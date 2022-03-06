 烏克蘭戰爭:德國之聲記者現場報導 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2022

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烏克蘭戰爭:德國之聲記者現場報導

德國之聲記者在基輔、利沃夫和與烏克蘭接壤的國家進行現場報導。以下是他們在過去幾天所看到和聽到關於戰爭、難民狀況和歐洲如何應對的前線觀察。

Videostill | DW News | Lviv residents fear war edging closer

德國之聲布魯塞爾分社社長馮納赫門 (Alexandra von Nahmen)在烏克蘭西部的利沃夫 (Lviv)報導。

(德國之聲中文網) 俄羅斯自2月24日全面入侵烏克蘭以來，德國之聲在各地都有記者進行第一線的現場報導。
 
記者康諾利 (Nick Connolly)人在基輔，他說，當地人擔心活躍的俄羅斯潛伏特工試圖破壞首都的穩定或基礎設施。
 
他提到，烏克蘭東部頓涅茨克州的馬里烏波爾市(Mariupol)「令人絕望」，該市幾乎被俄羅斯軍隊包圍，與外界沒有可靠的網際網路連接。烏克蘭當局說，試圖疏散該地平民的行動因俄羅斯的持續攻擊而受阻。
 
康諾利解釋，現在俄羅斯和烏克蘭雙方陷入惡鬥，戰爭現場「有太多的憤怒，太多的破壞」，雙方在沒有外部調解的幫助下，無法透過談判輕易為平民找到離開的安全通道。
 
德國之聲布魯塞爾分社社長馮納赫門 (Alexandra von Nahmen)在烏克蘭西部的利沃夫 (Lviv)報導。她觀察，許多居民認為戰爭來到他們的城市只是時間早晚問題。
 
她說，許多烏克蘭人對在停火協議未能實施後，烏克蘭是否有可能從馬里烏波爾等地撤離居民持懷疑態度。而在上週末，她在利沃夫看到坐滿人的汽車排成長長的隊伍，等待越過邊境進入波蘭。
 
記者菲爾 (Anna Fil)也在利沃夫進行報導，她說當地情況惡化。成千上萬的烏克蘭人擠在火車站台上，巨大的隊伍排隊等待著向西行駛的列車的位置。
 
她觀察到，排隊的人連自己要去哪都不知道。她說:「他們知道每兩個小時就有一列開往波蘭的火車，但他們不知道這列火車會把他們帶到哪個城市，基本上這並不重要。對於這些逃離戰鬥和導彈襲擊的難民來說，任何地方都比較好。」
 
在靠近羅馬尼亞邊境的西南部城市切爾諾夫策 (Chernivtsi)，記者法克薩(Fanny Facsar) 說這裡的居民相對安全，但他們不知道生活是否會恢復到俄羅斯入侵前的樣子。許多逃往羅馬尼亞的烏克蘭人都要經過這個小鎮尋求庇護。


 
記者瓦爾特(Tessa Walther)在波蘭的普熱米斯爾(Przemysl)，她在這個通往烏克蘭的邊境目睹了令人心碎的場面。數十萬名婦女和兒童拋下家中的男性越過邊境進入鄰國。 她說：「人們此刻真正需要的是一些時間來休息，來處理他們所看到的一切。」
 
她說，這裡的志願者 「來自四面八方」，從歐洲各地以及遠在印度和加拿大的地方趕來幫忙，有些人 「連續工作了24小時」。
 
記者西拉茲卡(Monika Sieradzka)也在普熱米斯爾，她在那裡跟許多驚恐的兒童交談，這些小朋友親眼目睹了戰爭的恐怖。她說:「新一代歐洲難民帶著創傷的包袱邁入新的生活。」

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