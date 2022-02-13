烏克蘭憂今明開戰 美俄持續外交角力

(德國之聲中文網) 在俄烏局勢持續緊張之際，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)週一 (2月14日)宣布，2月16日為全國「團結日」。他說：「外界告訴我們，2月16日將是俄羅斯入侵烏克蘭的日子。我們將把這一天變成團結日。我已經簽署了相應的法令。」

美國一份情報報告稱，在德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz) 15日在克里姆林宮結束與俄羅斯總統普京的會談後，俄羅斯可能在某個時候向烏克蘭發動進攻。

美國國防部發言人柯比 (John Kirby) 14日表示，美國仍然不相信俄羅斯總統已經做出入侵烏克蘭的最終決定。但他補充說，五角大廈認為，普丁「完全有可能」在幾乎沒有任何警告的情況下采取這一行動。

柯比還說，美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin) 計劃於星期二 (2月15日) 前往歐洲，他將在布魯塞爾的北約總部舉行會議並訪問波蘭和立陶宛。

雖然戰鼓隆隆，聯合國發言人杜亞里克 (Stephane Dujarric) 14日說，聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres)仍然認為雙方不會有衝突，這是基於「他自己的分析」與「他自己的希望」。古特雷斯14日與俄羅斯和烏克蘭的外交部長分別舉行了會談。

杜亞里克補充，聯合國仍然不打算疏散或重新安置其在烏克蘭的1600多名工作人員。同日，古特雷斯說現在是化解俄羅斯和西方之間的緊張局勢的時候了，他說他對衝突的威脅「深感擔憂」。古特雷斯說：「現在是化解緊張局勢和緩和當地行動的時候了。」

他也呼吁各方結束所謂的的「煽動性言論」，他向媒體表示，他對歐洲緊張局勢的加劇和對潛在軍事衝突增加的可能性深感擔憂。古特雷斯說：「我們不能接受發生這種災難性對抗的可能性。除了外交手段，我們別無選擇。

美俄外交角力

美國國務院在當地時間周一 (2月14日) 表示，將把其駐烏克蘭大使館從首都基輔暫時遷至該國西部的利沃夫市。美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 在一份聲明中說，此舉是基於「俄羅斯軍隊集結的速度急劇加快」。

他說：「我們也繼續真誠地努力達成外交解決方案，在拜登總統與普京總統的通話以及我與拉夫羅夫外長的討論之後，我們仍然與俄羅斯政府保持接觸。如果俄羅斯選擇真誠地參與對談，外交途徑仍然可用。我們期待著在條件允許的情況下，盡快讓我們的工作人員返回大使館。」

俄羅斯方面，外交部長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 14日在電視上播出的一次談話中則強調，普丁暫時堅持以外交降低緊張局勢，以使莫斯科獲得西方的安全保證。

他說：「我們已經不止一次警告，俄羅斯不會允許就今天就應該解決問題進行無休止的談判。不過，總是有機會可解決紛爭的。在我看來，我們還沒耗盡所有可能性。」

拉夫羅夫也指出，華盛頓提出討論限制在歐洲的導彈部署，限制軍事演習和其他建立信任措施。他說：「我建議繼續進行外交談判。」普京則同意他的說法。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 週一在電視上播出的一次談話中，敦促普京暫時堅持以外交降低緊張局勢，以使莫斯科獲得西方的安全保證。

他說：「我們已經不止一次警告，俄羅斯不會允許就今天就應該解決問題進行無休止的談判。不過，總是有機會可解決紛爭的。在我看來，我們還沒耗盡所有可能性。」

拉夫羅夫也指出，華盛頓提出討論限制在歐洲的導彈部署，限制軍事演習和其他建立信任措施。他說：「我建議繼續進行外交談判。」普京則同意他的說法。

德英加各有動作

第一支德國部隊增援隊伍在14日抵達立陶宛第二大城市考納斯 (Kaunas) 。70名士兵乘坐一架A400M德國空軍飛機抵達考納斯機場，同時還有大約100門榴彈炮和軍用車輛。預計這個星期，將有更多部隊從德國抵達立陶宛。

北約駐立陶宛部隊的德國指揮官安德雷中校 (Lieutenant Colonel Daniel Andrae) 說：「這是一個強烈的信號，顯示德國願意並有能力在需要時立即加強戰鬥群。」

英國方面，首相約翰遜 (Boris Johnson) 和美國總統拜登 (Joe Biden) 14日在電話中同意，俄羅斯仍有機會退一步，避免烏克蘭的災難。約翰遜的辦公室稱，雙方認同目前仍然有一個關鍵的外交窗口，讓俄羅斯從緊張局勢中退一步。

唐寧街的一位發言人說：「兩位領導人強調，任何對烏克蘭的進一步入侵都將導致俄羅斯的長期危機，也會對俄羅斯和世界造成深遠的損害。」

他說，約翰遜和拜登還同意西方盟友在面對俄羅斯的威脅時必須保持團結，包括在俄羅斯的侵略升級時，西方國家應實施重大的制裁。 兩人還重申，歐洲國家需要減少對俄羅斯天然氣的依賴。

與此同時，加拿大總理杜魯多 (Justin Trudeau) 宣布，將提供烏克蘭貸款4.9億美元，並將發送武器以幫助烏克蘭進行自我保護。他在一場新聞發佈會上說：「有鑒於局勢的嚴重性，在與我們的烏克蘭伙伴交談之後，我已經批准提供價值780萬加元的致命設備和彈藥。」

杜魯多接著說，這是對烏克蘭具體要求的回應，也是補充加拿大已經提供的非致命設備。

危機來源

美國最近警告說，俄羅斯對烏克蘭的入侵可能迫在眉睫，並以情報資訊來支撐這個說法。美國稱，俄羅斯在與烏克蘭的邊界集結了大約13萬軍隊和大量軍事裝備，促使其鄰國和西方國家擔心俄羅斯可能在不久的將來計劃入侵烏克蘭。

雖然莫斯科否認有任何這樣的計劃，但俄羅斯已經向美國和北約提出了一些要求，因為它認為隨著北約的東擴，俄羅斯的安全受到威脅。值得注意的是，俄羅斯總統普丁希望得到烏克蘭不被授予北約成員資格的保證，而北約卻稱並不准備給予這種保證。

(路透社、法新社、美聯社)

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