祈禱我們能把人們從馬裡烏波爾救出來。」

9日，這個被圍困的城市目睹了一次空襲，砲彈擊中了該市一家婦幼醫院。該市官員10日表示，包括一名兒童在內的3人不幸喪命。

普丁:制裁讓我們更獨立

俄羅斯總統普丁10日在一次電視談話中表示，俄羅斯將設法「適應」為應對國際社會因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的大規模國際制裁。他說：「我們必須度過這個時期。俄羅斯經濟無疑將適應新的形式。這將使我們的獨立性、自力更生的能力與主權更強。」

由於西方企業和服務都暫停在俄羅斯的服務或供應，所以物料短缺迫在眉睫，但普丁試圖向俄羅斯人保證，克里姆林宮已控制了一切情況。

他說：「很明顯，在這樣的時刻，人們對某些類別商品的需求總是增加，但我們毫不懷疑，我們將在適當的時候以平靜的方式解決這些問題，人們將逐漸找到自己的方式。」

他聲稱，事實上制裁對西方國家造成的傷害比對俄羅斯造成的傷害更大。他說：「他們的價格在上漲，但這不是我們的錯。這是他們自己誤判的結果。沒有必要責怪我們。他們正在告訴他們的公民勒緊褲腰帶，穿得暖和些。」

普丁也補充道，俄羅斯正在繼續向歐洲出口石油和天然氣。許多歐洲國家繼續依賴俄羅斯的石油和天然氣。美國和英國本周表示，他們將禁止進口俄羅斯的石油產品。歐盟正在探索擺脫俄羅斯能源的方法，但到目前為止還沒有將石油和天然氣納入制裁方案。

(路透社、法新社、美聯社）

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