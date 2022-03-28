 烏克蘭死傷人數攀升 各國為促成停火努力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.03.2022

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时政风云

烏克蘭死傷人數攀升 各國為促成停火努力

俄烏戰爭進入第六週後，烏克蘭多個主要城市死傷人數上升。多國持續針對俄烏談判做出努力，雙方代表團已確定將於29日在土耳其的伊斯坦堡進行最新一輪的面對面談判。

Ukraine-Krieg | Trümmer der jüngsten russischen Streiks in Kiew

烏克蘭基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）週一表示，自戰爭爆發以來，基輔已有超過100人在戰爭中死亡，其中包含4名孩童，並有82棟多層建築遭摧毀。

(德國之聲中文網) 烏克蘭基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）週一（3月28日）在向義大利佛羅倫斯市議會發表演說時表示，自戰爭爆發以來，基輔已有超過100人在戰爭中死亡，其中包含4名孩童，並有82棟多層建築遭摧毀。

克里琴科說，目前沒有跡象表明俄羅斯已放棄包圍基輔的計畫。另一方面，遭俄羅斯部隊圍堵跟砲擊數週的東部港口城市馬里烏波爾 （Mariupol）的市長發言人28日也稱，該市死亡人數為5000人，且有90%的建築物被損壞，40%的建築物遭摧毀。

聯合國28日確認戰爭爆發以來，烏克蘭全國已有1119名平民死亡，1790人受傷，但也強調實際死亡人數可能要高得多。

同日，烏克蘭外長庫萊巴 (Dmytro Kuleba) 說，烏克蘭最希望從與俄羅斯最新的和平會談中得到雙方確實會停火的相關保證。消息證實，烏克蘭和俄羅斯的代表團將於28日在土耳其的伊斯坦堡舉行最新一輪的談判。

庫萊巴在烏克蘭電視台說：「談判最低限度的方案將是人道主義問題，而最高限度的方案是達成停火協議。」

兩國已經進行了幾輪會談，但目前尚未取得什麼進展。早些時候，庫萊巴曾說，烏克蘭再會談中不會以人、土地或該國的主權做交易。

第三方斡旋

與此同時，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）說，他近日分別與烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普丁進行通話，並說相關談話朝著正面的方向發展。

他並未提供更多細節，但也說自己將在烏克蘭和俄羅斯代表團28日在伊斯坦堡舉行會談之前會見他們。俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）27日表示，預計在土耳其的會談不會有「重大成功或突破」。烏克蘭官員也淡化了在會談中取得重大突破的可能性。

Türkei Ankara | Kabinettssitzung: Recep Tayyip Erdogan

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）說，他近日分別與烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普丁進行通話，並說相關談話朝著正面的方向發展。

另一方面，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）27日在該國議會發言時表示，烏克蘭在與俄羅斯的談判中決不能被「出賣」。她說，國際社會需要從2014年俄羅斯吞並克里米亞半島的動亂後達成的「解決方案」中吸取教訓。

她說：「普丁只是回過頭來要更多。這就是為什麼我們不能讓他從這次的侵略中取得勝利。」

特拉斯補充說，任何長期協議都需要包括「明確的制裁反擊」，確保俄羅斯任何侵略性的行為都會啟動相關制裁。烏克蘭總統澤連斯基在推特上寫道，他一直與英國首相約翰遜（Boris Johnson）保持聯繫，並與約翰遜分享有關和平談判的信息。

聯合國：為人道主義停火

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）28日表示，他希望在俄羅斯和烏克蘭之間就人道主義停火進行談判。他說自己已指示聯合國負責援助的官員格里菲思（Martin Griffiths）「立即與有關各方探討在烏克蘭實現人道主義停火的可能協議和安排」。

格里菲斯在結束出訪阿富汗的行程後，將盡快前往莫斯科和基輔。上週，聯合國大會以壓倒性的票數通過一項不具約束力的決議，要求俄羅斯立即停止在烏克蘭的戰爭。

此外，烏克蘭總統澤連斯基28日在與德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）的通話中討論了與俄羅斯和平談判的進展。澤倫斯基敦促肖爾茨繼續施壓並加強對俄羅斯的制裁。

在與瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）會晤後，肖爾茨說，俄羅斯使用武力轉移邊界的做法違反了國際秩序的所有規則。他說：「每個人都會因此受到影響，特別是俄羅斯。」

拜登「道德上的憤怒」

DW.COM

德国总理肖尔茨明确表示，为了防范俄罗斯发动进攻，北约国家应当扩充军备。他同时还对普京发出不要使用化学武器的警告。

俄烏戰事持續之際，烏克蘭總統澤連斯基週日向俄羅斯媒體透露，該國政府正在仔細考慮採取中立地位。與此同時，烏克蘭指控俄羅斯企圖分裂該國，並強調已準備好透過全面游擊戰擊退俄羅斯部隊。

美国总统拜登在华沙发表激昂演说，强调美国与乌克兰人民站在一起。他在演说最后表示，“普京不能继续掌权”，但白宫随即灭火称，拜登的意思不是呼吁推翻普京。此前，拜登称赞乌克兰人民抵抗俄罗斯的风骨，令人想起北京“六四天安门”民主运动。

美國總統拜登（Joe Biden）28日再次針對自己26日在波蘭演說中稱普丁必須下台的言論作出回應。他表示，他的言論反映了他自己在道德上的憤怒，而不是要推動一個「政策改變」。

拜登說：「我想說清楚，我當時沒有，現在也沒有，闡述了一個政策變化。我是在表達我所感受到的道德憤怒。我不會為我的個人感受而道歉。」

拜登說，他並不擔心他的評論會使烏克蘭戰爭的緊張局勢升級。他說：「這只是在陳述一個簡單的事實，也就是俄羅斯的行為是完全不可接受的。」

在拜登的相關言論引發爭議後，俄羅斯政府駁斥了他的說法，稱誰來領導俄羅斯應該由俄羅斯人決定。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也否認美國有任何計劃在俄羅斯或其他地方實現政權更迭。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則是在拜登將普丁形容成「屠夫」後，警告各國不該透過唇槍舌戰來升級與俄羅斯的爭端。他在接受法國第三廣播訪問時表示：「我不會使用這些字眼。」

（路透社、法新社、美聯社） 

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