烏克蘭坦克兵熱盼西方先進武器

俄部署境外戰術核武 中國「促和」陷尷尬

俄國總統普京上週才與中國發表聯合聲明，內文稱「所有核武器國家都不應在境外部署核武器」，但週六（25日）就宣布將在白俄羅斯部署戰術核武。普京此舉，可能使北京欲協調俄烏和談的打算變得更困難。