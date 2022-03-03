烏克蘭百萬難民出逃 歐盟將首次啟動「臨時保護」

（德國之聲中文網）歐盟各國內政部長週四（3月3日）達成共識，將通過「臨時保護指示」（Temporary Protection Directive）計畫，提供烏克蘭難民臨時保護，烏克蘭難民將可在歐盟成員國內得到至少一年的臨時保護。由於該計畫在過去從未被真正啟用，因此被認為是歐盟前所未有的舉措。

根據聯合國難民署（UNHCR）統計，俄羅斯戰爭進入第二週，截至3月3日，已有超過100萬人從烏克蘭逃往鄰國。預計將有超過400萬的烏克蘭人，因俄羅斯入侵而流離失所，需要保護和援助。歐盟危機處理專員甚至認為，此一數字最後可能達700萬。

歐盟將啟動臨時保護計畫，保護烏克蘭難民。聯合國難民事務高級專員菲利普格蘭迪（Filippo Grandi）對此表示歡迎，稱其為「史無前例」。歐盟內政事務專員約翰森（Ylva Johansson）表示，這是一項「歷史性」的臨時保護協議，但同時也提醒歐盟「不應該天真」，「烏克蘭的百萬難民勢必會對我們的社會帶來挑戰。」

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）認為，此舉標誌著歐盟有關政策的 「範式轉移」（paradigm shift），並補充表示，接下來歐盟還需要一週的時間來啟動該草案；法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）則稱，草案可能在「未來幾天內」頒布。

「臨時保護指示」計劃是什麽？

歐盟針對烏克蘭難民達成共識的「臨時保護指示」計畫，是在本週三（3月2日）由歐盟執委會提出。其目的是希望讓那些因俄羅斯入侵而逃至鄰國的烏克蘭難民，能免除成員國內冗長的庇護申請程序，盡快得到保護。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在新聞稿中說：「所有逃離普丁炸彈的人，歐洲都歡迎他們。」

躲避战火的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！人们抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

躲避战火的乌克兰百姓 战火无情 2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

躲避战火的乌克兰百姓 基辅战事持续紧张 首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

躲避战火的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

躲避战火的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

躲避战火的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

躲避战火的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

躲避战火的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

躲避战火的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

躲避战火的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

躲避战火的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。



透過該項保護計畫，歐盟將允許來自烏克蘭的難民，在任何歐盟成員國申請保護身份。成功後將取得臨時居留證，並獲得就業、社會福利及其他福利。難民臨時保護身份的有效期限為一年，視俄烏戰況還有歐盟成員國的決定，最多可再延長兩年。

「臨時保護指示」原本是因應1990年代南斯拉夫解體，在2001年通過的協議。其目的是為了處理當時抵達歐盟的大量難民。然而，這項計畫從未被使用過。

《Euronews》指出，臨時保護並不意味著該難民自動獲得庇護，難民的分配是根據各成員國政府的接收能力進行。這次歐盟達成共識，標誌著2015年移難民危機以來的重大轉變。當時，部分成員國強烈反對難民分擔政策，導致地中海國家湧入大量移民。

逃離的烏克蘭人都去了哪裏？

聯合國難民署和波蘭當局表示，自2月24日俄羅斯入侵以來，已有至少50多萬人從烏克蘭進入波蘭。在此之前，波蘭已有大約150萬烏克蘭人在此居住。

烏克蘭難民移動方向。

聯合國難民署稱，過去一週，約有13萬3,009人從烏克蘭進入匈牙利；另有9萬7,827人前往摩爾多瓦；7萬2,200人在斯洛伐克；5萬1,261人在羅馬尼亞；357名烏克蘭人向北進入白俄羅斯。

不過聯合國難民署也補充表示，在逃離烏克蘭進入鄰國的人中，約有8.5%的人（8萬8,147人）已經繼續轉向移至其他歐洲國家。

捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）2日就曾稱，自俄烏衝突以來，捷克已接收了約2萬名烏克蘭難民。

观看视频 02:20 男人奔赴战场 老幼妇孺流亡他乡

（法新社、德新社、Euronews）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。