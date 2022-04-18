 烏指俄軍發動頓巴斯戰役 白宮稱拜登不訪基輔 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

烏指俄軍發動頓巴斯戰役 白宮稱拜登不訪基輔

烏克蘭週一（18日）表示，跡像顯示俄軍已加大對該國東部的攻勢。烏克蘭總統澤連斯基重申，該國軍隊會持續捍衛烏克蘭領土。與此同時，白宮強調，目前美國總統拜登沒有出訪基輔的計畫。

Ukraine Krieg | Lage in der Stadt Severodonetsk | Region Luhansk

烏克蘭武裝部隊司令部週一在臉書上表示，俄羅斯部隊正在加大對烏克蘭東部地區的攻擊力度。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週一（4月18日）表示，俄羅斯已經發動新攻勢，準備攻占烏克蘭東部。與此同時，烏克蘭與美國的多方情報，也支持了澤連斯基的說法。

「我們現在可以說，俄羅斯軍隊已經開始了他們早就準備好的頓巴斯之戰。」澤連斯基在影片中表示，俄軍為此已經準備了很長時間，「整個俄羅斯軍隊的很大一部分現在都集中在這一攻勢上。無論有多少俄羅斯軍隊被聚集到那裡，我們都會戰鬥。我們將保衛自己。我們每天都會這樣做。」

同時，烏克蘭武裝部隊司令部週一在臉書上表示，俄羅斯部隊正在加大對烏克蘭東部地區的攻擊力度。烏克蘭軍方表示，有跡象顯示俄羅斯已開始進攻烏東。

該部門還說，俄羅斯的主要軍事力量集中在控制烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區的全部地區。自2014年以來，烏克蘭一直在與俄羅斯支持的分離主義者爭奪頓涅茨克和盧甘斯克的控制權。

同日，烏克蘭安全委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）也表示，俄羅斯似乎已經開始在該國東部地區進行預期的推進。他說，俄羅斯軍隊確實突破了烏克蘭在克雷明納和另一個小鎮的防線，但戰鬥仍在繼續，而烏克蘭並沒有交出該國的領土。

美國國防部同日也表示，在俄羅斯部隊於烏克蘭東部展開地面進攻前，俄羅斯近日增加了大砲、地面作戰部隊與其他能力。

在未能占領基輔後，俄羅斯公開表示它將把戰爭的重點放在烏克蘭東部的頓巴斯。該地區包括頓涅茨克和盧甘斯克兩個分離的共和國。

市長稱馬里烏波爾居民被強行遷往俄羅斯

遭到俄軍圍困的港口城市馬里烏波爾的市長18日稱，俄羅斯軍隊一直在「強行驅逐」馬里烏波爾市民到俄羅斯、
或俄羅斯控制的烏克蘭地區。該市市長博伊琴科（Vadym Boichenko）告訴烏克蘭電視台：「我們已經通過市政登記處核實，他們已經將4萬多人強行遷往俄羅斯。」德國之聲無法獨立核實這一說法。

Ukraine-Krieg - Präsident Selenskyj

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週一（4月18日）表示，俄羅斯已經發動新攻勢，準備攻占烏克蘭東部。

馬里烏波爾及其周邊地區目前正在經歷激烈的戰鬥，該市的大部分地區目前處於俄羅斯軍隊的控制之下。馬里烏波爾的一名高級警官維希寧（Mykhailo Vershinin）說，大約有10萬居民仍留在該市。馬里烏波爾在戰前有大約45萬居民。

與此同時，烏克蘭西部城市利沃夫在18日遭到導彈襲擊後，俄羅斯國防部證實對利沃夫進行打擊，稱他們是針對該市一個軍事後勤中心。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說：「一個後勤中心和過去六天從美國和歐洲國家進入烏克蘭的大量外國武器被摧毀。」

此前，利沃夫市市長薩多維（Andriy Sadovyi）說，7名平民在一夜之間的導彈襲擊中喪生。該市被認為是烏克蘭境內一個安全的避風港，因為與烏克蘭其他地區相比，它受戰鬥影響相對較小。

德國之聲記者Emmanuelle Chaze在利沃夫報導時表示，該市有俄羅斯軍隊在意的「基礎設施」。她說：「出於安全原因，烏克蘭政府不打算列出『這些設施』。」

白宮：拜登沒有計劃前往基輔

DW.COM

随着俄罗斯部队持续对乌克兰东部发动攻势，乌东多个城市周日传出伤亡，但乌政府也强调，东部港口城市马里乌波尔仍未完全沦陷。此外，乌克兰西部城市利沃夫市长表示，遭遇导弹袭击，数人丧生。与此同时，乌克兰总统泽连斯基批评国际社会延误向乌克兰交付武器。

