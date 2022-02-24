烏克蘭首都傳激烈槍戰 俄羅斯否決安理會決議

(德國之聲中文網) 烏克蘭首都基輔週六（2月26日）爆發多起戰鬥，且在一夜之間加劇。根據通訊社報導，基輔部分地區傳出巨大炮聲和槍聲。一名目擊者告訴路透社，在離市中心一段距離的地方仍能聽到對基輔的炮擊聲。

其他報導則稱，在基輔東郊聖三一主教座堂（Troieschyna）地區也發生了激烈戰鬥。烏克蘭國家特別通訊局在臉書上寫道，烏克蘭軍隊正試圖擊退俄羅斯在那裡的攻擊。

烏克蘭的英文媒體《基輔獨立報》也報道說，在基輔的貝雷斯特斯卡地鐵站附近發生了激烈的槍戰。數千名基輔居民在防空洞和地鐵站過夜。

烏克蘭：擊落俄羅斯軍機

另外烏克蘭軍方表示，已擊落一架載有傘兵的俄羅斯伊爾-76運輸機。該國軍方負責人令扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）在臉書寫道，飛機在靠近基輔的瓦西里基夫（Vasylkiv）附近墜落。不過，這一說法無法得到獨立核實。

烏克蘭的聲明稱，這是對2014年一架載有烏克蘭傘兵的飛機在盧甘斯克機場被擊落的報復。俄羅斯軍方未對該事件進行評論。

俄羅斯否決聯合國譴責入侵案

聯合國安理會在紐約時間週五（2月25日）未能通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭並要求其無條件撤軍的決議草案。作為安理會五個常任理事國之一的俄羅斯使用了否決權來阻止該決議。

中國、阿拉伯聯合酋長國和印度則美國起草的案文投了棄權票。其余11個安理會成員投了贊成票。在投票前，美國和其他支持者也預期該決議不會通過，但認為這將凸顯目前俄羅斯在國際上被孤立的狀態。

周五的投票，也反映了2014年俄羅斯吞並烏克蘭克裡米亞地區後的情況。當時，安理會就美國起草的一項決議進行表決，反對就克裡米亞的地位進行公投，並敦促各國不要承認它。該決議獲得13票贊成，中國棄權，俄羅斯投了否決票。

聯合國秘書長：士兵須「回到他們的軍營」

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對週五俄羅斯否決要求莫斯科停止對烏克蘭的攻擊並撤出所有軍隊的決議表示失望。古特雷斯說：「聯合國是在戰爭中誕生的，目的是結束戰爭，今天這個目標沒有實現。」

他說：「士兵們需要回到他們的軍營，領導人需要轉向對話與和平的道路。特別是在這樣的時刻，重要的是要記住，聯合國不僅僅是我身後的會議廳。」

他任命蘇丹的阿明-阿瓦德（Amin Awad）為聯合國烏克蘭問題危機協調員。他說：「人道主義需求正在倍增，並逐小時蔓延。平民正在死亡，至少有10萬烏克蘭人已經逃離了他們的家園。」

(路透社、美聯社)

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