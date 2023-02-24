 烏克蘭坦克兵熱盼西方先進武器 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2023

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时政风云

烏克蘭坦克兵熱盼西方先進武器

目前，烏克蘭的坦克大多是蘇聯時期生產的。這些老舊坦克雖然維修簡便，但是卻缺乏許多現代化設施。坦克兵盼望西方國家提供的先進坦克及早到來，從而收復被俄軍侵占的土地。

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