烏克蘭戰雲密布 拜登向俄羅斯公民喊話

(德國之聲中文網) 美國總統拜登當地時間周二 (2月15日) 在一場全國演說中，呼吁俄羅斯總統普京退出可能與烏克蘭爆發的戰爭，直言莫斯科可能造成「不必要的死亡和破壞」，而普京將面臨來自國際的憤怒。

拜登表示，美國估計現在有15萬俄羅斯軍隊包圍了烏克蘭，這個數字高於之前估計的10萬。他說，對一些俄羅斯部隊已經撤離邊境地區的消息表示歡迎，但這些消息尚未被核實，所以俄羅斯入侵烏克蘭的可能性仍然很大。

拜登說，外交手段仍然是結束危機的一個選項，並敦促俄羅斯參與談判。他說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國及其盟國准備用旨在施加經濟壓力和在國際社會孤立俄羅斯的懲罰來回應。他表示：「無論發生什麼，美國都凖備好了。」

拜登的演說大部分是針對俄羅斯總統普京，因為他之前要求北約不接受烏克蘭申請成為成員，並希望北約停止任何進一步的勢力東擴。雖然拜登威脅要俄羅斯付出代價，但此舉尚未說服普京做出退讓。

拜登15日在演說中表示：「美國和北約對俄羅斯來說並非威脅。烏克蘭沒有威脅到俄羅斯。美國和北約在烏克蘭都沒有導彈。我們也沒有計劃把導彈放置於烏克蘭。我們的目標不是俄羅斯的人民。我們不尋求破壞俄羅斯的穩定。」

這位美國總統還直接向俄羅斯公民喊話。他說：「我想告訴俄羅斯公民人民的是：你們不是我們的敵人，我不相信你們想要一場針對烏克蘭的血腥與破壞性的戰爭。」

他說，如果俄羅斯發動攻擊，其人力和戰略成本將是「巨大的」。拜登表示：「世界不會忘記，俄羅斯選擇了無謂的死亡和破壞。」

拜登也重申，美國不尋求與俄羅斯直接對抗，美國士兵不打算在烏克蘭作戰。但是，他說，如果俄羅斯要在烏克蘭攻擊美國人，美國將作出有力的回應。他警告說，俄羅斯入侵烏克蘭將對美國國內產生影響，包括影響能源成本。

除了重申美國沒有要與俄羅斯對抗外，拜登也說美國政府已經制定了一個和平解決危機的藍圖，包括就導彈部署和軍事演習進行談判。他在週二的演說中表示，美國已經把在歐洲建立安全環境的具體想法擺在檯面上。他說，美國提出了新的軍備控制措施與新的戰略穩定措施。拜登強調：「這些措施對北約和俄羅斯都適用。」

烏克蘭遭受網路攻擊

在拜登發表演說的同日，烏克蘭稱遭受了網絡攻擊，並將矛頭指向俄羅斯。烏克蘭官方表示，烏克蘭國防部和兩家銀行的網絡15日遭受網路攻擊，烏克蘭的信息安全中心將矛頭指向俄羅斯。該中心在一份聲明中說：「我們不排除侵略者使用了小陰招，因為侵略者並未大規模執行計劃。」

烏克蘭安全部門表示，這次攻擊非常強大，屬於分散式阻斷服務攻擊，烏克蘭國家安全部門以及網路警察部隊正展開調查。這並非烏克蘭近期首次遭受網絡攻擊。上個月，烏克蘭外交部、教育部、內政部、能源部等多個政府網站曾遭到大規模網路攻擊而被迫關閉。

拜登對俄羅斯發出警告，呼籲俄羅斯不要參與網絡攻擊。他說：「如果俄羅斯通過非對稱手段攻擊美國或其盟友，如針對我們的公司或關鍵基礎設施發動破壞性的網絡攻擊，我們准備作出回應。」

馮德萊恩：歐盟能應對俄羅斯天然氣供應短缺

與此同時，對於俄烏危機是否會影響俄羅斯供應歐盟天然氣，歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 15日表示，歐盟能夠應對俄羅斯進口天然氣部分中斷的可能性。

馮德萊恩在法國斯特拉斯堡對記者說：「我們的預測顯示，對於俄羅斯天然氣工業股份公司部分中斷或進一步減少天然氣供應的可能性，歐盟現在供應狀況仍相當安全。」

俄羅斯供應歐洲約40%的天然氣。不過，歐洲近期因預期從俄羅斯進口的天然氣量會低於預期，且新冠疫情中的高需求量，導致天然氣價格飆升。馮德萊恩說，歐盟已經與美國、卡塔爾、埃及、阿塞拜疆、尼日利亞和韓國就增加天然氣和液化天然氣（LNG）的交付量進行了交談，可望通過增加運輸量或交換合約來實現。

她說：「我們還與液化天然氣的主要供應商談過，詢問我們是否可以將合約換成有利於歐盟的合約。日本願意這樣做，這些努力現在都得到了回報。」

(路透社、美聯社)