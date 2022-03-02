烏克蘭危機的另一戰場：打擊假信息如何跨海合作？

（德國之聲中文網）烏克蘭遭俄羅斯入侵後，錯誤或偽造的相關影像與信息，鋪天蓋地在社交媒體上跨國流傳，不少主流媒體的新聞記者在查證上也遇到困難。這段時間，台灣事實查核中心也忙得不可開交。科技使虛假信息快速傳遞，加上語言隔閡增加辨別難度，導致他們得花上更多時間核實資訊真偽。

截至週四（3月3日），台灣事實查核中心已發布至少19篇烏俄戰爭查核報告。他們並非單打獨鬥，因為在烏俄戰事開打後，國際事實查核聯盟（IFCN）第一時間就與世界各國合作，跨國建立名為「烏俄戰事事實核查」（#UkraineFacts）的數據庫，至3月1日為止，已經蒐集來自超過45個國家、400多個有關烏俄戰爭的虛假資訊報告。

台灣事實查核教育基金會教育總監黃兆徽告訴德國之聲，俄羅斯入侵烏克蘭時，各國的核查中心隨即跨海串連建立平台，像是推特討論串和電子郵箱等，並且在很快時間內建立共享檔案庫，方便共同蒐集和檢視更大量的假訊息。

黃兆徽說，新冠疫情期間假信息跨國流傳，國際間就已經摸索出了合作模式，有點像是為這次打擊「烏俄戰事假信息」做演練，現在才得以迅速反應。

她透露，在台灣，有關烏俄的假信息以被翻譯成中文的短影片為主，它們大部分來自中國的抖音、微博，接著通過台灣常用的通訊軟體Line流傳。她說：「這些影片攻擊的對象都是美國和北約，像是批評北約違背民主承諾或說民主國家不可靠，裡面還有大量陰謀論。」

比如網路上流傳的視頻「俄烏激戰，電視上看不到的畫面？」，影片內容指「地球上只要有戰爭，邪惡美帝就是第一贏家！沒有戰爭也要製造國際危機，挑起戰爭。」但經過事實查核中心查證發現，影片內容其實是烏克蘭志願軍、反叛軍和俄羅斯軍隊在2014年間發生的衝突事件，與當前的俄烏戰爭完全無關。

目的為何？

類似的假訊息或移花接木的影片不勝枚舉。黃兆徽認為，在台灣，混雜虛假信息的影片目的是要混淆視聽，讓台灣民眾對美國產生厭惡感。在美中對峙之下，就會削弱人們對美國支持的力量。

另外，也有些信息佯稱烏克蘭總理逃跑，塑造出烏克蘭面對俄羅斯不堪一擊的假象。她稱，散播這類假信息的目的，可能是在散布「今日烏克蘭，明日台灣」的恐懼，背後潛藏的信息是：「台灣要乖乖聽話，不聽話可能會像烏克蘭」。

事實上，發布假信息的動機有千百種。美國喬治城大學傳播學副教授萊蒂西亞・博德（Leticia Bode）向德國之聲表示，「有些人只想賺錢，因為他們知道假新聞會帶來點擊率，進而帶來收入；而有些人，則有更多基於意識形態的目的」。

紐約州立大學水牛城分校文理學院傳播學助理教授尤塔姆・奧菲爾（Yotam Ophir）補充，很多人製造假信息並非有任何意圖，他們分享的內容，是他們認為，在網上看到或在某個地方聽到的準確信息，並不知道自己在誤導公眾。

不過，奧菲爾也同意，確實有些人是別有動機地在散播假信息。他向德國之聲舉例：「包括政治人物，比如普京和俄羅斯的政治宣傳，還有各種臭名昭著、不可靠的網站，靠著傳播引人入勝的陰謀論和錯誤報導，吸引網絡流量、點擊率和分享。」

據他觀察，目前全球流傳有關烏俄戰爭的假消息主要分成兩種：一是俄羅斯的宣傳，試圖將普京侵入烏克蘭的決定，說成是對烏克蘭侵略俄羅斯的回應，以證明入侵的正當性。他舉例，克里姆林宮傳播出來的部分視頻片段，聲稱烏克蘭人正攻擊俄羅斯人，但後來卻被發現是舊視頻；另一種假消息則是關於襲擊、傷亡和衝突的謠言和虛假報導。

假信息的影響

奧菲爾指出，就短期而言，假信息使人混亂或迷失方向，進而影響對地緣政治局勢的理解。另一方面則是對公眾輿論的影響，特別是在俄羅斯國內，許多人相信政府對烏克蘭侵略的官方敘述，從而找到了入侵烏克蘭的理由。

他警告：「長期來看，網上錯誤信息持續增加，侵蝕了我們對信息來源、媒體、政治家和彼此的信任。這種影響最終可能比眼前的影響更糟糕。」

對公共輿論有深入研究的美國科羅拉多州立大學政治學系教授凱爾・桑德斯（Kyle Saunders）則向德國之聲補充，所有信息都能對公眾輿論及精英階層產生影響，特別對於當權者而言，必須更加警惕，因為他們可以基於虛假信息採取一些行動。

他說：「當我們看到令人震驚或刺激的東西時，作為反射動作，我們會想跟別人分享。畢竟都是人。」同時提醒，「我們也必須有心理準備，包括國家、領導人和軍事指揮官，都有可能參與在虛假信息戰中，藉此得到優勢或影響社交媒體中的論述。」

如何避免？

烏俄戰事持續之下，資訊繁雜，多名學者皆建議不要僅依靠單一消息來源。傳播學助理教授奧菲爾向德國之聲說：「最好的策略是依靠多個來源，不要只相信單個網站或電視頻道，看看不同來源都是如何述說事件的。」

他補充，要選擇長期表明優先考慮「準確性」的資訊來源，同時避免接收那些有利益衝突的報導信息。

奧菲爾舉例，像是美國福斯新聞（Fox New）的一些主播，通過批評拜登總統來為他們的衝突報導「添色」。這讓他對這些報導更加懷疑，因為他擔心，這些主播會出於政治動機在報道中存有偏見。

德國之聲自烏俄開戰以來，已發表多篇「事實核查」文章，像是《「基輔幽靈」真有其人嗎？》、《有關烏克蘭戰爭的5個假畫面》以及《俄羅斯攻打烏克蘭的理由可信嗎？》等。

德國之聲信息核實專家約沙・韋伯（Joscha Weber ）表示，有些虛假信息很難辨別，他坦言，就連專業人士有時也很難核實。他舉例，德國媒體《圖片報》（Blid）就曾經誤用2016年的影片，稱上百名俄羅斯傘兵部隊空降烏克蘭；另外，也有些流傳網上的烏俄戰事影片，最後被發現來源是遊戲畫面。韋伯提醒，「分享任何資訊前，必須再三確認」。

美國傳播學者桑德斯則提醒，必須抱持懷疑態度看待不斷湧入的信息，在得到多個來源證實之前，不要輕易相信任何太流於表面的信息。他說：「這需要我們所有的人做出努力，普通人要做到這一點並不容易，因為就連媒體機構要做到這點，也不容易。」

观看视频 03:27 事实核查：有关乌克兰战争的5个假画面

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