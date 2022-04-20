烏克蘭稱人道走廊未兌現 普丁下令審查「非法」制裁

（德國之聲中文網）烏克蘭總統顧問兼談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）週三（4月20日）表示，烏克蘭將同意俄羅斯提出要在馬里烏波爾舉行「特別」談判的提議。他透過推特表示：「我們準備在馬里烏波爾舉行特別談判。一對一，二對二。為了拯救我們的人，亞速營、軍人、平民、兒童、活著的人和傷員、每個人。」

與此同時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強調被困在馬里烏波爾的人們的困境，試圖向俄羅斯施壓，要求莫斯科允許烏克蘭人民撤離。他說：「那裡的條件，那裡的情況，由於俄羅斯的侵略，確實是很可怕的。」

他表示，美國正試圖通過與烏克蘭分享美方評估來提供幫助，但受困馬里烏波爾的人們是否該冒險離開避難所，這個決定最終取決於烏克蘭政府和烏克蘭人民自己。他說：「讓人感到不安的是，以前雙方曾有過建立人道主義走廊的協議，但很快就破裂了，如果不是立即破裂的話，主要是因為安全受到了俄羅斯軍隊的破壞。」

布林肯說，在俄羅斯從布查鎮撤退後，世界目睹了「死亡、破壞和暴行」，並說國際社會只能預計，當俄羅斯部隊從馬里烏波爾撤離時，外界恐將看到更糟糕的情況。

烏克蘭：馬里烏波爾人道主義走廊「沒有發揮作用」

同日，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，原本馬里烏波爾市計劃施行的人道主義走廊「沒有按計劃進行」，因為俄羅斯的炮擊有增無減，平民的安全無法得到保障。

過去兩個月來，該市一直處於近乎持續被轟炸的狀態。目前據傳至少有1000名平民，大部分是婦女和兒童，以及數百名受傷的士兵在當地的亞速（Azovstal）鋼鐵廠尋求庇護。該工廠是烏克蘭軍隊在該地區的最後陣地。

俄羅斯原先以「在20日下午的最後期限前投降」為條件，稱提供了一條人道主義走廊，但最終烏克蘭軍隊並未投降。俄羅斯官員指責烏克蘭軍隊，稱他們並未遵守停火協議。

馬里烏波爾市長稱，約有10萬名平民仍困在該市，但外界無法獨立證實此一數字的真實性。

20日稍早，路透社援引兩名目擊者的說法，稱在馬里烏波爾有數十名平民登上一個小型巴士車隊。這些巴士隨後從疏散點出發，前往烏克蘭控制的領土。馬里烏波爾市當局20日表示，他們希望從該市疏散約6000人。

聯合國秘書長尋求在莫斯科和基輔舉行會面

俄烏戰局僵持之際，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）20日正式要求與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，以推動和平。古特雷斯向兩位領導人發出一封信，要求在莫斯科和基輔會面，以討論可以採取的任何緊急措施以停止戰爭。

古特雷斯的發言人杜亞里克（Stephane Dujarric）說，他還沒有收到答覆。古特雷斯還呼籲在（東正教）復活節期間暫停砲火四天，使平民得以疏散和接受援助。

普丁命令審查「非法」制裁

俄羅斯總統普丁已下令審查俄羅斯在世界貿易組織（WTO）中的地位，以對抗多國因其在烏克蘭發動的戰爭而實施的「非法」制裁。他在電視會議上說，西方政府違反了世貿組織規則，因為他們對莫斯科的經濟制裁是「出於政治動機」。

他表示，相關審查必須在6月1日之前完成，但沒有詳細說明將由誰來進行審查以及審查內容為何。相關言論為普丁在一場關於如何振興俄羅斯鋼鐵業的政府峰會上發表。鋼鐵業是西方國家制裁俄羅斯的主要目標之一。普丁說：「西方國家對俄羅斯的金屬生產商採取不友好的措施，是為了滿足眼前的政治利益。」

普丁也隨後指示他的內閣尋找增加國內鋼鐵需求的方法，以便確保工廠不會被迫關閉。

（路透社、法新社、美聯社）

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