烏指俄軍發動頓巴斯戰役 白宮稱拜登不訪基輔

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週一（4月18日）表示，俄羅斯已經發動新攻勢，準備攻占烏克蘭東部。與此同時，烏克蘭與美國的多方情報，也支持了澤連斯基的說法。

「我們現在可以說，俄羅斯軍隊已經開始了他們早就準備好的頓巴斯之戰。」澤連斯基在影片中表示，俄軍為此已經準備了很長時間，「整個俄羅斯軍隊的很大一部分現在都集中在這一攻勢上。無論有多少俄羅斯軍隊被聚集到那裡，我們都會戰鬥。我們將保衛自己。我們每天都會這樣做。」

同時，烏克蘭武裝部隊司令部週一在臉書上表示，俄羅斯部隊正在加大對烏克蘭東部地區的攻擊力度。烏克蘭軍方表示，有跡象顯示俄羅斯已開始進攻烏東。

該部門還說，俄羅斯的主要軍事力量集中在控制烏克蘭東部的頓涅茨克和盧甘斯克地區的全部地區。自2014年以來，烏克蘭一直在與俄羅斯支持的分離主義者爭奪頓涅茨克和盧甘斯克的控制權。

同日，烏克蘭安全委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）也表示，俄羅斯似乎已經開始在該國東部地區進行預期的推進。他說，俄羅斯軍隊確實突破了烏克蘭在克雷明納和另一個小鎮的防線，但戰鬥仍在繼續，而烏克蘭並沒有交出該國的領土。

美國國防部同日也表示，在俄羅斯部隊於烏克蘭東部展開地面進攻前，俄羅斯近日增加了大砲、地面作戰部隊與其他能力。

在未能占領基輔後，俄羅斯公開表示它將把戰爭的重點放在烏克蘭東部的頓巴斯。該地區包括頓涅茨克和盧甘斯克兩個分離的共和國。

市長稱馬里烏波爾居民被強行遷往俄羅斯

遭到俄軍圍困的港口城市馬里烏波爾的市長18日稱，俄羅斯軍隊一直在「強行驅逐」馬里烏波爾市民到俄羅斯、

或俄羅斯控制的烏克蘭地區。該市市長博伊琴科（Vadym Boichenko）告訴烏克蘭電視台：「我們已經通過市政登記處核實，他們已經將4萬多人強行遷往俄羅斯。」德國之聲無法獨立核實這一說法。

馬里烏波爾及其周邊地區目前正在經歷激烈的戰鬥，該市的大部分地區目前處於俄羅斯軍隊的控制之下。馬里烏波爾的一名高級警官維希寧（Mykhailo Vershinin）說，大約有10萬居民仍留在該市。馬里烏波爾在戰前有大約45萬居民。

與此同時，烏克蘭西部城市利沃夫在18日遭到導彈襲擊後，俄羅斯國防部證實對利沃夫進行打擊，稱他們是針對該市一個軍事後勤中心。俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說：「一個後勤中心和過去六天從美國和歐洲國家進入烏克蘭的大量外國武器被摧毀。」

此前，利沃夫市市長薩多維（Andriy Sadovyi）說，7名平民在一夜之間的導彈襲擊中喪生。該市被認為是烏克蘭境內一個安全的避風港，因為與烏克蘭其他地區相比，它受戰鬥影響相對較小。

德國之聲記者Emmanuelle Chaze在利沃夫報導時表示，該市有俄羅斯軍隊在意的「基礎設施」。她說：「出於安全原因，烏克蘭政府不打算列出『這些設施』。」

白宮：拜登沒有計劃前往基輔

在烏克蘭總統澤連斯基17日呼籲拜登出訪烏克蘭後，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）18日表示，目前不存在美國總統拜登出訪烏克蘭首都基輔的計劃。她說：「讓我重申這一點，目前總統沒有計劃要去基輔。」

此前，烏克蘭總統澤連斯基17日在接受CNN採訪時說：「我認為拜登會出訪基輔，但這是他的決定，當然，這取決於安全形勢。」

關於美國外交官可能出訪烏克蘭一事，美國總統拜登上週曾說「我們正在做這個決定」。儘管他在被記者問及是否可能去烏克蘭時曾回答 「是的」，這樣的回答讓外界摸不著頭緒。此前，曾有一批歐盟領導人出訪基輔。

與此同時，美國國防部一位高級官員週一表示，自從美國上週公布新的8億美元（7.42億歐元）軍事援助計劃以來，已有數批武器運抵烏克蘭。法新社援引該官員的話說：「昨天已經有四架來自美國的航班抵達該地區，第五架航班不久將抵達。」

該軍援計劃包括11架蘇聯制米-17直升機，200輛裝甲運兵車和M113裝甲多用途車，還有首次運送的美國榴彈炮。

（路透社、美聯社、法新社）

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