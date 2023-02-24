烏克蘭坦克兵熱盼西方先進武器

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
目前，烏克蘭的坦克大多是蘇聯時期生產的。這些老舊坦克雖然維修簡便，但是卻缺乏許多現代化設施。坦克兵盼望西方國家提供的先進坦克及早到來，從而收復被俄軍侵占的土地。
習普會的重頭戲將於週二（3月21日）登場，屆時兩人將談及烏克蘭局勢，並商議中國提出的俄烏和平計劃。然而，美國擔憂中國可能不會要求俄國撤軍，此舉不利於烏克蘭。烏克蘭方面又怎麼說？
中國國家主席習近平週一（20日）赴莫斯科展開為期三天的國事訪問，國際間高度關注習普會，歐美媒體紛紛發表相關報導。歐美對中國抱持什麼隱憂？他們如何看待中國「和事佬」的角色？
俄國總統普京上週才與中國發表聯合聲明，內文稱「所有核武器國家都不應在境外部署核武器」，但週六（25日）就宣布將在白俄羅斯部署戰術核武。普京此舉，可能使北京欲協調俄烏和談的打算變得更困難。
德國近期派部長級官員訪台，遭北京強烈譴責。台駐德代表謝志偉告訴DW，他可以感受到北京的「焦慮」，因世界局勢對其愈來愈不利，且俄烏戰爭之後，歐洲對台海採取的姿態是：提高侵台價碼，讓中國「付不起」。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版