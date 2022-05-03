 烏克蘭奪回東北數村莊 德外長基輔會見澤連斯基 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.05.2022

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时政风云

烏克蘭奪回東北數村莊 德外長基輔會見澤連斯基

烏克蘭週二傳出奪回東北大城哈爾科夫周圍村莊的掌控權，分析認為，這代表戰爭進入新階段。與此同時，德國外長出訪基輔，並誓言向烏克蘭提供進一步支持。

Ukraine | Zerstörungen in einem Dorf nahe Charkiw

烏克蘭軍隊週二（5月10日）已經從俄羅斯軍隊手中奪回了哈爾科夫北部和東北部的幾個村莊。

（德國之聲中文網）根據多家通訊社報導，烏克蘭軍隊週二（5月10日）已經從俄羅斯軍隊手中奪回了哈爾科夫北部和東北部的幾個村莊。自俄烏戰爭初期，哈爾科夫和周邊地區一直受到俄羅斯攻擊。

該地區烏克蘭主力部隊的一名新聞官員向媒體表示，烏克蘭在反攻中奪回了四個村莊。烏克蘭國防部顧問薩克斯（Yuriy Saks）說，烏克蘭正在將俄羅斯軍隊趕出哈爾科夫一帶。

分析人士指出，這波反擊可能標誌著戰爭進入新階段，並減緩俄羅斯部隊在烏克蘭東部的推進速度。英國倫敦皇家聯合研究所（RUSI）的研究員梅爾文（Neil Melvin）向路透社表示：「烏克蘭人正在接近俄羅斯的邊界。因此，俄羅斯早期在烏克蘭東北部取得的所有成果正在逐漸消失。」

聯合國秘書長訪問摩爾多瓦的烏克蘭難民

同日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在摩爾多瓦會見烏克蘭難民，並表示他被他們的故事「深深感動」。古特雷斯正在該國進行為期兩天的訪問，該國迄今已接收超過45萬名越境逃亡的烏克蘭人。

古特雷斯也會見了摩爾多瓦領導人，並指出，若依比例來看，該國接收的難民與該國260萬左右的人口相比，是最多的。古特雷斯告訴摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu），聯合國將加強支持，幫助她的國家應對難民危機。

另一方面，美國國家情報局局長海因斯（Avril Haines）10日警告，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經準備好在烏克蘭進行一場長期戰爭，而且戰爭不會在烏克蘭東部的頓巴斯停下來。

Ukraine | Annalena Baerbock in Butscha

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）10日成為自俄烏戰爭爆發以來，首位出訪烏克蘭的德國內閣成員。

海因斯向參議院軍事委員會表示，普丁指望西方的決心會隨著時間推移而減弱。她說：「再加上普丁面臨著他的野心和俄羅斯目前的常規軍事能力不匹配的現實，未來幾個月，我們可能會沿著一條更不可預測和可能升級的軌跡前進。」

國防情報局局長貝里爾中將（Lieutenant General Scott Berrier）則向參議院表示，雙方都沒有贏。他說：「俄羅斯人沒有贏，烏克蘭人也沒有贏，我們現在處於一種僵持狀態。」

貝爾博克會見澤倫斯基

與此同時，德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）10日成為自俄烏戰爭爆發以來，首位出訪烏克蘭的德國內閣成員。她在基輔會見了烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），並承諾會向烏克蘭提供進一步支持。

貝爾博克在推特上分享一張她與澤連斯基握手的照片，並寫道：「我無法表達我今天在自由的基輔有多麼高興。烏克蘭人為確保這一點所需的勇氣令人感動。我的訊息很清楚：烏克蘭可以依靠我們的支持，不僅僅是軍事上的，也不僅僅是今天的。當這場戰爭結束時，當普丁的目標失敗時，當烏克蘭開始規劃其自由的未來時，我們將同樣在這裡。」

烏克蘭將阻止俄天然氣通過關鍵入口進入歐洲

DW.COM

法国总统马克龙胜选连任后首访德国，与德国总理肖尔茨举行会晤。除了强调危机时刻德法团结合作的重要性，两国领导人也呼吁尽快在乌克兰实现停火，为谈判创造条件。

歐盟9日召開重要會議，歐盟委員會主席馮德萊恩在會中表示，俄烏戰爭讓一些不可想像的事又回到歐洲，但也重申歐洲的未來便是烏克蘭的未來。同日，美國國防部稱有跡象顯示，烏克蘭人民被強迫送往俄羅斯。

77年前的5月8日和9日，随着纳粹德国的无条件投降，第二次世界大战在欧洲战场结束。俄罗斯将5月9日看作是胜利日，并在这一天举行盛大的庆祝活动。普京也利用这一纪念日进一步加大战争宣传。

烏克蘭天然氣系統運營商GTSOU在10日表示，俄羅斯通過Sokhranivka站往歐洲運輸的天然氣將從週三（5月11日）開始停止供應。在俄烏戰爭爆發後不久，Sokhranivka和鄰近的盧甘斯克地區的Novopskov壓縮機站就被俄羅斯控制。

GTSOU表示，由於俄羅斯部隊對技術流程的干擾，該公司無法在Novopskov進行操作。這條過境路線每天約有3260萬立方米的天然氣，占通過烏克蘭進入歐洲的俄羅斯天然氣的三分之一。

該公司在一份聲明中說：「為了全面履行對歐洲合作伙伴的過境義務，並遵循協議條款，我們有可能將無法成功運輸的天然氣從Sokhranivka暫時轉移到位於烏克蘭控制領土的Sudzha。」

俄羅斯天然氣工業股份公司拒絕烏克蘭將天然氣流轉到新入口點的計劃。俄羅斯天然氣工業股份公司表示，從技術上來說，將向烏克蘭輸送的天然氣切換到一個新的入口點是不可能的。

（路透社、法新社、美聯社）

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