按照乌克兰方面的报道，侵略者已损失8名将领。但俄罗斯方面称开战以来有两名将军阵亡。

当地时间周日清晨6点，俄军向仍在马里乌波尔战斗的乌克兰政府军发出劝降，要求后者立刻放下武器。不过，在最后通牒发出数小时后，乌军并未投降，俄军也恢复了对当地乌军的空袭。如果马里乌波尔落入俄军之手，乌克兰便丧失了全部亚速海岸线。

在烏克蘭總統澤連斯基17日呼籲拜登出訪烏克蘭後，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）18日表示，目前不存在美國總統拜登出訪烏克蘭首都基輔的計劃。她說：「讓我重申這一點，目前總統沒有計劃要去基輔。」

此前，烏克蘭總統澤連斯基17日在接受CNN採訪時說：「我認為拜登會出訪基輔，但這是他的決定，當然，這取決於安全形勢。」

關於美國外交官可能出訪烏克蘭一事，美國總統拜登上週曾說「我們正在做這個決定」。儘管他在被記者問及是否可能去烏克蘭時曾回答 「是的」，這樣的回答讓外界摸不著頭緒。此前，曾有一批歐盟領導人出訪基輔。

與此同時，美國國防部一位高級官員週一表示，自從美國上週公布新的8億美元（7.42億歐元）軍事援助計劃以來，已有數批武器運抵烏克蘭。法新社援引該官員的話說：「昨天已經有四架來自美國的航班抵達該地區，第五架航班不久將抵達。」

該軍援計劃包括11架蘇聯制米-17直升機，200輛裝甲運兵車和M113裝甲多用途車，還有首次運送的美國榴彈炮。

（路透社、美聯社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。 

相关内容

Dark smoke rise following an air strike in the western Ukrainian city of Lviv, on April 18, 2022. - A series of powerful Russian strikes on military infrastructure in Lviv on April 18, 2022, left several dead and ignited blazes in the west Ukraine city that has been spared fierce fighting. (Photo by Yuriy Dyachyshyn / AFP) (Photo by YURIY DYACHYSHYN/AFP via Getty Images)

乌克兰多城续传伤亡 基辅填好入盟申请表 18.04.2022

随着俄罗斯部队持续对乌克兰东部发动攻势，乌东多个城市周日传出伤亡，但乌政府也强调，东部港口城市马里乌波尔仍未完全沦陷。此外，乌克兰西部城市利沃夫市长表示，遭遇导弹袭击，数人丧生。与此同时，乌克兰总统泽连斯基批评国际社会延误向乌克兰交付武器。

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MARIUPOL, DONETSK REGION, UKRAINE - APRIL 15, 2022: Local residents walk in a street with T-80BV tanks in the background. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine. Sergei Bobylev/TASS]

乌军坚持战斗 莫斯科指责基辅禁止士兵投降 17.04.2022

当地时间周日清晨6点，俄军向仍在马里乌波尔战斗的乌克兰政府军发出劝降，要求后者立刻放下武器。不过，在最后通牒发出数小时后，乌军并未投降，俄军也恢复了对当地乌军的空袭。如果马里乌波尔落入俄军之手，乌克兰便丧失了全部亚速海岸线。

(COMBO) This combination of pictures created on December 6, 2021 shows US President Joe Biden during a signing ceremony at the White House in Washington, DC on November 18, 2021 and Russian President Vladimir Putin in a congress of the United Russia party in Moscow, on December 4, 2021. - US President Joe Biden and his Russian counterpart Vladimir Putin have accepted in principle to hold a summit, which can only happen if Moscow does not invade Ukraine, the French presidency announced on February 21, 2022. (Photo by MANDEL NGAN and Mikhail Metzel / various sources / AFP)

分析:拜登称普京是战犯 是否仅个人观点? 14.04.2022

俄乌战争爆发以来，美国总统拜登多次称俄罗斯总统普京为“屠夫”、“战犯”、“种族灭绝者”，而白宫发言人、国务卿往往需要迅速澄清总统个人言论并不总是代表官方立场。美联社认为，拜登这么做，并不完全是因为口无遮拦。

广告

媒体看中国

被中资企业租借99年的斯里兰卡汉班托塔港

德语媒体: 谁来抗衡中式新殖民主义?

欧盟的“全球门户”计划能否抗衡中国的“一带一路”？《莱茵法耳茨报》认为，发展中国家很有可能对欧盟的高标准严要求不感兴趣，同时又经不起中国资金的诱惑。《明镜周刊》则注意到习近平、普京这样的专制统治者正在肆意曲解民主。  