 烏克蘭稱俄軍加強砲擊 澤連斯基：西方制裁不夠力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.03.2022

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烏克蘭稱俄軍加強砲擊 澤連斯基：西方制裁不夠力

在第二度嘗試建立人道走廊失敗後，烏克蘭政府稱俄羅斯部隊週日（3月6日）加強對部分城市的砲擊，烏克蘭總統澤連斯基表示，這樣的結果代表國際社會對俄羅斯實施的制裁是不夠的。

Russia Ukraine War

住在烏克蘭首都基輔附近的居民躲避俄羅斯的砲彈攻擊。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統的軍事顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich) 週日（3月6日）表示，俄羅斯軍隊當日增加了對烏克蘭部分城市的炮擊行動。烏克蘭首都基輔郊區受到強烈炮擊，其他城市如哈爾科夫、北部城市切爾尼戈夫和南部城市米科拉夫，也都受到俄羅斯軍隊加強炮擊。

其中，烏克蘭官員指出，哈爾科夫的電視塔在俄羅斯的襲擊中受到損壞，使得當地電視廣播不得不暫時關閉，專家則正待命準備維修該電視塔。

阿雷斯托維奇說，基輔郊區的布卡、霍斯托梅爾和伊普林的情況只能以「災難性」來形容，並補充表示，烏克蘭政府正盡力恢復疏散民眾的工作。根據烏克蘭總統辦公室週日公布的統計，至少數十萬烏克蘭人必須立即從他們居住的城鎮撤離。

《烏克蘭真理報》援引烏克蘭總統辦公室的話說，目前烏克蘭境內8個地區，有幾十個城鎮的人權狀況是「災難性的」。該辦公室稱，俄羅斯正利用人道走廊作為加強其軍事陣地的藉口。

與此同時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周日的公開影片聲明中稱，目前世界各國對俄羅斯實施的制裁是不夠的。他表示：「侵略者的大膽行為是向西方發出的明確信號，那就是他們對俄羅斯實施的制裁是不夠的。」

Ukraine Kiew Präsident Volodymyr Zelensky Ansprache

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 在周日一則公開影片聲明中說，目前世界各國對俄羅斯實施的制裁是不夠的。

該聲明是在俄羅斯宣布俄軍將襲擊烏克蘭軍事工業綜合體，並喊話國防工業工廠員工棄守工廠之後發表的。澤連斯基稱：「我沒有聽到任何一個世界領導人對此作出反應。」

烏克蘭總統呼吁各國組織一個「法庭」，將俄羅斯的這種行為繩之以法。

超過100萬烏克蘭難民湧入波蘭

同日，波蘭邊防軍表示，已有超過100萬來自烏克蘭的難民越過邊境進入波蘭。該機構在推特上寫道：「這是100萬人的悲劇，100萬個被戰爭驅逐出家園的人。」

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）則稱，過去10天內，有超過150萬來自烏克蘭的難民逃往周邊國家。大多數人已經進入波蘭，其他難民則進入匈牙利、摩爾多瓦、斯洛伐克和羅馬尼亞避難。

週日，雖然旨在緩解難民逃亡難度的「人道走廊」再次瓦解，但離開烏克蘭的難民數量仍持續增加。格蘭迪說，人道走廊對於允許向有需要的人運送基本物資和疏散最脆弱的人來說，是至關重要的。但他仍表示：「真正需要的是停火，結束敵對行動，因為這是停止這場悲劇的唯一途徑。」

古特雷斯呼吁暫時停火

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在俄罗斯，40多个城市在周日举行了反对入侵乌克兰的示威，数千人被逮捕。欧洲多个城市周末再次出现反战示威。联合国人权办公室指出，自俄罗斯入侵乌克兰以来，已造成364名平民死亡。

因出兵入侵乌克兰，俄罗斯的金融系统受到了国际社会前所未有的制裁打击。多家全球支付公司更是暂停了为俄罗斯Visa和Mastercard的持卡人提供服务。关键时刻，各大俄方银行表示：我们还有中国银联。

周日，乌克兰马里乌波尔市再次尝试开启人道主义走廊疏散民众，不过乌方指出，由于俄罗斯的持续攻击，该行动已被取消。乌总统泽连斯基呼吁民众进行抵抗。与此同时，英国副首相拉布喊话中印，希望两国对俄施压。韩国宣布针对白俄罗斯实施出口管制。

此外，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）週日也呼籲各方在烏克蘭「暫停戰鬥」。他說，這將使平民有機會從戰區撤離，並確保救命的人道物資能援助留在戰區的人。

在各方第二度嘗試在烏克蘭南部城市馬里烏波爾建立一條人道走廊的行動失敗後，烏克蘭總統澤連斯基警告，隨著俄羅斯軍隊准備進攻重要城市敖德薩（Odessa），更多平民將面臨生命危險。

同日，俄羅斯政府發布的聲明稱，俄羅斯總統普丁向土耳其總統埃爾多安表示，只有烏克蘭政府停止敵對行動，俄羅斯才有可能停止入侵。

英國首相約翰遜同時宣布，英國將再為烏克蘭發放1億美元的援助資金，將通過世界銀行提供。此前，英國已向烏克蘭捐助了2.9億美元。

（路透社、法新社、美聯社）

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