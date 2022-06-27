烏克蘭商場遭俄攻擊致16死 G7：戰爭罪

（德國之聲中文網）烏克蘭一座購物中心週一（6月27日）遭到俄羅斯導彈襲擊，至少造成16人死亡，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責該襲擊是「恐怖襲擊」。

目前該襲擊至少造成16人死亡，救援人員正持續搜查遭俄羅斯空襲的購物中心。「截至目前，我們知道有16人死亡，59人受傷，其中25人住院，」烏克蘭國家緊急事務局局長克魯克（Sergiy Kruk）週二（28日）早些時候在Telegram上說。

烏克蘭總統澤倫斯基稍早指出，這座購物中心遭到飛彈攻擊時，裡面有超過一千人。從現場的視頻照片顯示，該商場遭大火吞沒，冒出濃煙。建築物的外殼被燒得漆黑一片，屋頂塌陷。

另外，地方官員表示，烏克蘭東部利西昌斯克（Lysychansk）遭遇俄羅斯火箭攻擊，至少有8名平民出外取水時死亡。

G7稱「戰爭罪」

針對商場襲擊事件，世界各國領導人強烈譴責。七國集團（G7）領導人在週一（27日）深夜發表的一份聯合聲明中，將這次襲擊描述為「殘忍」且「可惡」的襲擊。

該聲明寫道：「對無辜平民不分青紅皂白的攻擊構成了戰爭罪。俄羅斯總統普京和應負責任的人將會被追究。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，世界對這次導彈襲擊「感到震驚」。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的辦公室也表示，對民用基礎設施的襲擊「完全令人遺憾」。目前，俄羅斯政府尚未對這次襲擊發表評論。

澤連斯基：恐怖襲擊

烏克蘭總統澤連斯基在七國集團峰會上，通過視頻發表講話，呼籲G7國家元首，應盡一切努力讓戰爭在冬天前結束。七國集團成員承諾，只要需要就會支持烏克蘭，並討論對俄羅斯石油實行價格上限。

他在一個視頻講話中稱這次襲擊是「歐洲歷史上最挑釁的恐怖襲擊之一」，「一個和平的城市，一個普通的購物中心，裡面有婦女、兒童、普通的平民。」

德国向乌克兰提供了哪些武器？ PzH-2000自行榴弹炮（7台） Panzerhaubitze 2000自行火炮，简称PZH 2000自行火炮，是一种由德国克劳斯-玛菲·威格曼公司和莱茵金属为德国陆军设计制造的自行火炮系统。是当今世界上最先进的火炮之一。装入火炮的60发炮弹可以10秒3发的速度发射完毕。根据所用炮弹形式，可打击30至56公里内的目标。据联邦政府网站消息，德国已经向乌克兰提供了7台这样的自行火炮。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 铁拳三型火箭筒（3000件） 这是德国军火公司Dynamit Nobel Defence研制的无后坐力火箭筒。德国目前向乌克兰援助了3000件铁拳三型火箭筒，外加900个配套手柄。它从肩上发射，可对付400米以外的固定目标和300米以内的移动目标，可穿透厚达300毫米的装甲钢。有媒体分析认为，在冷战期间铁拳三型火箭筒的诞生就是为了对付前苏联时代的装甲部队，而目前俄罗斯在乌克兰战场上投入数量最多的就是前苏联时代的T72主战坦克，所以向乌克兰提供这种火箭筒也是有一定针对性的。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “毒刺”导弹 （500件） “毒刺”（Stinger）是一种肩射红外制导地对空导弹，由美国雷神（Raytheon）公司1980年研发并在美国制造，不过，多年来也已在包括德国在内的欧洲多国生产，并延续迄今。实战经验显示，“毒刺”是一件操作简单、极其有效的利器。尤其在苏军占领阿富汗期间，美式装备的阿富汗武装曾击落不少苏制战机和直升机。 一旦锁定目标并发射后，导弹即能在约4000米的距离内自动跟踪目标。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “箭-2”式便携式防空导弹（2700件） Strela在俄语中的意思是“箭”。这款便携式防空导弹可以说是前面提到的“毒刺”防空导弹的苏联对应版本。这次德国将前东德库存的2700件9K32“箭-2”便携式防空导弹（9K32 Strela-2）送到了乌克兰。虽然箭-2的版本已经有些过时，但它仍然可以在战场上发挥效用。它的射程在500米到4.2公里之间，可以射到2300米的高空。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ 还在准备阶段：“猎豹”防空坦克 根据联邦政府网站消息，德国将向乌克兰提供30辆 “猎豹”（ Gepard ）防空坦克以及6000发炮弹。它可用于对付最高达3500米高度的飞机和直升机，也可用于对付轻装甲地面目标，如步兵战车和装甲运输车。因此，它既是防御性武器，又是进攻性武器。“猎豹”1976年编入现役，在很长一段时间里构成德国陆军防空基石，不过德国已于2012年完全淘汰这一型号的防空坦克，因此要将其运送给乌克兰，还需准备好配套的弹药。

德国向乌克兰提供了哪些武器？ “曲线救乌”进行中：“黄鼠狼”步兵战车 “黄鼠狼”步兵战车（ Marder ）用于战场运兵，并提供火力支援。射击手可从战车内对外射击，是一种多用途武器系统。该战车可为6、7名射击手提供空间，打击地面和空中目标。6月初，德国总理肖尔茨称，经与希腊协商，该国将向乌克兰提供步兵战车，由德国补充希腊军火库。不过这一项援助不会直接从联邦国防军的库存中提供给乌克兰，所以未出现在联邦政府网页上的相关清单里。



澤連斯基說：「這不是一次偏離目標的導彈襲擊，這是一次精心策劃的俄羅斯襲擊－準確地說，是對這個購物中心的襲擊。」襲擊的目標是烏克蘭中部的一個地點，遠離俄羅斯的戰爭中心，而俄羅斯的戰爭最近是集中在烏克蘭東部地區。

根據烏克蘭總統府官網，澤倫斯基說：「我已懇請美國認定俄羅斯是資助恐怖主義的國家。相關決議案已獲得美國參議院委員會批准，且國務院可以採納這項法律決定。這項決定顯然是必要的，必須獲得整個民主世界支持。」

聯合國舉行緊急會議

聯合國安理會在這場購物中心襲擊事件後舉行緊急會議，西方領導人誓言要追究莫斯科的責任。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）稱俄羅斯對烏克蘭購物中心的襲擊「絕對令人作嘔」，並補充說該機構的安全理事會將在星期二開會，「討論俄羅斯對平民的暴行」。

他在推特上寫道：「我們必須繼續追究俄羅斯的責任。」

俄羅斯駐聯合國副大使波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）稱這次商場的襲擊是「烏克蘭的挑釁」，並稱烏克蘭並未舉出任何證據表明，這次導彈襲擊是經由策劃所致。目前俄國官方尚未對該事件作出任何回應。

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(美聯社、法新社、路透社、德新社)

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