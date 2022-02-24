 烏克蘭籲世界守護民主  美驅逐俄駐聯外交官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2022

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时政风云

烏克蘭籲世界守護民主  美驅逐俄駐聯外交官

在聯合國緊急特別會議上，俄羅斯大使要求烏克蘭為俄羅斯入侵負責，並指責美國在背後煽動。中國則繼續保持微妙的曖昧態度，重申支持和談，反對冷戰。

Ukraine Konflikt I Kiew

這是2022年2月28日基輔郊區被最近的砲擊的畫面。聯合國人權負責人28日表示，自俄羅斯5天前發動入侵以來，烏克蘭至少有102名平民被殺，其中包括7名兒童，他警告說真實數字可能要高得多。

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在新闻管制极其严格的中国网络媒体中，几乎只能看到亲俄的言论。而普京更是被塑造成了敢于挑战西方的英雄人物。不同的观点则会立即遭到删除。

谋求加入北约却遭遇重重阻力的乌克兰，现在转而高调呼吁“快速加入欧盟”。布鲁塞尔方面对此予以积极回应，但也同时试图降低乌克兰方面的期望值。

俄罗斯和乌克兰官员周一开始在白俄罗斯边境进行谈判，在俄罗斯入侵乌克兰四天后，世界各国政府和一些国际企业开始对俄罗斯实施制裁。一向保持中立的瑞士今天也宣布冻结俄罗斯人的资产，并将对普京和一些俄罗斯官员实施金融制裁。

聯合國安理會週日投票決定將在本週針對俄烏戰爭召開一次聯合國大會的緊急會議，預計在大會上通過一項譴責俄羅斯的決議。與此同時，歐盟外長也同意編列預算，購買武器並發送至烏克蘭。中国方面则表示，反对用制裁手段解决问题。俄罗斯周一宣布对35国关闭领空。

俄罗斯总统普京2月27日下令俄军核威慑部队进入特殊战备状态，以回应北约的“挑衅”以及西方国家的“非法制裁”。莫斯科是否真的打算开启核战？抑或只是俄罗斯的“常规”宣传？外界对此看法不一。

(德國之聲中文網) 烏克蘭駐聯合國大使基斯利奇亞 (Sergiy Kyslytsya)週一 (2月28日)在聯合國大會針對烏克蘭問題舉行的緊急特別會議上呼籲，聯合國大會應「大聲要求俄羅斯停止進攻烏克蘭」。

他說:「如果烏克蘭不能生存，國際和平將無法生存。如果烏克蘭不能生存，聯合國就不能生存......如果烏克蘭不能生存，我們就不會對民主失敗感到驚訝。」

基斯利奇亞說：「俄羅斯利用其所有的軍事潛力來攻擊烏克蘭，並已開始在邊境重新部署後備部隊。」

他表示，俄羅斯正在「向烏克蘭的城市發射巡航導彈和彈道導彈，用航空、坦克和大砲進行攻擊，派出顛覆和偵察小組，這些小組對居民樓進行標記，為空襲做準備」。

他還指責俄羅斯部隊攻擊民用基礎設施以及幼兒園和醫院，他稱之為戰爭罪，並補充說：「截至今天，烏克蘭方面有352人死亡，包括16名兒童，有2040名烏克蘭人受傷，包括45名兒童。」

俄羅斯要求烏克蘭負責

在同場會議上，俄羅斯指責基輔要為俄羅斯入侵行為負全責。涅邊賈告訴大會:「對我們來說，烏克蘭加入北約是一條紅線。」

涅邊賈稱基輔未能堅持《明斯克協議》，並表示烏克蘭軍隊挑釁頓涅茨克和盧甘斯克地區的人民進行了。自2014年以來，俄羅斯支持的分離主義分子一直在與烏克蘭軍隊作戰。

他說：「我們沒有權利讓頓巴斯的居民繼續受苦。」他也重申了莫斯科關於所謂需要讓烏克蘭 「非軍事化和非納粹化」的路線。

涅邊賈還指責烏克蘭的西方夥伴，特別是美國，「煽動基輔，慫恿它，重複毫無意義的話語，指俄羅斯沒有遵守明斯克協議」。

他說：「我們的西方同事無恥地用武器淹沒該國，向該國派遣軍事教官，並有效地煽動烏克蘭人......對頓巴斯進行武裝挑釁。」

Ukraine Konflikt I Krankenhaus in Kiew

這是2022年2月28日在基輔一家兒科醫院接受治療的兒童，他們的床鋪被放置在醫院的地下室，該醫院正被用作防空洞。俄羅斯軍隊28日表示，烏克蘭平民可以「自由」離開該國首都基輔，並聲稱在入侵第5天後，其空軍控制了烏克蘭領空。

美驅逐俄駐聯外交官

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈 (Vasily Nebenzya)週一 (2月28日)說，美國下令驅逐俄羅斯駐聯合國外交使團的12名成員，命令他們在3月7日前離開。

涅邊賈稱其為「壞消息」，但沒有具體說明他是否在驅逐名單中。俄羅斯稱這項行動是一種「敵對」行為。

美國駐聯合國代表團副團長證實了這個消息，並表示被驅逐的是俄羅斯的情報人員，此舉是要阻止這十幾人損害美國國家安全。

位於紐約曼哈頓的聯合國總部是國際領土，不過在那裡工作的各國外交官都居住在美國，而俄羅斯駐聯合國代表團包括大約有100名外交人員。

北京重申支持和談

中國常駐聯合國代表張軍在會上呼籲，要「加大推動烏克蘭問題政治解決的外交努力，為當事方直接談判創造有利氛圍和條件」。

他說:「烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應成為大國對抗的前沿。我們呼籲為當事方直接談判創造有利氛圍和條件，因為這是解決問題的根本出路。」

張軍也對冷戰可能提出警告說:「冷戰早已結束，基於集團對抗的冷戰思維應當摒棄，挑起新的冷戰更是有百害而無一利。」

(綜合報導) 

观看视频 03:27

事实核查：有关乌克兰战争的5个假画面

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