烏南導彈襲擊12死 美德領袖批俄核威脅

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週日（10月9日）表示，俄羅斯10月8日在烏克蘭南部城市扎波羅熱（Zaporizhzhia）的導彈襲擊已經造成至少12人死亡。

澤倫斯基將當晚的炮擊描述為「絕對的邪惡」，並說有49人，包括6名兒童，正在醫院接受治療。一位當地官員早些時候稱有17人死亡。扎波羅熱市議會秘書庫爾特夫（Anatoliy Kurtev）說，至少有20座房屋和50座公寓樓被俄羅斯的炮擊破壞。

扎波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在Instagram上發布了受損嚴重的公寓的照片。他補充說，救援隊正在尋找倖存者。扎波羅熱離扎波羅熱核電站約125公里（80英里），目前由俄羅斯軍隊控制。

在導彈襲擊前，克里米亞大橋的其中一段在8日上午因爆炸而坍塌。該發展也對普京在烏克蘭的戰爭造成打擊，並讓人擔心俄羅斯會進行報復。俄羅斯軍隊8日的襲擊也是莫斯科該周第二次襲擊扎波羅熱。

同日，俄羅斯總統普京稱破壞克里米亞刻赤大橋部分路段的爆炸是「恐怖主義行為」，而根據俄羅斯機構報導，普京稱該爆炸的主使者是烏克蘭特務部門。

他說：「毫無疑問地，這是一次旨在破壞俄羅斯聯邦重要民用基礎設施的恐怖主義行為。」

扎波羅熱核電站重接電網

與此同時，國際原子能機構（IAEA）負責人格羅西（Rafael Grossi）9日在推特上說，烏克蘭南部的扎波羅熱核電站已經重新接入電網。10月1日，IAEA在一份報告中說，在扎波羅熱經歷了一夜砲擊後，該電廠的外部電源線被切斷，迫使電廠改使用緊急柴油反應堆。

格羅西稱外部電源的恢復是「在仍然無法維持的情況下的一種暫時緩解」。他再次呼吁各方在電廠周圍建立一個「保護區」，並補充說，他將前往俄羅斯與烏克蘭總統澤連斯基會面，以推進這一提議。

10月5日，普京簽署了一項法令，指定該電廠為俄羅斯的聯邦財產，並命令俄羅斯政府機構接管該設施。自3月初以來，扎波羅熱核核電站一直被俄羅斯占領，但仍由烏克蘭技術人員操作。

德美：核威脅不負責任

而德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）和美國總統拜登9日在通電話後發表一份聲明中，，批評克里姆林宮最新的核威脅是「不負責任的」。該聲明表示：「他們批評莫斯科最新的核威脅是不負責任的，並同意這種步驟將對俄羅斯產生異常嚴重的後果。」

克里姆林宮近日在向西方發出的警告中，多次提到了其核儲備。拜登與肖爾茨將普京的部分動員描述為「一個嚴重的錯誤」，強調俄羅斯人民不得不為此付出 「慘痛的代價」。

兩位領導人說，他們不會接受俄羅斯對烏克蘭領土的吞併，並稱這是戰爭的進一步升級。莫斯科宣布，在西方和基輔描述為「虛假的」公投之後，它吞併了烏克蘭南部和東部的四個地區。

聲明還說，肖爾茨和拜登同意果斷處理北溪管道破裂的事。俄羅斯否認造成天然氣泄漏。這次美德領導人的通話也是在為即將舉辦的七國集團與二十國集團會議做準備，預料會中將討論俄羅斯入侵烏克蘭一事。

（路透社、美聯社）

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